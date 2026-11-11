Ženy dnes mají přístup k mnohem většímu množství informací o svém zdraví než dříve. Projevuje se to také v ordinacích? Přicházejí lépe informované, nebo spíše zmatené a znepokojené?
Obojí je pravda. Velká skupina žen dnes přichází velmi dobře připravená, zná možnosti vyšetření, ví, co ji čeká, a chce se aktivně podílet na rozhodování. To vnímám velmi pozitivně. Medicínu, zejména porodnictví, to posouvá k partnerskému vztahu. Na druhé straně přibývá žen, které si z internetu odnášejí velké množství dílčích informací, jež nejsou zasazené do žádného kontextu. To je může významně vyděsit, protože bez odborného vzdělání nedokážou posoudit závažnost a důležitost jednotlivých informací. Internet tedy může pomoci, ale také vystrašit, pokud si z něj žena vezme jen jednotlivosti a neumí je správně zasadit do souvislostí.
V čem mohou být zdravotní rady získané z internetu nebo od umělé inteligence užitečné, a kde naopak vidíte největší rizika?
Internet a umělá inteligence mohou pomoci vysvětlit odborné pojmy nebo připravit otázky na návštěvu lékaře. Pro nás je velmi dobré, když pacientky otázky kladou a my jim na ně můžeme odpovědět. Neměly by však umělou inteligenci používat ke stanovení diagnózy. Může je zavést úplně jinam a nabídnout chybnou diagnózu, která přitom působí velmi přesvědčivě. AI nemá k dispozici všechny informace o pacientce, její anamnézu ani výsledky vyšetření a nedokáže vždy spolehlivě odlišit běžné potíže od vzácných onemocnění. Stejně tak nemusí rozpoznat situaci, jež vyžaduje rychlé řešení, od té, která snese odklad. Internet může být dobrým průvodcem, ale neměl by být arbitrem diagnózy ani léčby.
Když se pár rozhodne mít dítě, optimální je, aby přestali kouřit oba, protože ani pasivní kouření není zanedbatelné. Je spojeno s horším růstem plodu, nižší porodní hmotností a rizikem některých komplikací v těhotenství i po porodu.
Kde tedy mají ženy hledat ověřené informace o svém zdraví?
Vyzdvihl bych dva weby. Prvním je portál www.zenske-zdravi.cz, jehož obsah garantují přední odborníci a odborné subjekty v gynekologii a porodnictví. Informace tam najdou těhotné i netěhotné ženy všech generací a důležité je, že tyto informace jsou připravené na míru českému prostředí. Druhým webem je Národní zdravotnický informační portál, www.nzip.cz. Ten je velmi komplexní a nabízí informace napříč celou medicínou. Pro pacientky je podstatné používat weby, u nichž je jasné, kdo text napsal, kdo jej odborně garantuje a zda byl aktualizován. Velmi opatrný bych byl u stránek nabízejících jednoduchá řešení nebo současně prodávajících doplňky stravy.
Proč je důležité, aby informace zohledňovaly právě české prostředí?
Každý zdravotnický systém má svá specifika. Mezinárodní doporučení jsou důležitým východiskem, ale nelze je mechanicky přenášet z jedné země do druhé. Musíme je vždy zasadit do místních podmínek – zohlednit dostupnost péče, kvalifikaci zdravotníků, organizaci zdravotnictví i výsledky, jakých daná země dosahuje.
Dobrým příkladem je péče porodních asistentek. Mezinárodní doporučení správně zdůrazňují jejich význam a přínos kontinuální péče, zejména u žen s nízkým rizikem. V České republice však máme velmi dobře dostupnou lékařskou péči a propracovaný systém prenatálního screeningu. Proto podle mě není správnou cestou stavět péči porodní asistentky a lékaře proti sobě. Za optimální považuji týmový model, který využívá přednosti obou profesí. Porodní asistentka může samostatně pečovat o ženu s nízkým rizikem, zatímco při zvýšení rizika nebo vzniku komplikace se do péče bez prodlení zapojí lékař a případně další specialisté. Nejde tedy o to, kdo koho nahradí, ale jak nastavit spolupráci tak, aby každá žena dostala správnou péči ve správný čas. Mezinárodní doporučení nám ukazují směr, nicméně konkrétní podobu péče musíme nastavit tak, aby co nejlépe využívala možnosti českého zdravotnictví. Péče o zdraví žen je v České republice na mimořádně vysoké úrovni a většina vyspělého světa nám ji může závidět.
S jakými mylnými představami o plodnosti se ve své praxi setkáváte nejčastěji?
Nejčastěji se podceňuje vliv věku ženy na plodnost. Dnešní padesátnice vypadají úplně jinak než padesátnice před padesáti nebo šedesáti lety. Mají zdravý životní styl, sportují, ale biologické stárnutí vajíček tím zrušit nedokážeme. Věk je zkrátka klíčový. Jenže věk těhotných žen výrazně stoupá. Přibližně čtvrtině je 35 a více let, pěti procentům 40 a více let a půl procenta těhotných žen je starších 45 let. Vajíčka však stárnou bez ohledu na to, jak mladě žena vypadá a jak zdravě žije. Dalším omylem je představa, že při tak kvalitní péči, jakou v Česku máme, musí těhotenství vždy skončit dobře.
Co přesně by znamenalo, kdyby to, jak říkáte, „neskončilo dobře“? Například že dítě zemře při porodu?
Pravděpodobnost, že v České republice zemře dítě během porodu, je velmi nízká, ale mohou nastat i méně krajní komplikace. Přes velmi dobře nastavenou a komplexní péči a řadu screeningových programů se může stát, že žena potratí nebo porodí předčasně. A pokud komplikace nastane, automaticky to neznamená, že někdo udělal chybu. My lékaři můžeme garantovat kvalitu procesu, tedy že postupujeme správně a uděláme absolutní maximum, nicméně nemůžeme na sto procent zaručit, že těhotenství vždy dopadne přesně podle očekávání. Faktorů, jež výsledek ovlivňují, je příliš mnoho.
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Jak často k předčasným porodům dochází a jak závažné mohou být jejich následky?
Celosvětově se před 37. týdnem narodí přibližně každé desáté dítě. V České republice zhruba každé čtrnácté. Je ovšem velký rozdíl, jestli se dítě narodí ve 25. týdnu s hmotností kolem 750 gramů, nebo ve 35. týdnu, kdy váží přibližně dva a půl kilogramu. Obě děti jsou předčasně narozené, avšak rizika, možné komplikace a následky pro celou rodinu se výrazně liší.
Co bývá nejčastější příčinou předčasného porodu?
Předčasný porod označujeme jako syndrom syndromů, protože může mít několik podob a mnoho různých příčin. Někdy jej musejí lékaři vyvolat, protože se plodu nedaří nebo zdravotní komplikace ohrožují matku. Důvodem může být například preeklampsie nebo předčasné odloučení placenty. Těhotenství pak ukončujeme předčasně, abychom zachránili dítě i ženu.
Jindy začne porod spontánně. Buď před 37. týdnem prasknou plodové obaly a odteče plodová voda, čímž se otevře komunikace mezi dutinou děložní, za normálních okolností sterilní, a vnějším prostředím, nebo přijdou děložní stahy, které otevřou děložní hrdlo. Každá z těchto skupin má řadu různých příčin, i když se nakonec projeví podobně. Jeden diagnostický ani léčebný postup proto nemůže fungovat pro všechny. Musíme hledat konkrétní příčinu určitého typu předčasného porodu a cíleně ji léčit. Jen tak můžeme podíl předčasných porodů snižovat. Pokud budeme dál používat jednotné postupy, o nichž víme, že nefungují pro všechny příčiny, tento problém nevyřešíme.
Které příznaky by těhotná žena neměla nikdy přehlížet?
Těhotná žena by neměla podceňovat krvácení, odtok nebo podezření na odtok plodové vody, pravidelné bolesti či stahy, výrazný tlak v podbřišku ani nápadné snížení pohybů plodu. Při těchto obtížích je vhodné kontaktovat gynekologa nebo porodnici; při silném krvácení, intenzivní bolesti či výrazném zhoršení stavu neprodleně. Obecně platí, že je lepší přijet do porodnice třikrát zbytečně než jednou pozdě. Když žena přijde včas, můžeme zjistit příčinu obtíží, zahájit potřebnou léčbu a v některých případech porod oddálit. Pokud je předčasný porod již pokročilý, možnosti jeho zastavení jsou velmi omezené.
Co může žena pro zdravý průběh těhotenství udělat ještě před početím a jak dlouho dopředu by měla začít?
Ideální je začít s přípravou přibližně tři měsíce před početím. Samozřejmě to není vždy možné, ovšem i pozdější změna má smysl. Znamená to přestat kouřit, nepít alkohol, neužívat drogy ani jiné návykové látky, mít vyváženou stravu, dostatek pohybu a usilovat o přiměřenou tělesnou hmotnost. Právě na pohyb se často zapomíná, přitom je velmi důležitý i v těhotenství. A pokud se změnu nepodaří udělat s předstihem, má smysl začít kdykoliv později.
Jedním z nejzávažnějších rizikových faktorů je kouření. Může ovlivnit plodnost ještě předtím, než žena otěhotní?
Ano, a ovlivnit může ženu i muže. Kouření snižuje šanci ženy spontánně otěhotnět, urychluje úbytek ovariální rezervy a zhoršuje také výsledky mimotělního, tedy umělého oplodnění. Kuřačky mají po otěhotnění vyšší riziko mimoděložního těhotenství (vzácná komplikace, kdy se oplodněné vajíčko uhnízdí a začne se vyvíjet mimo děložní dutinu, pozn. red.) a potratu. U mužů může kouření snižovat počet a pohyblivost spermií i jejich kvalitu. Když se tedy kuřácký pár rozhodne mít dítě, je výborné, pokud přestane kouřit jeden z partnerů, ale ještě lepší je, když přestanou oba.
Jaké následky může mít kouření přímo na průběh těhotenství?
Je to komplexní problém. Oxid uhelnatý snižuje přenos kyslíku, nikotin zužuje cévy a další látky v kouři z hořící cigarety podporují poškození těhotenských tkání a oxidační stres. Jeden z mých výzkumných spolupracovníků, profesor Ramkumar Menon z University of Texas Medical Branch ze Spojených států, se mnoho let věnuje také vlivu oxidačního stresu na plodové obaly a jako jeho model používá právě cigaretový kouř. Jednoznačně prokázal, že cigaretový kouř plodové obaly poškozuje. Kouření jako celek zhoršuje růst plodu, a děti proto mívají nižší porodní hmotnost. Zvyšuje také riziko předčasného porodu a předčasného odtoku plodové vody. Vyšší je i riziko předčasného odloučení placenty, což je závažná komplikace, a také odumření plodu či úmrtí novorozence.
Pokud žena nedokáže přestat úplně, má měřitelný význam alespoň omezení počtu cigaret? Existuje vůbec v těhotenství něco jako bezpečné množství cigaret?
Nemáme žádné důkazy, podle nichž bychom mohli určit bezpečný počet cigaret v těhotenství. Za bezpečnou nelze považovat ani jednu cigaretu denně. Když žena kouření omezí, sníží tím vystavení sebe i plodu, plodových obalů a placenty škodlivým látkám, ale naším cílem je, aby přestala úplně. Částečný pokrok bych však nechtěl kritizovat, protože omezit kouření je pořád lepší než neudělat vůbec nic.
Prof. MUDr. Marian Kacerovský (54), Ph.D.
Co by měla udělat žena, která ví, že kouřením ohrožuje sebe i dítě, avšak navzdory opakovaným pokusům přestat nedokáže?
Neměla by se za svůj problém stydět a měla by o něm mluvit. Závislost na tabáku je chronické onemocnění, nikoliv nedostatek vůle nebo selhání ženy. Neměla by se proto bát říct si o pomoc u gynekologa, praktického lékaře nebo porodní asistentky. V České republice funguje řada center pro závislé na tabáku, ambulance pro léčbu závislostí a také bezplatná národní linka pro odvykání kouření. Pokud žena chce skončit a samotné se jí to nedaří, měla by pomoc vyhledat.
Mohou být v takové situaci řešením bezdýmné alternativy, například elektronické cigarety, zahřívaný tabák nebo nikotinové sáčky?
Ta otázka má dvě roviny. Elektronické cigarety nebo zahřívaný tabák nevystavují ženu a její těhotenství ve stejné míře toxickým látkám vznikajícím při spalování tabáku a cigaretového papíru. Klasická cigareta je škodlivější právě kvůli spalování, oxidu uhelnatému a směsi toxických látek, jež při něm vznikají. Druhou rovinou je ale nikotin, ten má sám o sobě nežádoucí účinky na vyvíjející se plod. Prochází placentou, ovlivňuje cévy a může zasahovat do vývoje nervové soustavy a plic. Také bezdýmné alternativy mohou obsahovat další potenciálně škodlivé látky a jejich používání v těhotenství je spojováno například s nižší porodní hmotností a zvýšeným rizikem předčasného porodu. U některých novějších výrobků navíc zatím nemáme dostatek kvalitních dlouhodobých údajů.
Jsou tedy tyto alternativy alespoň méně rizikové než pokračování v kouření klasických cigaret?
Z hlediska snižování škod mohou představovat méně rizikovou variantu než pokračování v kouření klasických cigaret, ale bezpečné v těhotenství rozhodně nejsou. Odborným a lékařským cílem je, aby žena nepoužívala žádné tabákové ani nikotinové výrobky. Zda mohou bezdýmné alternativy u konkrétní ženy fungovat jako přechodný krok k úplnému ukončení kouření, je už otázka pro lékaře nebo specialistu na léčbu závislosti.
Za předčasný porod se považuje, přijde-li dítě na svět před 37. týdnem. „Celosvětově se tak narodí přibližně každé desáté dítě, v České republice zhruba každé čtrnácté,“ vypočítává prof. Kacerovský. „Je ovšem velký rozdíl, jestli se dítě narodí ve 25. týdnu s hmotností kolem 750 gramů, nebo ve 35. týdnu, kdy už váží přibližně dva a půl kilogramu.“
Jak významné je pasivní kouření? Měl by se do odvykání zapojit také partner?
Určitě. Když se pár rozhodne mít dítě, optimální je, aby přestali kouřit oba, protože ani pasivní kouření není zanedbatelné. Je spojeno s horším růstem plodu, nižší porodní hmotností a rizikem některých komplikací v těhotenství i po porodu. Když se partner do odvykání zapojí, zvyšuje šanci své partnerky uspět, podporuje ji a chrání nenarozené dítě během těhotenství i dítě po porodu před tabákovým kouřem.
Co považujete za největší naději současné perinatologie, jak se odborně říká oboru specializujícímu se přímo na samotný porod a záležitosti s ním spjaté? Mohla by medicína v budoucnu zabránit i komplikacím, jakým dnes předejít neumí?
Největší nadějí je personalizovaná medicína, tedy snaha neléčit pouze příznaky, ale porozumět konkrétní příčině problému. Když žena přijde s děložní aktivitou a kontrakcemi, můžeme jí podat léky, které kontrakce na určitou dobu utlumí. Léčíme tím však především příznak, nikoliv vždy mechanismus, který předčasný porod spustil. Příčin může být více: infekce a zánět, porucha funkce a prokrvení placenty, krvácení nebo nesprávně regulovaná imunitní odpověď.
Plod a placenta nesou také antigeny otce, a imunitní systém matky proto musí během těhotenství vytvořit zvláštní stav tolerance. Pokud je tato rovnováha narušena, může se podílet na některých těhotenských komplikacích. U řady těchto mechanismů dnes ještě nemáme účinnou cílenou léčbu, ale právě jejich přesnější rozpoznání a vývoj bezpečných, specifických postupů představují budoucnost perinatologie. Cílem je jednou zvolit léčbu podle příčiny konkrétního typu předčasného porodu, nikoliv pouze podle jeho příznaků.
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Kdybyste mohl ženám před plánovaným těhotenstvím nebo v jeho průběhu předat jedinou radu, která může nejvíce ovlivnit zdraví budoucího dítěte, jaká by byla?
Žádnou zázračnou tabletku nemáme, proto bych zdůraznil dvě věci: při plánování rodiny je důležité zohlednit věk a mateřství zbytečně neodkládat; zároveň by se ženy neměly bát říct si o pomoc. Pokud mají v těhotenství jakýkoliv problém nebo pochybnost, měly by včas kontaktovat svého gynekologa nebo porodnici. Tedy plánovat těhotenství s vědomím vlivu věku a nebát se požádat o pomoc.
Rozhovor vznikl pro časopis Téma.