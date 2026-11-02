Udělej tlustou čáru, neohlížej se, vzmuž se... Slyšeli jste to už mnohokrát a ti, kdo vám to říkali, pro vás chtěli to nejlepší. Jenže vy jste cítili, že se potřebujete na chvíli zastavit, vyplakat se, pofňukat si a srovnat si myšlenky, ne se hrnout hlava nehlava dopředu.
A kolikrát jste taková moudra rozdávali vy? U každé dobře míněné rady je nezbytné zohledňovat, jak na tom dotyčný je a proč se právě v té chvíli chová tak, jak se chová. Může na tom být psychicky hůř, než si připouštíte. Podporující slova by mohla někdy natropit i škody na jeho duši. Proč? A která jsou ta nejčastější?
Mysli pozitivně
Ono se to krásně řekne a bylo by to ideální, ale jestli je někdo právě v depresi, což jako laici nemusíte poznat, spíš ho tím vykolejíte. Naznačíte mu tím anebo on si to tak přebere: Nejsi schopný vidět krásy světa, nahlížet situaci z lepší stránky? Pak jsi divný.
Tím ho utvrdíte v tom, co si zrovna myslí – jak je k ničemu a nic nemá smysl. Stejně působí i rady typu: Usměj se, hoď to za hlavu, jdi dál, nehrab se v minulosti, nestůj na místě.
Zaspi to
Anebo: Ráno moudřejší večera. Ano, tato rada často platí, další den se skutečně některé problémy jeví menší, hlavně u impulzivních lidí. Také to dobře funguje u těch, kdo mají tendenci příliš utrácet v e-shopech – prostě necháte vybraný nákup v košíku do dalšího rána nebo i večera a s odstupem hodin zjistíte, že mnoho věcí vlastně ani nepotřebujete.
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„Žena vydrží jako kůň.“ Rádoby pochvaly jsou hlavně prokletím, varuje psycholožka
Jenže pokud je na tom někdo psychicky špatně, je docela dobře možné, že se vůbec kvalitně nevyspí, že mu noc ještě víc naloží, prohloubí jeho depresi a tápání, takže si rozhodně ráno neřekne, že se vše spravilo.