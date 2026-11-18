Tepny jsou krevní cévy, jimiž proudí krev směrem od srdce, a v každém okamžiku se v nich nachází přibližně 10 % celkového objemu krve. Jak se dá oddálit ukládání tukových látek, cholesterolu a vápníku do stěn tepen, čemuž se říká ateroskleróza?
Existují rizikové faktory aterosklerózy, které jsou vrozené nebo které můžeme ovlivnit jen velmi obtížně. Například mužské pohlaví nebo věk. A pak je celá řada ovlivnitelných rizikových faktorů, kam patří kouření, nadváha, obezita, horší fyzická kondice, přítomnost dalších nemocí, jako jsou cukrovka, vysoký krevní tlak nebo vysoký cholesterol. Když se člověku podaří tyto rizikové faktory modifikovat nebo léčit, pak se proces aterosklerózy zpomalí, nebo dokonce zastaví.
Znamená to, že z hlediska aterosklerózy je mužské pohlaví nevýhodou?
Muži jsou na tom hůře. Ženy jsou po jistou dobu chráněny pohlavními hormony, jež riziko kardiovaskulárního onemocnění snižují. Tato výhoda se stírá zhruba ve věku 50 až 55 let, pak už je riziko aterosklerózy srovnatelné.
Pro křečové žíly je dědičnost významným rizikovým faktorem. Dokonce vzhledově často u synů vypadají stejně jako u otců, u dcer podobně jako u matek.