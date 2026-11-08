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Proč prudce klesá porodnost? A kdy je nejlepší mít dítě? Profesor Krofta vypráví

Ivan Brezina
  20:00
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Ladislav Krofta, ředitel Ústavu pro péči o matku a dítě v pražském Podolí. | foto: Anna Kristová, MAFRA

Kluci se bojí odmítnutí a kvůli sociálním sítím se už ani nepotřebují seznamovat, tvrdí profesor Ladislav Krofta. Ředitel Ústavu pro péči o matku a dítě v pražském Podolí v rozhovoru pro magazín Víkend DNES vysvětluje, proč podle něj v Česku tak prudce klesá porodnost, kdy je nejlepší mít dítě, proč považuje domácí porody za rizikové, a prozrazuje, kdy může přítomnost otce u porodu spíše uškodit.
Lékaři Česka

Lidé si vás dnes představují jako jakési „servisní techniky“, kteří pomáhají dětem na svět. Kdo je vlastně porodník?
To je velké zjednodušení, obor zvaný perinatologie se zabývá celým těhotenstvím. Dnes víme, že o řadě věcí se rozhoduje už v prvních třech měsících od početí. Porod je finále, ale jde o vše, co mu předchází. Včetně velkých změn, ke kterým došlo během posledních asi 30 let.

V čem?
Změnilo se reprodukční chování, protože ženy jsou pod enormním tlakem, aby se vyrovnaly mužům. Musejí se snažit podstatně víc než dřív, a tedy upozaďovat funkce, které jim jsou dány evolucí. Soustředí se hlavně na vzdělání a na kariéru, ale často za to bohužel platí příliš vysokou cenu. Roky utíkají a někdy to už prostě nejde. Přicházejí o ideální „okno“, kdy by měly otěhotnět.

Proč je u lidí porod tak náročný? Zvířata to tak nemají, dokonce ani primáti. Přesný důvod neznáme,
ale zdá se, že za to může náš velký mozek.

Ladislav Kroftaředitel Ústavu pro matku a dítě v Praze-Podolí

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