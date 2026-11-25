Poslední díly seriálu Lékaři Česka:
„Na přesun obličeje máme jen čtyři hodiny.“ V příštím díle, který vyjde ve středu 2. prosince, světoznámý specialista na plastickou chirurgii Bohdan Pomahač přiblíží transplantace, které vstoupily do dějin medicíny, i svůj příběh: jak se kluk z Ostravy stal jedním z nejuznávanějších plastických chirurgů planety.
Z vaší lékařské pracovny, kde je dominantní velká knihovna, je cítit váš vztah k umění a filmu. To musí působit moc dobře na pacienty, kteří sem za vámi přicházejí. Jak na to vlastně reagují?
Většina pacientů to vůbec nevnímá, protože tady často řešíme závažné věci spojené s jejich zdravím. Občas si toho někdo všimne. Ale spíš jsou to lidé, kteří mají blízko k umění. Zrovna nedávno sem někdo přišel a povídá: „To je přece Kintera!“ Krištof je můj blízký kamarád, takže mi tu na stěně visí jeho obrazy.
V čem především spočívá vaše práce?
Záběr naší kliniky je široký. Já se však už minimálně posledních deset let systematicky specializuji výhradně na hrudní chirurgii. Dnešní medicína je natolik komplexní, že už se to neobejde bez úzké specializace. Spektrum pacientů, o něž pečuji, má v podstatě dva póly. Na jedné straně jsou lidé se zhoubnými nádory plic, dýchacích cest nebo hrudní stěny. Na druhé straně pacienti, kterým transplantujeme plíce – tedy lidé se závažným plicním, nikoli zhoubným onemocněním. Vedle toho se věnuji i laryngotracheální chirurgii. To jsou většinou výkony při nezhoubných onemocněních dýchacích cest a průdušnice, vysoko pod hlasivkami. Je to anatomicky delikátní a technicky složitá oblast.
Je to tak, nepřijal mě. Dlouho a sveřepě mě odmítal. (smích) Pak použil takovou fintu, aby se mě zbavil.