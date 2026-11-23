Překvapení hned na úvod – vůbec to nebolí. Okamžiku, kdy se mi do levého bicepsu vnořil tenoučký drátek, jsem si nevšiml. Instinktivně jsem se připravoval na bodnutí, aspoň jako když štípne komár. „Máte ho tam,“ řekla slečna v bílém plášti. A bylo to.
Sensor (chcete–li čip) FreeStyle Libre slouží ke kontinuálnímu sledování hladiny cukru v krvi. Respektive glukózy, buďme přesní. Americká firma Abbott Laboratories ho vyvinula pro diabetiky. „My ale sensor používáme pro sportovce,“ říká Aleš Tvrzník ze sportovní a poradenské laboratoře Vital Praha.
A pak přijde finální test. V pátek večer s čipem v rameni zajdu do hospody, cíleně do sebe naliju pět dvanáctek a přidám velkého panáka fernetu. Výsledný zvířecí hlad po půlnoci zaženu třemi plátky tlačenky a znaveně usnu.