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Pět nenápadných zlozvyků, kterými každý den škodíte svým očím

Mnete si často unavené oči, při práci na počítači zapomínáte mrkat nebo před spaním dlouho hledíte do mobilu? Zdánlivě nevinné návyky mohou očím škodit víc, než si myslíte. Jejich následky se nemusí projevit hned, ale pokud je opakujete měsíce či roky, mohou vést k nepříjemným zdravotním potížím a zhoršení zraku.
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Ilustrační fotografie

Málo mrkáte

Při běžné činnosti mrkáme asi 15× za minutu. Mrkání rozprostírá slzný film po povrchu oka a zároveň napomáhá přirozenému odvodu slz. Slzné žlázy produkují denně asi jeden mililitr slz. Při sledování monitoru počítače či mobilu přirozeně mrkáme méně, a povrch oka tak není dostatečně zvlhčován. Oko osychá, začíná pálit, rudnout a může se dostavit pocit písku v očích. Proto je důležité oči pravidelně vědomě a úplně promrkat.

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„Správné mrkání jde natrénovat. Na 2–3 sekundy zavřete oči, poté několikrát pomalu a úplně mrkněte. Při práci na počítači se každých 20 minut podívejte na 20 sekund na objekt vzdálený alespoň šest metrů. Poté několikrát vědomě pomalu a úplně mrkněte,“ doporučuje Pavel Stodůlka, přednosta sítě očních klinik Gemini.

Vhodná je i jemná masáž, která posiluje svaly kolem očí a podporuje tvorbu slz. Krouživými pohyby masírujte zavřená víčka po dobu 30 sekund, 2–3× denně.



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