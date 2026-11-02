Plato uprostřed cesty je pravidlo, ne výjimka
Na počátku redukčního režimu dochází k rychlému poklesu hmotnosti. Tento úvodní efekt je však dán především vyčerpáním zásob glykogenu v játrech a svalech, které na sebe váže značné množství vody. Jakmile se počáteční úbytek vody stabilizuje, tempo redukce se přirozeně zpomalí.
Při dlouhodobějším kalorickém deficitu se navíc projevuje takzvaná adaptivní termogeneze. Tělo reaguje na snížený příjem energie tím, že mírně utlumí neuvědomělé pohyby (gesta, vrtění se, úroveň běžné denní aktivity) a tělo přizpůsobuje energetický výdej. Nespálíte tedy za den stejně energie jako na začátku diety.
|Období
|Průměrný úbytek za měsíc
|Charakteristika fáze
|1. měsíc
|2,5–4 kg
|Rychlý pokles úbytkem vody a glykogenu, částečně tuku.
|2. měsíc
|1,5–2,5 kg
|Stabilizace tempa, stabilní redukce tukové tkáně.
|3. měsíc
|0,5–1,5 kg
|Vznik plata, tělo adaptuje energetický výdej na nižší váhu.
|4. měsíc a dále
|1–2 kg
|Po úpravě příjmu nebo zařazení pauzy v dietě se pokrok obnovuje.
TDEE kleslo a vy počítáte podle staré váhy
Nejčastější technickou příčinou zastavení váhy bývá prostý fakt, že menší tělo potřebuje ke svému provozu méně energie. Celkový denní energetický výdej (TDEE) i bazální metabolický výdej klesají s každým shozeným kilogramem.
Pokud jste si spočítali kalorický deficit na začátku při váze 85 kg, po shození 5 kg už stejný příjem energie reprezentuje podstatně menší deficit. Při úbytku 5 kg klesá denní výdej zhruba o 100 až 150 kcal. Původně nastavený deficit se tím výrazně zmenší, a pokud se přidá neuvědoměné zobání, úbytek se zcela zastaví.
|Redukce hmotnosti
|Pokles denního výdeje (TDEE)
|Nutná reakce v režimu
|−5 kg
|o cca 100–150 kcal/den
|Přepočítat kalorický příjem nebo navýšit denní pohyb.
|−10 kg
|o cca 200–300 kcal/den
|Zásadní úprava makroživin a přenastavení kalorického cíle.
Základní pravidlo
Energetický příjem je nutné přepočítat po každých 5 kg dole, nikoliv vycházet z výchozích hodnot.
Přesnost odhadu se s časem zhoršuje
Na začátku diety bývá většina lidí precizní – váží každou porci a poctivě zapisují do kalorických tabulek. Po dvou měsících se však přesnost nahrazuje odhadem. Výzkumy ukazují, že podceňování vlastního příjmu u odhadovaných porcí běžně dosahuje 300 až 500 kcal denně.
Nejpodceňovanější skryté kalorie
- Rostlinný olej na pánvi: Jedna neopatrně nalitá lžíce oleje přidá cca 120 kcal.
- Salátové dresinky a omáčky: Běžná zálivka může energeticky přesáhnout samotné jídlo (150–250 kcal).
- Ořechy a semínka: Malá hrst ořechů konzumovaná mimo zápis představuje 180–250 kcal.
- Kávové nápoje s mlékem: Ochucené cappuccino nebo latté přidá 100–200 kcal.
- Ochutnávání při vaření: Několik lžiček během přípravy večeře snadno vytvoří 100 kcal.
Ztratili jste svaly, ne jen tuk
Při redukci hmotnosti bez odpovídajícího tréninku a výživy neodchází pouze tuk. Až 25 % celkové ztracené hmotnosti mohou tvořit svaly. Úbytek svalové hmoty vede ke znatelnému poklesu bazálního metabolismu, což celý proces redukce zkomplikuje.
- Bílkoviny: Udržujte příjem v rozmezí 1,6 až 2 g na 1 kg tělesné hmotnosti. Bílkoviny chrání svaly a mají nejvyšší syí schopnost.
- Silový trénink: Silové cvičení dvakrát až třikrát týdně není jen volitelný doplněk, ale základní impuls, bez kterého tělo svalovou hmotu neudrží.
Diet break: plánovaná pauza, nikoli selhání
Při redukci 10 kg, která trvá několik měsíců, je téměř nemožné udržet neporušený deficit v kuse. Po 8 až 12 týdnech soustavného omezení je vhodné zařadit takzvaný diet break – plánované období jednoho až dvou týdnů na udržovacím příjmu.
Zvýšení příjmu na úroveň vyrovnané bilance pomáhá normalizovat hladiny hormonů (např. leptinu), částečně mírní adaptivní termogenezi a především obnovuje psychickou kapacitu pro další fázi redukce. Nejde o porušení režimu, ale o systematický nástroj pro dlouhodobý úspěch.
Váha není jediné měřítko
Hmotnost na váze neodpovídá výhradně množství tuku v těle. Tělesná váha běžně kolísá v řádu kilogramů v důsledku zadržování vody:
- Slané jídlo nebo vyšší příjem sacharidů: Způsobí dočasné zadržení vody v podkoží.
- Intenzivní trénink: Mikrotrhliny ve svalových vláknech vyvolají lehký zánětlivý proces a zadržení tekutin.
- Menstruační cyklus: U žen je běžné kolísání hmotnosti o 1 až 2 kg v závislosti na fázi cyklu.
Kromě vážení pravidelně sledujte obvody pasu a boků a pořizujte srovnávací fotografie. Tuk může ubývat i ve chvíli, kdy ručička váhy stojí na místě.
Kdy jde o zdravotní příčinu
Pokud dodržujete přepočítaný kalorický deficit, pečlivě vážíte potraviny a ručička váhy se ani po 6 týdnech nepohnula, je namístě konzultace s lékařem.
Mezi zdravotní překážky redukce patří zejména hypotyreóza (snížená funkce štítné žlázy), inzulinová rezistence či syndrom polycystických ovárií (PCOS). Základní laboratorní vyšetření by mělo zahrnovat stanovení TSH, glykémie nalačno a inzulinu. K nárůstu hmotnosti či zadržování vody mohou přispívat i některé léky (kortikoidy, některá antidepresiva či betablokátory) – jejich užívání však nikdy neupravujte bez porady s ošetřujícím lékařem.
Více informací o bezpečném nastavení jídelníčku najdete v našem hlavním průvodci Jak efektivně a zdravě zhubnout 10 kg.
|
Jak zhubnout 10 kg: kalorický deficit, jídelníček a trénink podle vědy