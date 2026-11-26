Na výzkum rakoviny se vynakládají miliardy a vědci se jím zabývají desítky let. Budeme mít někdy univerzální lék, který dokáže vyléčit všechny její druhy?
Nebudeme. Především proto, že rakovina není jedna nemoc. Pod názvem „rakovina“ se skrývají stovky onemocnění, která mají odlišné příčiny, biologické vlastnosti i reakce na léčbu. Navíc má každý nádor jiný pacient. Nádor není neorganizovaná masa buněk. Je to proměnlivý ekosystém, v němž spolu nádorové buňky, cévy, mezibuněčná hmota, imunitní buňky a další buněčné populace neustále komunikují, mění se jejich proporce a mají svůj vlastní vývoj. Při léčbě ničíme nádorové buňky, které jsou na ni citlivé. Některé odolnější ale mohou přežít, dále se množit a způsobit, že se nemoc vrátí. Navíc už může jít o nádor, který se svými vlastnostmi liší od toho původního. To vše mluví proti představě, že stačí objevit jednu látku, která nádor jednoduše „zabije“.
Za podstatné považuji, aby se nezapomínalo na nádory s velmi špatnou prognózou ani na vzácná onemocnění, kde je počet pacientů malý.