Premium

Mimořádně jen 19 Kč/měsíc
na prvních 5 měsíců

Posledních 5 kg nejde dolů? Známe pravý důvod, proč tělo odmítá hubnout

Ivana Vaňkátová
  5:00
Proč nejde zhubnout posledních 5 kg? Co brzdí váhu?

Proč nejde zhubnout posledních 5 kg? Co brzdí váhu? | foto: Canva

Proč nejde zhubnout posledních 5 kg? Co brzdí váhu?
Proč nejde zhubnout posledních 5 kg? Co brzdí váhu?
Proč nejde zhubnout posledních 5 kg? Co brzdí váhu?
Proč nejde zhubnout posledních 5 kg? Co brzdí váhu?
6 fotografií
Prvních deset kilogramů zmizelo bez větších problémů, ale zbývajících pět se nechce pohnout ani o gram. Mnoho lidí v tuto chvíli zpanikaří a začne obviňovat špatný metabolismus. Skutečnost je však mnohem prostší. Lehčí tělo spotřebuje méně energie, takže původní kalorický deficit mohl potichu zaniknout. Když se k tomu přidá pár nepočítaných lžic oleje, víkendové mlsání, zadržená voda nebo nedostatek spánku, ručička váhy se zastaví. Co za stagnací doopravdy stojí a jak ji prolomit?

Obsah

Zhubli jste, a právě proto už tělo potřebuje méně energie

První věc, kterou je potřeba si uvědomit, je, že posledních 5 kg nepředstavuje žádnou magickou fyziologickou hranici, kdy by tělo přepnulo na zcela jiný biologický režim. Zpomalení úbytku je přirozeným následkem toho, že jste byli v hubnutí úspěšní.

Celkový denní energetický výdej (TDEE) závisí z velké části na tom, kolik vážíte. Menší a lehčí tělo zkrátka na svůj provoz a každý krok potřebuje méně paliva než tělo, které nosilo o deset kilo více. Jídelníček, který vám na začátku vytvářel pohodlný deficit 500 kcal denně, tak při nižší hmotnosti může představovat váš nový udržovací příjem.

Chia semínka, zázrak od Aztéků. Boptnají a zasytí.

Do hry vstupuje také adaptivní termogeneze – biologický mechanismus, kdy tělo při delším schodku energie začne mírně šetřit a sníží svůj výdej o něco více, než by odpovídalo samotné ztrátě tkáně. S poklesem tukové tkáně navíc klesá hladina hormonu leptinu, což vysílá do mozku signál zvyšující chuť k jídlu. Nejde o poruchu metabolismu, ale o přirozenou obranu organismu, který se snaží vrátit na svou původní stabilní váhu (tzv. set point).

Pro představu se podívejte na modelový příklad, ve kterém figuruje 35letá žena s výškou 165 cm a střední mírou aktivity:

Jak klesá denní potřeba energie (TDEE) s nižší váhou
HmotnostOrientační BMR (bazální metabolismus)Orientační TDEE (celkový výdej)Rozdíl v potřebě oproti 80 kg
80 kg1 495 kcal2 243 kcal
75 kg1 445 kcal2 168 kcal−75 kcal / den
70 kg1 395 kcal2 093 kcal−150 kcal / den
65 kg1 345 kcal2 018 kcal−225 kcal / den

Pokud tato žena na počátku jedla 1 750 kcal denně, měla při 80 kg deficit téměř 500 kcal. Při 65 kg vytváří stejný jídelníček deficit už jen okolo 270 kcal, což tempo hubnutí výrazně zpomalí.

Ilustrační fotografie

Nejčastější viník je v talíři. Deficit se cestou vytratil

Pokud se váha několik týdnů nehýbe, nejde o záhadu – energetický příjem a výdej se dostaly do rovnováhy. Nemusíte přitom jíst více než dříve. Stačí kombinace nižšího výdeje lehčího těla a drobných chyb v odhadu porcí.

Odborné studie měřící energetický výdej pomocí dvojitě značené vody opakovaně ukazují, že lidé svůj kalorický příjem podhodnocují. Průměrná chyba se napříč výzkumy pohybuje kolem 15 %, ale u části populace přesahuje i 25 procent. Často jde o kalorie, které vnímáme jako zanedbatelné.

Nenápadné kalorie, které dokážou smazat deficit
Potravina nebo nápojBěžná porceOrientační kalorie
Olivový olej1 polévková lžíce (14 g)cca 120 kcal
Mandle, ořechy1 hrstka (28 g)cca 165 kcal
Salátový dresink2 lžíce100–150 kcal
Káva s mlékem a sirupem1 větší porce100–250 kcal
Víno (12 %)1 sklenka (175 ml)cca 160 kcal
Pivo (5 %)1 pivo (500 ml)cca 200 kcal

Dvě od oka nalité lžíce oleje při přípravě večeře představují téměř 240 kcal. Pro člověka, který shazuje poslední kila a jehož zbývající deficit je třeba jen 250 kcal, to znamená jediné – hubnutí se zastaví. Týden až dva pečlivého vážení jídla v kuchyňské váze většinou tyto skryté přebytky spolehlivě odhalí.

Ilustrační fotografie

Víkend dokáže smazat celotýdenní snahu

Další častou pastí je striktní režim od pondělí do pátku a uvolněný víkend:

  • Pondělí až pátek: 5 dní v deficitu 500 kcal = −2 500 kcal
  • Sobota a neděle: 2 dny s nadbytkem 1 000 kcal (rodinný oběd, alkohol, dezert) = +2 000 kcal
  • Celková týdenní bilance:500 kcal (místo plánovaných −2 500 kcal)

Místo hubnutí půl kila tuku týdně se dostanete na úbytek pouhých 60 gramů. Organismus kalorie nedělí na pracovní dny a víkendy – rozhoduje celkový týdenní součet.

Bílkoviny, svaly a spánek rozhodují víc, když je deficit malý

Při těsném kalorickém deficitu hrají zásadní roli detaily. Prvním z nich jsou bílkoviny. Nabízejí nejvyšší termický efekt potravy (tělo spotřebuje 20–30 % jejich energie jen na jejich zpracování), mají vysokou syticí schopnost a chránějí svalovou hmotu. Pro aktivní lidi v redukci se jako ideální ukazují hodnoty 1,6 až 2,0 gramů bílkovin na kilo hmotnosti.

Druhým klíčovým faktorem je spánek. Ve studii zkoumající kalorickou restrikci vedlo zkrácení spánku z 8,5 na 5,5 hodiny k tomu, že lidé ztráceli výrazně méně tuku a naopak přicházeli o cennou svalovou hmotu. Nedostatek spánku navíc zvyšuje hlad a chuť na vysoce kalorická jídla.

Tzv. středomořská strava je zdravá a můžete po ní zhubnout.

Váha není jen tuk. Pozor na vodu a cyklus

Číslo na váze neodráží jen tukové zásoby, ale i vodu, obsah střev a glykogen. Dlouhodobý stres a vysoký kortizol vedou k zadržování vody, která dokáže reálný úbytek tuku na váze na několik týdnů zcela maskovat. U žen navíc během menstruačního cyklu dochází k přirozenému kolísání tělesné vody – v průměru jde o půl kilogramu, individuálně i více. Měřte proto raději obvody těla nebo porovnávejte váhu vždy ve stejné fázi cyklu.

Kdy dát dietě pauzu a kdy už raději jít k lékaři?

Pokud jste v deficitu déle než 8 až 12 týdnů a váha stojí, může pomoci takzvaný diet break. Jde o 1 až 2 týdny, kdy navýšíte příjem stravy přesně na úroveň udržovacích kalorií. Na rozdíl od krátkodobého navýšení sacharidů na jeden či dva dny (tzv. refeed) slouží diet break k hlubší psychické i fyzické úlevě. Není to nekontrolované přejídání ani porušení diety.

Ačkoliv neexistují důkazy, že by pauza zázračně resetovala hormony, výzkumy ukazují, že může mírnit pokles klidového metabolismu, ulevit od psychické únavy z diety a pomoci následně prolomení plata.

Ilustrační fotografie

Kdy hledat příčinu u lékaře?

Většina zastavení váhy má nutriční příčinu, ale pokud navzdory poctivě nastavenému režimu nenastává posun, může jít o zdravotní faktor. Vyšetření u odborníka je namístě při:

  • Výrazné a nevysvětlitelné únavě, zimomřivosti nebo padání vlasů (může jít o sníženou funkci štítné žlázy – vyšetření TSH).
  • Nepravidelném menstruačním cyklu a projevech hyperandrogenismu (podezření na PCOS).
  • Problémech s kolísáním energie, neustálým hladem a ukládáním tuku zejména v oblasti břicha (může jít o inzulinovou rezistenci).
  • Užívání některých typů léků (např. některá antidepresiva či kortikoidy mohou ovlivňovat chuť k jídlu i zadržování vody).

Pokud s hubnutím teprve začínáte nebo hledáte ucelený návod, jak bezpečně shazovat bez jojo efektu, přečtěte si náš podrobný návod Jak zhubnout 5 kg: realistický plán s deficitem, jídelníčkem i cvičením.

Jak zhubnout 5 kg: realistický plán s deficitem, jídelníčkem i cvičením

Zhubnout 5 kg bez cvičení je reálné. Rozhoduje především strava
Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Z chudoby mezi milionáře. 40 hvězd, které si své bohatství musely vydřít

Tito slavní si vybudovali dokonalý život plný peněz opravdu od píky.

Podívejte se do naší galerie na čtyřicet světových osobností, které se dnes „topí“ v penězích, ale v minulosti žily v chudobě. Všechen svůj majetek si musely tyto hvězdy tvrdě vydřít a rozhodně znají...

Instagramové krásky, které slávu staví na obřím poprsí

Krásky z Instagramu

Podívejte se do galerie na dvaatřicet krásek, které mají jedno společné. Všechny mají obří silikonová ňadra, kterými se rády chlubí a právě na nich postavily i svou kariéru a celkovou slávu....

KVÍZ: Znáte české hity? Zkuste, co vám v hlavě zůstalo kromě refrénů

Helena Vondráčková

Česká hudba nabízí desítky písní, které známe z rádií, filmů i večírků. Jejich původ nebo příběhy nás ale dokážou pořádně potrápit. Otestujte si v kvízu, jak dobře znáte interprety největších hitů. O...

Bikiny, volány, zvonáče. Módní přehlídky za socialismu inspirovaly i dráždily

Na plovárnu a pláž dámské opalovací kalhotky pasované živůtkem z bílého žlutě...

Z dnešního pohledu by se mohlo zdát, že móda nezná hranic. Pojďme se však vrátit pár desetiletí zpět. V dobách budování socialismu šly parádní outfity na export, zatímco v československých obchodech...

Co jedí Chorvati, když turisté odjedou? Objevte chutě, které možná neznáte

Na pobřeží je to kuchyně středomořská, se silnými benátskými vlivy. Směrem do...

Na pobřeží je to kuchyně středomořská, se silnými benátskými vlivy. Směrem do vnitrozemí se k ní přidávají chutě pikantních Uher i sladkost osmanského Turecka. A voní jako celý Balkán dohromady!...

Posledních 5 kg nejde dolů? Známe pravý důvod, proč tělo odmítá hubnout

Proč nejde zhubnout posledních 5 kg? Co brzdí váhu?

Prvních deset kilogramů zmizelo bez větších problémů, ale zbývajících pět se nechce pohnout ani o gram. Mnoho lidí v tuto chvíli zpanikaří a začne obviňovat špatný metabolismus. Skutečnost je však...

16. října 2026

Kdybych nešla do Zrádců, vyhořela bych, říká trojnásobná maminka Tornikoski

Dominika Tornikoski, zrádci 2026

Dvaatřicetiletá Dominika Tornikoski má tři děti, žije ve Finsku, ale neodolala pokušení zkusit si reality show a na čas se kvůli Zrádcům přesunula i s rodinou zpět do Česka. Ačkoli v České republice...

16. října 2026

Kalábrie vyléčila i syndrom zavrženého rodiče, vypráví spisovatelka Malá

Hostem podcastu NA KAFI byla spisovatelka Blanka Malá

Vyzařuje snad nekonečnou pozitivní energii a kam přijde, tam to rozkvete. V Itálii našla svou lásku i životní štěstí. Vše u ní vždy ale nebylo zalito kalábrijským sluncem. „Zažila jsem si tvrdý...

16. října 2026

Zombie droga zabíjí nejen za oceánem. Hrozí fentanylový scénář i v Česku?

Premium
Snímek zachycuje dívku užívající fentanyl metodou inhalace par známou jako...

Americká fentanylová krize už možná podle statistik není na svém absolutním vrcholu. Po letech děsivého růstu počet úmrtí v roce 2024 výrazně klesl. Jenže radovat se je předčasné: syntetické opioidy...

16. října 2026

Kroj, dirndl, vyšyvanka, kilt. Do módy se vrací folklor a poctivé řemeslo

ilustrační snímek

Bohaté výšivky, výrazné vzory, krajky, korálky a střihy připomínající oděvy našich prababiček. To, co může působit jako záležitost omezená na folklorní slavnosti, si nachází cestu do našich šatníků....

16. října 2026

„Žena vydrží jako kůň.“ Rádoby pochvaly jsou hlavně prokletím, varuje psycholožka

Premium
ilustrační snímek

České rčení říká, že žena vydrží víc než kůň. Má to být asi pochvala, jenže ve skutečnosti zanechávají tyhle rádoby pravdy nepěkné následky na zdraví, vztazích i společnosti. Proč bychom měli přestat...

15. října 2026  17:30

Podzimní týden Nákupů Ona Dnes pokračuje. Pořiďte si skvělé kousky se slevou

ilustrační snímek

Zahalte se do nových podzimních trendů bez výčitek z utrácení. Ať už toužíte po stylovém kabátu, voňavé kosmetice nebo nových botách, slevový týden Nákupy Ona Dnes, který odstartoval v pondělí 12....

7. října 2026,  aktualizováno  15. 10. 10:46

Klíče k dlouhověkosti? Odborníci hovoří o svalové hmotě, spánku i cukru

Vysíláme
Hosty pořadu iDNES LOUNGE na téma Biohacking a longevity – Jak žít déle a lépe...

Co s našimi buňkami dělá několik nocí špatného spánku? Proč samotný zdravý životní styl někdy nestačí k odvrácení infarktu? A jakou roli mohou hrát svaly nebo kreatin a proč má smysl chodit k lékaři...

15. října 2026

Svalovec s ostře řezanými rysy. Jak model Ruben Rua pobláznil Portugalsko

Ruben je portugalská hvězda.

Ruben Rua je úspěšný portugalský topmodel, televizní moderátor, influencer a podnikatel. Patří mezi nejvýraznější tváře portugalské módní scény a šoubyznysu a to především díky dokonalé postavě...

15. října 2026  8:38

Nahoru a dolů. Podzimní teploty jsou jako horská dráha. Chce to vrstvit

Lehký béžový vlněný svetr se přirozeně kombinuje s košilí a tmavými džíny,...

Nahoru a dolů. Přesně tak se nyní pohybuje rtuť teploměru. Zatímco rána jsou chladná už i mrazivá, přes den se na sluníčku i zapotíte. Oblečte si proto na sebe fungující tenké vrstvy, které můžete...

15. října 2026  4:30

Slow sex mění pravidla hry. Orgasmus nemusí být hlavním cílem

ilustrační snímek

Když začne sex připomínat naučenou choreografii, může z něj časem zmizet napětí i zvědavost. Ne vždy je ovšem potřeba zkoušet nové pomůcky nebo polohy. Možná stačí přestat tolik řešit, k čemu má...

15. října 2026

Pokřikují na mě, proč jsem už brzy ráno nalitá. Aneta bojuje se vzácnou nemocí

Premium
Aneta Brendlová

Třicetiletá Aneta Brendlová má vzácné mitochondriální onemocnění, které způsobuje postupné ochabování svalů po celém těle. Podle lékařů už tu neměla být nebo měla jen ležet. Navzdory jejich...

15. října 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.
Nákupy OnaDnes 13.-19. 10. 2025