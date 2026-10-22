Málo mrkáte
Při běžné činnosti mrkáme asi 15× za minutu. Mrkání rozprostírá slzný film po povrchu oka a zároveň napomáhá přirozenému odvodu slz. Slzné žlázy produkují denně asi jeden mililitr slz. Při sledování monitoru počítače či mobilu přirozeně mrkáme méně, a povrch oka tak není dostatečně zvlhčován. Oko osychá, začíná pálit, rudnout a může se dostavit pocit písku v očích. Proto je důležité oči pravidelně vědomě a úplně promrkat.
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„Správné mrkání jde natrénovat. Na 2–3 sekundy zavřete oči, poté několikrát pomalu a úplně mrkněte. Při práci na počítači se každých 20 minut podívejte na 20 sekund na objekt vzdálený alespoň šest metrů. Poté několikrát vědomě pomalu a úplně mrkněte,“ doporučuje Pavel Stodůlka, přednosta sítě očních klinik Gemini.
Vhodná je i jemná masáž, která posiluje svaly kolem očí a podporuje tvorbu slz. Krouživými pohyby masírujte zavřená víčka po dobu 30 sekund, 2–3× denně.