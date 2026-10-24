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Dřív několik dní v nemocnici, dnes pár hodin. Chirurgie se mění, říká primář


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MUDr. Petr Zeithaml | foto: AKESO

Operace kýly, odstranění žlučníku nebo některé ortopedické zákroky dnes už nemusí znamenat několikadenní pobyt v nemocnici. Díky moderním chirurgickým postupům mohou pacienti často odcházet domů ještě tentýž den. „Budoucnost zdravotnictví pravděpodobně nespočívá v co nejdelším pobytu v nemocnici, ale v poskytování přesně takové délky hospitalizace, jakou konkrétní pacient skutečně potřebuje,“ říká Petr Zeithaml, primář jednodenní chirurgie v Rehabilitační nemocnici Beroun.

Co přesně znamená jednodenní chirurgie a jak vypadá celý proces od příchodu pacienta do nemocnice až po jeho propuštění? V čem se tento model zásadně liší od klasické hospitalizace?
Jednodenní chirurgie je model plánované operační péče, při kterém pacient podstoupí zákrok a po několika hodinách sledování odchází ještě tentýž den nebo druhý den domů. Nejde přitom o zjednodušenou nebo méně kvalitní léčbu, ale o moderní způsob organizace péče, který je určen pro vhodně zvolené pacienty a typy výkonů. Celý proces začíná předoperačním vyšetřením a přípravou. V den operace pacient přichází do nemocnice, absolvuje přijetí, samotný výkon a následné sledování na dospávacím pokoji. Jakmile je jeho stav stabilní a splňuje stanovená kritéria, je propuštěn do domácího prostředí s jasnými pokyny pro další péči.

Oproti klasické hospitalizaci odpadá několikadenní pobyt na lůžku. Pacient se může zotavovat doma, což bývá komfortnější a zároveň to snižuje zátěž nemocničních kapacit.

Druhý den po operaci domů. Pro koho je určena jednodenní chirurgie?

Jaké chirurgické obory a konkrétní typy operačních výkonů dnes v rámci jednodenní péče? Které zákroky provádíte nejčastěji?
Jednodenní chirurgie se dnes uplatňuje v celé řadě oborů. V RNB mezi ně patří všeobecná chirurgie, ortopedie (artroskopické centrum), gynekologie, urologie, cévní chirurgie, plastická chirurgie, koloproktologie nebo ORL. Mezi nejčastější výkony patří operace kýl, odstranění žlučníku laparoskopickou metodou, operace křečových žil, artroskopické zákroky na kolenním či ramenním kloubu, totální endoprotézy, výkony na rukou včetně syndromu karpálního tunelu, gynekologické zákroky nebo menší urologické operace. Spektrum výkonů se navíc postupně rozšiřuje díky moderním operačním technikám.

Existují operace, kvůli kterým museli pacienti ještě před několika lety zůstávat v nemocnici několik dní, ale dnes je lze bezpečně zvládnout během jediného dne? Co tuto změnu umožnilo?
Ano. Typickým příkladem jsou operace tříselných kýl, laparoskopické odstranění žlučníku nebo řada ortopedických artroskopických výkonů. Ještě před deseti až dvaceti lety byly běžně spojeny s několika dny hospitalizace. Změnu umožnil pokrok v minimálně invazivní chirurgii, moderních anesteziologických metodách, kvalitnější pooperační léčbě bolesti i přesnějším výběru pacientů. Díky tomu jsou zákroky šetrnější, méně bolestivé a pacienti se po nich rychleji vracejí do běžného života.

Podle jakých kritérií rozhodujete, zda je pacient vhodným kandidátem pro jednodenní chirurgii? Jakou roli hraje věk, celkový zdravotní stav nebo přidružená onemocnění?
Základním kritériem není samotný věk, ale celkový zdravotní stav pacienta. Posuzujeme charakter plánovaného výkonu, přítomnost chronických onemocnění, kardiovaskulární či respirační rizika, výsledky předoperačních vyšetření i sociální zázemí pacienta. Důležité je například to, zda má pacient po návratu domů doprovod a možnost následné péče. Naopak vysoký věk sám o sobě nemusí být překážkou, pokud je pacient v dobré kondici a nemá závažná přidružená onemocnění.

MUDr. Petr Zeithaml

MUDr. Petr Zeithaml

Pochází z Rokycanska z lékařské rodiny. Po absolvování LF UK v Plzni pracoval jako internista a poté chirurg v plzeňské Mulačově nemocnici.

Od roku 2011 působí na chirurgickém oddělení Nemocnice Hořovice a od roku 2024 zastává post primáře oddělení jednodenní chirurgie v Rehabilitační nemocnici Beroun.

Se svou rodinou žije na Berounsku a ve volném čase nejraději sportuje.

Je také držitelem titulu Anděl mezi zdravotníky 2024, který každoročně oceňuje lékaře, zdravotní sestry, záchranáře a další zdravotnické profese za jejich náročnou a obětavou práci.

Je jednodenní chirurgie z medicínského hlediska stejně bezpečná jako klasická hospitalizace? Jaká jsou její specifická rizika a co se stane, pokud se během operace nebo po ní objeví komplikace?
Při správné indikaci a dodržení všech bezpečnostních pravidel je jednodenní chirurgie srovnatelně bezpečná s klasickou hospitalizací. Potvrzují to dlouhodobé zkušenosti i řada mezinárodních studií. Samozřejmě stejně jako u každé operace existuje riziko krvácení, infekce, komplikací spojených s anestezií nebo neočekávaného průběhu výkonu. Pokud by se během operace nebo po ní objevila komplikace, pacient zůstává hospitalizován a je mu poskytnuta standardní lůžková péče. Bezpečnost pacienta má vždy přednost před plánovaným propuštěním.

Jak probíhá rekonvalescence po jednodenním zákroku? Znamená propuštění domů ještě tentýž den také rychlejší zotavení, nebo pacient potřebuje stejnou dobu na úplné uzdravení jako při klasické hospitalizaci?
Propuštění v den operace automaticky neznamená kratší biologickou dobu hojení. Samotné tkáně se hojí přibližně stejně dlouho jako po klasické hospitalizaci. Výhodou však bývá rychlejší návrat do známého domácího prostředí, menší stres a časnější mobilizace. Mnoho pacientů proto subjektivně vnímá rekonvalescenci jako komfortnější. Délka pracovní neschopnosti a omezení běžných aktivit vždy závisí především na typu operace.

Jak je zajištěna následná péče po propuštění? Co má pacient dělat, pokud se u něj doma objeví silná bolest, krvácení nebo jiné pooperační komplikace?
Každý pacient dostává při propuštění podrobné instrukce, doporučení k režimovým opatřením, případně recepty na léky a termín kontrolního vyšetření. Součástí péče bývají také kontaktní telefonní čísla pro případ obtíží. Pokud se doma objeví silná bolest, krvácení, horečka, výrazný otok nebo jiné varovné příznaky, měl by pacient neprodleně kontaktovat zdravotnické zařízení, kde byl operován, případně vyhledat akutní lékařskou pomoc. Právě důkladná informovanost pacienta je jedním z klíčových předpokladů bezpečné jednodenní chirurgie. Výhodou našeho Centra je naše vlastní zázemí jednotky intenzivní péče a nepřetržité přítomnosti anesteziologa, tak i zázemí naší sesterské Nemocnice Hořovice.

22. října 2015

Operace a vyšetření

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Jak významnou roli dnes jednodenní chirurgie hraje v českém zdravotnictví? Jak si Česká republika v jejím využívání stojí ve srovnání se západoevropskými zeměmi?
Význam jednodenní chirurgie v České republice dlouhodobě roste. Přesto stále existuje prostor pro další rozvoj, protože v řadě západoevropských zemí je podíl výkonů prováděných v jednodenním režimu vyšší. Zahraniční zkušenosti ukazují, že u vhodně zvolených výkonů se jednodenní chirurgie stala standardem. České zdravotnictví se tomuto trendu postupně přibližuje, a to díky rozšiřování spektra výkonů, modernizaci nemocnic i změnám v systému úhrad.

Jakým směrem se bude jednodenní chirurgie v příštích letech vyvíjet? Které další operační výkony by se podle vás mohly přesunout z klasické hospitalizace do jednodenního režimu a kde naopak zůstane několikadenní pobyt v nemocnici nezbytný?
Trend je jednoznačný: stále více výkonů se bude přesouvat do jednodenního režimu. Umožní to další rozvoj minimálně invazivních technologií, robotické chirurgie i moderní anestezie. Budoucnost zdravotnictví pravděpodobně nespočívá v co nejdelším pobytu v nemocnici, ale v poskytování přesně takové délky hospitalizace, jakou konkrétní pacient skutečně potřebuje.

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