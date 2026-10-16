Zhubli jste, a právě proto už tělo potřebuje méně energie
První věc, kterou je potřeba si uvědomit, je, že posledních 5 kg nepředstavuje žádnou magickou fyziologickou hranici, kdy by tělo přepnulo na zcela jiný biologický režim. Zpomalení úbytku je přirozeným následkem toho, že jste byli v hubnutí úspěšní.
Celkový denní energetický výdej (TDEE) závisí z velké části na tom, kolik vážíte. Menší a lehčí tělo zkrátka na svůj provoz a každý krok potřebuje méně paliva než tělo, které nosilo o deset kilo více. Jídelníček, který vám na začátku vytvářel pohodlný deficit 500 kcal denně, tak při nižší hmotnosti může představovat váš nový udržovací příjem.
Do hry vstupuje také adaptivní termogeneze – biologický mechanismus, kdy tělo při delším schodku energie začne mírně šetřit a sníží svůj výdej o něco více, než by odpovídalo samotné ztrátě tkáně. S poklesem tukové tkáně navíc klesá hladina hormonu leptinu, což vysílá do mozku signál zvyšující chuť k jídlu. Nejde o poruchu metabolismu, ale o přirozenou obranu organismu, který se snaží vrátit na svou původní stabilní váhu (tzv. set point).
Pro představu se podívejte na modelový příklad, ve kterém figuruje 35letá žena s výškou 165 cm a střední mírou aktivity:
|Hmotnost
|Orientační BMR (bazální metabolismus)
|Orientační TDEE (celkový výdej)
|Rozdíl v potřebě oproti 80 kg
|80 kg
|1 495 kcal
|2 243 kcal
|—
|75 kg
|1 445 kcal
|2 168 kcal
|−75 kcal / den
|70 kg
|1 395 kcal
|2 093 kcal
|−150 kcal / den
|65 kg
|1 345 kcal
|2 018 kcal
|−225 kcal / den
Pokud tato žena na počátku jedla 1 750 kcal denně, měla při 80 kg deficit téměř 500 kcal. Při 65 kg vytváří stejný jídelníček deficit už jen okolo 270 kcal, což tempo hubnutí výrazně zpomalí.
Nejčastější viník je v talíři. Deficit se cestou vytratil
Pokud se váha několik týdnů nehýbe, nejde o záhadu – energetický příjem a výdej se dostaly do rovnováhy. Nemusíte přitom jíst více než dříve. Stačí kombinace nižšího výdeje lehčího těla a drobných chyb v odhadu porcí.
Odborné studie měřící energetický výdej pomocí dvojitě značené vody opakovaně ukazují, že lidé svůj kalorický příjem podhodnocují. Průměrná chyba se napříč výzkumy pohybuje kolem 15 %, ale u části populace přesahuje i 25 procent. Často jde o kalorie, které vnímáme jako zanedbatelné.
|Potravina nebo nápoj
|Běžná porce
|Orientační kalorie
|Olivový olej
|1 polévková lžíce (14 g)
|cca 120 kcal
|Mandle, ořechy
|1 hrstka (28 g)
|cca 165 kcal
|Salátový dresink
|2 lžíce
|100–150 kcal
|Káva s mlékem a sirupem
|1 větší porce
|100–250 kcal
|Víno (12 %)
|1 sklenka (175 ml)
|cca 160 kcal
|Pivo (5 %)
|1 pivo (500 ml)
|cca 200 kcal
Dvě od oka nalité lžíce oleje při přípravě večeře představují téměř 240 kcal. Pro člověka, který shazuje poslední kila a jehož zbývající deficit je třeba jen 250 kcal, to znamená jediné – hubnutí se zastaví. Týden až dva pečlivého vážení jídla v kuchyňské váze většinou tyto skryté přebytky spolehlivě odhalí.
Víkend dokáže smazat celotýdenní snahu
Další častou pastí je striktní režim od pondělí do pátku a uvolněný víkend:
- Pondělí až pátek: 5 dní v deficitu 500 kcal = −2 500 kcal
- Sobota a neděle: 2 dny s nadbytkem 1 000 kcal (rodinný oběd, alkohol, dezert) = +2 000 kcal
- Celková týdenní bilance: −500 kcal (místo plánovaných −2 500 kcal)
Místo hubnutí půl kila tuku týdně se dostanete na úbytek pouhých 60 gramů. Organismus kalorie nedělí na pracovní dny a víkendy – rozhoduje celkový týdenní součet.
Bílkoviny, svaly a spánek rozhodují víc, když je deficit malý
Při těsném kalorickém deficitu hrají zásadní roli detaily. Prvním z nich jsou bílkoviny. Nabízejí nejvyšší termický efekt potravy (tělo spotřebuje 20–30 % jejich energie jen na jejich zpracování), mají vysokou syticí schopnost a chránějí svalovou hmotu. Pro aktivní lidi v redukci se jako ideální ukazují hodnoty 1,6 až 2,0 gramů bílkovin na kilo hmotnosti.
Druhým klíčovým faktorem je spánek. Ve studii zkoumající kalorickou restrikci vedlo zkrácení spánku z 8,5 na 5,5 hodiny k tomu, že lidé ztráceli výrazně méně tuku a naopak přicházeli o cennou svalovou hmotu. Nedostatek spánku navíc zvyšuje hlad a chuť na vysoce kalorická jídla.
Váha není jen tuk. Pozor na vodu a cyklus
Číslo na váze neodráží jen tukové zásoby, ale i vodu, obsah střev a glykogen. Dlouhodobý stres a vysoký kortizol vedou k zadržování vody, která dokáže reálný úbytek tuku na váze na několik týdnů zcela maskovat. U žen navíc během menstruačního cyklu dochází k přirozenému kolísání tělesné vody – v průměru jde o půl kilogramu, individuálně i více. Měřte proto raději obvody těla nebo porovnávejte váhu vždy ve stejné fázi cyklu.
Kdy dát dietě pauzu a kdy už raději jít k lékaři?
Pokud jste v deficitu déle než 8 až 12 týdnů a váha stojí, může pomoci takzvaný diet break. Jde o 1 až 2 týdny, kdy navýšíte příjem stravy přesně na úroveň udržovacích kalorií. Na rozdíl od krátkodobého navýšení sacharidů na jeden či dva dny (tzv. refeed) slouží diet break k hlubší psychické i fyzické úlevě. Není to nekontrolované přejídání ani porušení diety.
Ačkoliv neexistují důkazy, že by pauza zázračně resetovala hormony, výzkumy ukazují, že může mírnit pokles klidového metabolismu, ulevit od psychické únavy z diety a pomoci následně prolomení plata.
Kdy hledat příčinu u lékaře?
Většina zastavení váhy má nutriční příčinu, ale pokud navzdory poctivě nastavenému režimu nenastává posun, může jít o zdravotní faktor. Vyšetření u odborníka je namístě při:
- Výrazné a nevysvětlitelné únavě, zimomřivosti nebo padání vlasů (může jít o sníženou funkci štítné žlázy – vyšetření TSH).
- Nepravidelném menstruačním cyklu a projevech hyperandrogenismu (podezření na PCOS).
- Problémech s kolísáním energie, neustálým hladem a ukládáním tuku zejména v oblasti břicha (může jít o inzulinovou rezistenci).
- Užívání některých typů léků (např. některá antidepresiva či kortikoidy mohou ovlivňovat chuť k jídlu i zadržování vody).
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Jak zhubnout 5 kg: realistický plán s deficitem, jídelníčkem i cvičením
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