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Proč je důležité vědět, zda vaši předci měli nádor. Genetička nejen o rakovině

Veronika Pitthardová
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Monika Koudová je lékařka se specializací v oboru lékařská genetika. Působí jako odborná ředitelka GNTlabs by GENNET. | foto:  Tomáš Krist, MAFRA

Genetické vyšetření může pomoci při volbě léčby nádorového onemocnění, ale jeho význam tím nekončí. Nález dědičné nádorové dispozice přináší důležitou informaci i zdravým příbuzným pacientky. „Najít mutaci je vlastně dobře. Víme pak, co onemocnění v rodině způsobuje, kdo dispozici zdědil a komu je vhodné nabídnout preventivní péči,“ říká klinická genetička Monika Koudová.

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Když za vámi přijde žena s gynekologickým nádorem, co vše jí dnes může genetické vyšetření odhalit?
Genetika v onkologii odpovídá na dvě odlišné otázky. První zní: Proč právě tato žena onemocněla? A druhá: Dá se podle genetických změn vybrat léčba, která pro ni bude nejúčinnější? My se jako kliničtí genetici zabýváme tou první, zda pacientka zdědila genetickou změnu, která zvyšuje celoživotní riziko některých nádorů. Takový nález má význam nejen pro ni, ale i pro její rodinu. Druhá se týká genetického vyšetření nádoru. To zachycuje genetické změny přítomné v nádorových buňkách a může onkologům pomoci při výběru cílené léčby.

Pacienti mi někdy říkají, že nemoc v jejich rodině „přeskočila generaci“. Genetická dispozice ale nepřeskakuje, rozdílný může být její klinický projev.

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