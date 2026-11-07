Co všechno nám může odhalit poměrně nový obor chronobiologie?
Chronobiologie zkoumá časovou organizaci procesů v našem těle a také to, jak jsou citlivé na změny životního stylu a denního režimu. Naše společnost si biologické rytmy čím dál víc narušuje. Úkolem chronobiologického výzkumu je zjistit, do jaké míry tím přispíváme k rozvoji takzvaných civilizačních chorob. Čím víc o tom víme, tím víc jsme přesvědčeni, že tato souvislost skutečně existuje.
Jak hluboko při zkoumání těchto souvislostí jdete?
Snažíme se pochopit podstatu souvislostí mezi narušením denního režimu a rozvojem onemocnění. Jdeme od změn chování a spánku přes řadu fyziologických procesů, jako jsou změny hladin různých hormonů nebo aktivity enzymů, až na úroveň buněčných procesů a exprese jednotlivých genů. Ty jsou důležité pro metabolismus, kardiovaskulární funkce nebo fungování mozku. Dnes už víme, že narušování biologických rytmů nesouvisí pouze s jednou chorobou, jak často vidíme v jiných oborech, kdy narušení konkrétního procesu vyvolá určitou nemoc. Tady je časově regulovaná řada fyziologických procesů. To, jaké onemocnění se při dlouhodobém narušování rytmů rozvine, mnohdy závisí na tom, k čemu je člověk náchylnější a jaké další faktory se přidají. Naší snahou je tedy především pochopit, jakou roli při jejich rozvoji časový systém hraje, a následně hledat způsoby, jak jejich vzniku zabránit.
Když jsou naše biologické hodiny funkční, začnou ještě před naším ranním probuzením spouštět procesy, jaké potřebujeme, abychom byli poté, co vstaneme, čilí.