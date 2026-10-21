Stačí nevhodné jídlo, střevní infekce či potravina, která nám jednoduše nesedla, a problémy s trávením jsou na světě. K běžným potížím patří křeče a bolesti břicha, pocit plnosti, nadýmání, nevolnost, zvracení nebo řídká stolice.
Pokud nejsou příliš intenzivní a stav se postupně zlepšuje, většinou pomůže klid, dostatek tekutin a šetrnější jídelníček. Pomoci mohou i volně prodejné léky. Ty je dobré mít v lékárničce pro případ náhlé potřeby.
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První pomoc z lékárničky
Při akutním průjmu se může užívat aktivní neboli živočišné uhlí. Na svůj porézní povrch váže některé látky v trávicím traktu a pomáhá je odvádět z těla. Dále jsou běžně k dostání léčiva s diosmektitem, který vytváří ochrannou vrstvu na sliznici trávicího traktu.
U dospělých lze při některých případech krátkodobého průjmu sáhnout také po přípravcích s obsahem loperamidu, který zpomaluje pohyb střev. Nehodí se však při horečce nebo krvi ve stolici. Na nadýmání a plynatost jsou dostupné přípravky se simetikonem, při pálení žáhy zase léky, které neutralizují nebo omezují tvorbu žaludeční kyseliny.
Při užívání více léků je dobré poradit se s lékárníkem, protože některé přípravky mohou ovlivnit jejich vstřebávání. To platí zejména pro aktivní uhlí, které je proto potřeba užívat s dostatečným časovým odstupem od ostatních léčiv.