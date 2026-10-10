Nová studie nepřináší jen působivé číslo o více než šedesátinásobně vyšším poměru šancí u nositelů mutace. Ukazuje také, že při hledání lidí ohrožených rakovinou plic v budoucnu nebude stačit ptát se pouze na to, zda a kolik kouřili.
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