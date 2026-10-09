Dejme tomu džusová dieta. Jak už název napovídá, spočívá v pití zeleninových a ovocných šťáv. Rychlý úbytek kilogramů je v tomhle případě způsoben vyprázdněním střev a odvodněním organismu, nikoli mizejícím tukem. Po delší době začnou tělu chybět základní živiny, což vede k podvýživě, ztrátě svalové hmoty a dalším problémům.
Nebo z jiného soudku: Užít si chuť jídla a zároveň nepřijmout žádné kalorie? Není nic jednoduššího než si čerstvý křupavý rohlík namazat pořádnou vrstvou másla, přidat lahodný džem od babičky, vychutnat si sousto a pak ho… vyplivnout! Nejenže se jedná o plýtvání jídlem, ale je to taky cesta do pekel, která může vést až k poruchám příjmu potravy.
Žádný jídelníček, který démonizuje celé skupiny potravin, nelze označit za zdravý.