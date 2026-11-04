Co přesně děláte?
Každý z nás v životě plní určité role. Jsme zaměstnanci, partneři, rodiče… Když onemocníme, můžeme z některých rolí vypadnout. Mým úkolem je tomu zabránit. S každým pacientem hned na začátku léčby zmapuju jeho potřeby. Kde pracuje? Nepropadne se jeho příjem? Žije sám? Má mu kdo uvařit? Když podstoupí chemoterapii a bude mu špatně, má se mu kdo postarat o děti? Tvořím kolem něj záchrannou síť, aby se v sociálním a zdravotním systému nepropadl. Nemocí tak projde s oporou, která mu umožní lepší návrat do života. Dalo by se tedy shrnout, že jsem sociální pracovnice včasné intervence.
Vozila jsem maminku do nemocnice na vyšetření a zase ji tam vyzvedávala. Mezitím jsem vždycky nakoupila, uvařila… Když jsem pak byla nemocná já, došlo mi, že důležitější by pro ni bylo, kdybych tam s ní prostě seděla.