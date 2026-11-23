Někdo se proti chřipce nechává očkovat pravidelně, jiný o vakcíně nechce ani slyšet. Důvodem bývají obavy z nežádoucích účinků, pochybnosti o účinnosti nebo přesvědčení, že se ho chřipka vlastně netýká. Jenže právě kolem očkování koluje řada polopravd, které mohou zbytečně ovlivňovat naše rozhodování.
Chřipkové viry se navíc průběžně mění, a proto se každý rok upravuje také složení vakcíny. Pro letošní sezonu obsahuje tři obměněné kmeny – dva typu A a jeden typu B. Přesto se stále opakují stejné otázky a obavy. Které z nich mají oporu ve faktech a které patří mezi rozšířené mýty?
1. Chřipku nikdy nemívám, očkování nepotřebuji
To, že jste měli dosud štěstí, neznamená, že vás chřipka letos mine. Navíc předchozí lehký průběh není zárukou toho dalšího.
„Ovlivňují jej vlastnosti aktuálně cirkulujícího viru, ale také věk, zdravotní stav a imunita konkrétního člověka,“ vysvětluje lékařka Jana Ježková, vedoucí Asistenční služby OZP. Pro letošní sezonu jsou navíc ve vakcíně obměněné všechny tři zahrnuté kmeny.