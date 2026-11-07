Přitom právě ony schytávají teplotní šoky jako první. Výsledek? Suchá, šupinatá kůže, záděry a popraskané rty, které bolí i při pouhém úsměvu.
Říká se tomu odborně syndrom zimních rtů a rukou a ve středním a starším věku nás dokáže potrápit dvojnásob. Možná se divíte, proč ty změny schytávají právě ruce a rty? Důvod je ryze vědecký.
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Rty nemají mazové žlázky ani ochranný melaninový film. Jsou tvořeny extrémně tenkou kůží, která neumí zadržovat vlhkost. Jakmile klesne vlhkost vzduchu, rty začnou vysychat rekordní rychlostí.
Hřbety rukou mají sice mazových žláz o něco více, ale podkožního tuku je zde minimum. Navíc kůži na rukou neustále vystavujeme mýdlům, dezinfekcím a horké vodě, čímž spolehlivě likvidujeme přirozenou kožní bariéru. S přibývajícím věkem se navíc obnova této bariéry zpomaluje, pokožka ztrácí hutnost a je náchylnější k podráždění.
Jak se takový syndrom projevuje? Není to jen pocit sucha. Mezi typické projevy, které signalizují, že kůže volá o pomoc, patří u rukou pnutí, zčervenání hřbetů, tvorba drobných šupinek, drsný povrch, bolestivé záděry kolem nehtů a v horším případě mikroskopické trhlinky, které pálí při kontaktu s čímkoliv kyselým, třeba při krájení citronu. U rtů je to pálení, pnutí, olupování kůže, praskání koutků i ztráta přirozeného objemu a kontur.
Co dělat hned teď?
1. Zapomeňte na olizování rtů
Je to past. Když máme suché rty, instinktivně je olízneme. Sliny sice přinesou okamžitou sekundovou úlevu, ale jakmile se odpaří, vezmou s sebou i poslední zbytky přirozené vlhkosti z hlubších vrstev kůže. Navíc enzymy ve slinách rty ještě více dráždí. Místo olíznutí sáhněte raději po balzámu.
2. Triky s bavlněnými rukavicemi
Než půjdete spát, naneste na ruce silnou vrstvu hutného krému nebo čistého bambuckého másla. Poté si navlékněte tenké bavlněné rukavice a nechte je na rukou celou noc. Teplo, které se pod rukavicemi vytvoří, otevře póry a uzamkne výživu hluboko v kůži. Ráno se probudíte s rukama mladice.
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3. Večerní medová maska na rty
Máte doma kvalitní včelí med? Naneste ho večer v silnější vrstvě na rty a nechte patnáct minut působit. A pokud ho neslíbáte, klidně s ním jděte spát. Med je přírodní humektant, přitahuje vlhkost, působí protizánětlivě a urychluje hojení drobných prasklinek.
|Složka
|Co dělá s kůží?
|Kde ji najít?
|Ceramidy
|Obnovují buněčnou stěnu a opravují popraskanou kožní bariéru.
|Krémy na ruce
|Bambucké máslo (Shea Butter)
|Hloubkově vyživuje a zanechává na kůži ochranný prodyšný film.
|Balzámy i krémy
|Urea (močovina)
|V koncentraci do 5 % extrémně hydratuje a změkčuje ztvrdlou kůži.
|Krémy na ruce
|Panthenol & allantoin
|Okamžitě zklidňují pálení, redukují červenání a hojí ranky.
|SOS péče
Článek vznikl pro časopis Tina.