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Není kašel jako kašel. Suchý a vlhký se léčí jinak, záleží na jednom rozdílu

ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Profimedia.cz

Suchý kašel potřebuje jiný přístup než vlhký. Rozpoznat základní druhy kašle se vyplatí také proto, abychom věděli, kdy si vystačíme s domácí léčbou a kdy už máme jít k lékaři.

Kašel sám o sobě není nemoc. Je to obranný reflex, kterým se dýchací cesty zbavují hlenu nebo dráždivých látek. Podle toho, jak zní, jak dlouho trvá a co ho doprovází, se dá alespoň orientačně odhadnout jeho příčina.

Nejčastěji souvisí s infekcí dýchacích cest a během několika dnů může změnit charakter. Zpočátku bývá často suchý a dráždivý, později se začne tvořit hlen a kašel zvlhne. Takový vývoj je při nachlazení běžný a nemusí znamenat, že se nemoc zhoršuje.

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Suchý, nebo vlhký?

Suchý kašel poznáme podle toho, že při něm nic nevykašláváme. Dráždí v krku, nutí ke kašlání znovu a znovu a často se zhoršuje večer nebo v noci. Protože neplní očistnou funkci, lze ho v případě potřeby tlumit přípravky označovanými jako antitusika.

U vlhkého kašle je to jinak – hlen je potřeba dostat z průdušek ven. Používají se proto přípravky, které ho pomáhají naředit a usnadňují vykašlávání. Není vhodné užívat současně léky na podporu vykašlávání i na potlačení kašle bez porady s lékařem nebo lékárníkem.

Rozdíly mezi jednotlivými druhy kašle mohou upozornit i na konkrétní onemocnění. Nápadně štěkavý kašel bývá typický pro zánět hrtanu a často se objevuje u dětí. Pískání nebo sípání při dýchání může provázet astma a další stavy spojené se zúžením dýchacích cest.

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Dlouhé série prudkého kašlání s obtížným nádechem patří mezi možné projevy černého kašle. Chrapot společně s kašlem zase často souvisí s podrážděním hrtanu. V těchto případech už nejde jen o rozhodování, který sirup koupit, ale podle dalších obtíží může být namístě vyšetření.

Když kašel nepřechází

Po běžné infekci může pokašlávání přetrvávat i poté, co rýma, bolest v krku nebo teplota dávno zmizely. Podrážděné dýchací cesty mohou zůstat citlivé několik týdnů a reagovat třeba na studený vzduch, kouř nebo větší námahu. Pokud se však potíže dlouho nelepší, příčina nemusí být v prodělaném nachlazení.

Dlouhodobý kašel může souviset s astmatem, alergií nebo refluxem, při kterém žaludeční šťávy dráždí jícen a hrdlo. Častý je také u kuřáků a vyvolat ho mohou některé léky na vysoký krevní tlak. Kašel trvající týdny proto není dobré donekonečna léčit doma sirupy a pastilkami.

K lékaři je vhodné zamířit, pokud se přidá vysoká nebo dlouhotrvající horečka, bolest na hrudi nebo se zdravotní stav po předchozím zlepšení znovu zhorší. Vyšetření je namístě také při kašli, který bez jasné příčiny přetrvává několik týdnů. Krev ve vykašlávaném hlenu je důvodem poradit se s lékařem vždy.

U malých dětí, seniorů a lidí s chronickým onemocněním srdce nebo plic je lepší obtíže řešit dříve. Výrazná dušnost nebo stav, kdy člověk nemůže popadnout dech, vyžadují rychlou lékařskou pomoc.

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Pijte dostatek tekutin, ideálně teplých, které zvlhčují sliznice a u vlhkého kašle usnadňují vykašlávání hlenu. Osvědčený je čaj s medem, samotná lžička medu před spaním může zklidnit především dráždivý noční kašel.

Místnost nepřetápějte, a pokud je vzduch příliš suchý, zvlhčete ho. Ulevit může také teplá sprcha, protože vlhký vzduch zklidní podrážděné dýchací cesty. Při zahlenění pomáhá spát s hlavou a horní částí těla trochu výš. Vyhněte se cigaretovému kouři, intenzivním vůním a dalším dráždivým látkám, které nutkání ke kašli ještě zesilují. Med nedávejte dětem mladším jednoho roku.

Článek vznikl pro časopis Rytmus života.

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