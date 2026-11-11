Předchozí díly seriálu Lékaři Česka:
Příští díl vyjde ve středu 18. listopadu: Léky neovlivňují jen nemoci. Někdy mění i náladu, vnímání a rozhodování. Které a kdy?
Když za vámi přijde žena s gynekologickým nádorem, co vše jí dnes může genetické vyšetření odhalit?
Genetika v onkologii odpovídá na dvě odlišné otázky. První zní: Proč právě tato žena onemocněla? A druhá: Dá se podle genetických změn vybrat léčba, která pro ni bude nejúčinnější? My se jako kliničtí genetici zabýváme tou první, zda pacientka zdědila genetickou změnu, která zvyšuje celoživotní riziko některých nádorů. Takový nález má význam nejen pro ni, ale i pro její rodinu. Druhá se týká genetického vyšetření nádoru. To zachycuje genetické změny přítomné v nádorových buňkách a může onkologům pomoci při výběru cílené léčby.
Pacienti mi někdy říkají, že nemoc v jejich rodině „přeskočila generaci“. Genetická dispozice ale nepřeskakuje, rozdílný může být její klinický projev.