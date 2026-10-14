- Kolik stojí zubní implantáty?
Těm, kterým vypadnou zuby, dávají druhou šanci implantáty. Těmi lze nahradit jeden i více zubů, nebo dokonce celou bezzubou čelist. Zubní implantát se podobá šroubku, je vyrobený z titanu nebo jeho slitin a zavádí se do kosti v místě ztraceného zubu jako jeho plnohodnotná náhrada. Díky přenosu žvýkacích sil skrz korunku připevněnou na zubní implantát je chráněna kost, která jinak při ztrátě zubu přirozeně mizí.
Omylem je domněnka, že mléčné zuby není potřeba čistit, protože po čase stejně postupně vypadnou.