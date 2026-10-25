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Myslela jsem, že mám rakovinu prsu. Krevní testy ale odhalily leukemii

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ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Bogdan Steblyanko / Alamy / ProfimediaProfimedia.cz

V padesáti jsem si nahmatala bulku v prsu. Šla jsem okamžitě na mamografii. Prsa sice byla v naprostém pořádku, ale lékařům se nezdály zvětšené uzliny v obou podpažích. Krevní testy odhalily chronickou lymfocytární leukemii v časném stadiu. Čtenářka Jana napsala další díl seriálu Můj boj s nemocí.

Nemoc zpočátku nevyžadovala okamžitou léčbu, docházela jsem na pravidelné kontroly, cítila se dobře, sportovala a žila dál běžným životem. Postupně jsem však začala ztrácet energii, zhoršovala se mi kondice, únava byla opravdu velká.

Přítel z toho byl úplně špatný, protože viděl, jak nemoc postupuje. Nedokázala jsem už dojít pořádně ani k autu, aniž bych se nezadýchala. Byl z toho zoufalý a dcera vyděšená.

Můj boj s nemocí

Článek je součástí cyklu Můj boj s nemocí. Seriál píšete vy, naši čtenáři. Chtěli bychom pravidelně přinášet vaše příběhy o tom, jak se vyrovnáváte, nebo jste se vyrovnávali s různými onemocněními u vás či vašich blízkých. Své příběhy posílejte na adresu zdravi@idnes.cz. Nejzajímavější zveřejníme a odměníme částkou 500 korun. Myslíme si, že vaše příběhy mohou pomoci lidem v podobné situaci.

Motivace ze spolku pacientů

Zásadním momentem pro mě byla podpora pacientského spolku Diagnóza leukemie, kde jsem našla nejen chybějící informace, ale hlavně podporu a sílu bojovat. Začala jsem k chorobě přistupovat aktivně a dostala jsem se do klinické studie ve FN Hradec Králové, k MUDr. Martinu Šimkovičovi.

Byla jsem rozhodnutá udělat všechno pro to, abych nemoc dostala pod kontrolu. Strávila jsem v nemocnici pár dní na úplném začátku léčby a po čtyřech týdnech doma jsem se vrátila zpět do práce. Nepřipouštěla jsem si ale, že bych to nezvládla.

Udržet si vědomí soběstačnosti

Přála bych si, aby mělo stále více pacientů možnost užívat moderní léčbu namísto chemoterapie. Díky tomu, že člověk zůstane aktivní, si udrží vědomí soběstačnosti, které je pro zvládnutí celé situace nesmírně důležité.

V červenci 2025 pak přišla po mnoha měsících skvělá zpráva – léčba úspěšně skončila. Nemoc je v remisi.

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Rok po léčbě cítím nesmírný vděk, plně se věnuji rodině – užívám si tříletou vnučku a očekávám narození další. Pořídila jsem si elektrokolo, jezdím na výlety do přírody.

Všem, kteří se právě dozvěděli diagnózu, bych ráda řekla: Starejte se o svoje tělo, nenechte nic být a choďte na preventivní prohlídky. Hlavně se nestresujte kvůli malichernostem. Věřte lékařům, věřte sami sobě a nenechte nemoc, aby vám vzala radost ze života.

Kde najdete podporu?

Leukemie patří k vzácným typům rakoviny, obvykle nemáme ve svém okolí nikoho, z jehož zkušeností bychom mohli čerpat. Spolek Diagnóza leukemie již dvacet let propojuje pacienty napříč republikou, poskytuje informace od odborníků a pořádá celostátní setkání – aby nikdo nemusel být na nemoc sám, aby se každý pacient dokázal zapojit do rozhodování o vlastní léčbě. Více: diagnoza-leukemie.com.

Článek vznikl pro časopis Chvilka pro tebe.

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