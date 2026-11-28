Ještě před nějakými deseti lety se o střevním mikrobiomu, tedy mixu bakterií a dalších mikroorganismů v našich střevech, hovořilo jen mezi odborníky. Dnes je to široce diskutované téma, a dokonce se o mikrobiomu mluví jako o dalším vnitřním orgánu, který ovlivňuje nejen trávení, ale i řadu nemocí, a dokonce prý přes osu střevo–mozek i naše nálady a rozhodování. Co se za těch uplynulých deset let událo?
Především se to stalo velkým byznysem, a zároveň je to i strašně zajímavá otázka z hlediska výzkumu. Leccos se o tom už ví, například že ve střevě je víc buněk mikroorganismů než buněk lidských. V podstatě tam máme obrovskou genetickou zásobu bakterií. A ví se, že u zdravého člověka je jejich společenství velmi rozdílné, těch různých kmenů se tam nachází spousta. A také se ukázalo, že čím je člověk nemocnější, tím se jeho střevní mikroflóra (starší název pro střevní mikrobiom, pozn. red.) stává uniformnější. Takže víme, že lidé s vysokým tlakem nebo s cukrovkou tam mají těch kmenů mikroorganismů mnohem méně. Není tam zkrátka diverzita, jaká je asi zdravá.
Co jsou to…
Probiotika: Předepíše-li vám lékař antibiotika, v lékárně vám automaticky nabídnou, abyste si koupili i probiotika. Prospěšné živé bakterie, které mají pomoci ke znovuosídlení našich střev namísto bakterií, které předtím účinek antibiotik zlikvidoval. Někteří imunologové ovšem tvrdí, že jeden jediný druh „hodných“ bakterií (např. laktobacily či bifidobakterie) mnoho nezmůže. Molekulární imunolog prof. RNDr. Václav Hořejší, CSc., donedávna ředitel Ústavu molekulární genetiky Akademie věd ČR, navíc říká: „Prozatím neexistuje ani jasná shoda na tom, které jsou ty ‚správné‘ bakterie, resp. jejich kombinace, a co máme dělat pro to, aby jich bylo více.“
Prebiotika: Výživa pro „hodné“ střevní bakterie. Nestravitelná složka potravin (vláknina), která podporuje růst a aktivitu jednoho druhu nebo omezeného počtu střevních bakterií. Mezi „nejvydatnější“ přírodní prebiotika patří kysané nepasterizované zelí, kvašené okurky, korejské kimči, kefír, luštěniny (čočka, fazole, hrách nebo cizrna), ovesné vločky, červená cibule, česnek, pórek, červená řepa, jablka, vlašské ořechy, borůvky, ostružiny, maliny, černý rybíz, aronie či bílý neslazený jogurt s živými kulturami.
Synbiotika: Kombinace probiotik a prebiotik.
A ze složení mikrobiomu se dá onemocnění odvodit?
Ten vztah je u spousty nemocí už popsaný. Třeba u cukrovky. Když jsou lidé už ve fázi prediabetu (jakýsi předstupeň cukrovky: hladina cukru v krvi je vyšší než norma, ale ještě není tak vysoká, aby šlo o plně rozvinutou cukrovku 2. typu, pozn. red.), už víme, které z bakterií v mikrobiomu jim škodí, které jim pomáhají a které s tím diabetem souvisejí. Totéž se týká osob s vysokým tlakem a lidí obézních. Zásadní problém je, že když se někdo snaží složení bakterií ovlivnit, zjistí, že možností je úplné minimum. A neexistují žádné důkazy o tom, že by to zaručeně fungovalo.
Jak se dá složení mikrobiomu ovlivnit stravou?
Je pravda, že třeba vegetariáni mají trochu jiné složení střevní flóry a že pozitivně ji ovlivňují takové potraviny jako kysané zelí nebo fermentované mléčné výrobky s živými kulturami. Zase si ale musíte položit otázku, v jaké frekvenci to člověk jí. Má nějakou skladbu jídelníčku, na jakou jsou on a celá jeho rodina zvyklí. A tomu odpovídá střevní flóra, která se u těch lidí vytvořila. A pokud nahlédnete do košíků v supermarketech, co si tam čeští pacienti kupují – tedy uzeniny, hodně sladkého a další nezdravé věci –, je to kvůli tomu, že mají střevní flóru ovlivněnou zvyklostmi své rodiny. A na to, aby nějaký jogurt, kefír nebo kyselé zelí složení střevních bakterií dlouhodobě ovlivnily, by opravdu muselo jít o pravidelné a trvalé dávky. Což by dejme tomu znamenalo den co den vypít půl litru kefíru, ale i tak by nemusel být efekt velký. Čili diety v tom nehrají úplně zásadní roli.
A jak je to s vegetariány, které jste zmiňoval? Výzkumy ukazují, že vegetariáni mají mikrobiom pestřejší a že nejméně pestrý ho mají lidé živící se tučnou „západní“ stravou…
Když se člověk rozhodne být vegetariánem, složení mikrobiomu se mu změní. Ale až za dlouhou dobu.
Jaké ve střevě fungují mechanismy, když víme, že mikrobiom ovlivňuje i další věci v těle než jen trávení?
Bakterie, které má ve střevní flóře zdravý člověk, pomáhají trávit vlákninu, to znamená rostlinnou stravu, jako je ovoce a zelenina. Pak také trochu chrání sliznici a stimulují ji, což zase souvisí s obranyschopností proti nemocem. Bakterie však nemáme jen ve střevě. Existuje třeba i mikrobiom dýchacích cest.
U vysokého tlaku či cukrovky je ten vztah jasný.
Mikrobiomu se přezdívá „druhý mozek“. Opravdu mix střevních bakterií ovlivňuje i lidskou psychiku?
Že je „střevo do duše okno“, říkával už profesor Vladimír Vondráček (1895–1978; psychiatr a endokrinolog, považovaný za zakladatele moderní české psychiatrie, pozn. red.). Ostatně je to vidět i na účinku nových léků na obezitu a na cukrovku. Máte různé injekce na obezitu (Wegovy, Ozempic, Mounjaro nebo Saxenda, pozn. red.) a nějakých 10 různých injekcí na cukrovku – a ty látky v nich jsou de facto produkty střevních buněk (jsou vyráběny v laboratořích, nicméně věrně napodobují hormony přirozeně produkované buňkami lidského střeva, pozn. red.). A ty pak můžou ovlivňovat mozek.
Jak to víme?
Existují tabulky neurologických a psychiatrických onemocnění, a když se píchají tyhle léky na cukrovku nebo na obezitu, asi půlka těch nemocí se výrazně zlepšuje. Čili je tam nějaký vliv na mozek, určitě na parkinsonismus, na spánkovou apnoi, na depresi. Prostě existuje řada nemocí, na něž střevní hormony fungují. Ještě před nějakými dvaceti lety se myslelo, že máme trávicí trakt na trávení, na vstřebávání a vylučování nějakých látek. Dneska už víme, že to je endokrinně nesmírně aktivní orgán, který produkuje asi 20 různých hormonů, jež ovlivňují celé tělo (jde de facto o továrnu na hormony, jejichž pomocí střevo komunikuje s organismem, pozn. red.).
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Chystat si darovanou stolici doma v mixéru je risk. Lékař nejen o střevním mikrobiomu
Jak se střevní mikrobiom člověka vlastně vyvíjí?
V děloze má lidský plod střevo sterilní. Teprve když se člověk narodí, střevo se mu osídlí flórou pocházející od matky z vagíny a částečně i ze střeva v okolí vagíny. Tedy v případě zdravého miminka. Pokud se však narodí císařským řezem, spíš se jeho střevo osídlí kožními bakteriemi. A to není úplně pozitivní, jelikož dlouho trvá, než se tam objeví ta opravdu dobrá flóra.
Může to mít pro lidi narozené císařským řezem nějaké důsledky?
Je například jednoznačně popsáno, že některé autoimunitní nemoci jsou u lidí narozených císařským řezem častější. Třeba cukrovka 1. typu – nemoc, která jednoho dne „bouchne“, a člověk si pak celý život píchá inzulin – je u lidí narozených císařským řezem asi dvakrát častější. Každopádně jak dítě stárne, postupně se mu ustálí nějaká flóra, která je podobná jeho rodičům. A změnit tenhle mix střevních bakterií je strašně těžké. (Cukrovka 1. typu je autoimunitní onemocnění, kdy tělo ničí buňky produkující inzulin, což je hormon tvořený slinivkou břišní, jenž snižuje hladinu cukru v krvi… To vede k jeho nedostatku a jediným řešením je dodávat tělu inzulin injekčně. Oproti tomu cukrovka 2. typu je metabolická porucha, kdy tělo reaguje na inzulin nedostatečně nebo ho produkuje málo; tato verze cukrovky bývá obvykle spojena s obezitou a životním stylem a jako léčba může zafungovat i dieta a pohyb, byť i tady se často nasazují tablety a inzulin. Druhý typ je dominantní, má ho 90 % diabetiků a trpí jím kolem milionu obyvatel Česka, pozn. red.).
Během života se přesto mikrobiom trochu proměňuje, ne?
Když si člověk najde partnera, vdá se nebo se ožení a změní trochu stravovací návyky, jeho mikrobiom se malinko změní. A nová rodina má zase flóru do jisté míry společnou. Když dostane člověk cukrovku nebo začne mít třeba vysoký tlak, také se mu mikrobiom trochu změní. Mimochodem, tyhle nemoci jsou jasně „rodinné“: mají-li oba rodiče cukrovku II. typu, téměř ve 100 % případů dostane tuhle nemoc během života i jejich dítě. A pokud má diabetes II. typu pouze jeden z rodičů a druhý ne, je výskyt téhle nemoci u jejich dětí více než šedesátiprocentní. Ty vztahy jsou prostě jasné: v rodinách se dědí něco jako láska k pohybu, stravovací zvyky i střevní flóra.
Jaký na to má vliv pohyb?
Pohyb dokáže střevní flóru taky trochu změnit. Když se provádějí výzkumné studie se spontánně hypertenzními potkany, mají tihle hlodavci také jiný mikrobiom než zdraví jedinci. (Jde o speciálně vyšlechtěný laboratorní kmen potkanů, u něhož se s věkem přirozeně vyvíjí vysoký krevní tlak, tedy hypertenze. Vývoj a projevy onemocnění jsou velmi podobné jako u lidí. Tihle potkani proto slouží pro testování nových léků na vysoký tlak, pro výzkum cév, srdce a souvisejících rizik, jako jsou mozková mrtvice či poškození ledvin, pozn. red.) Stejně tak u člověka, který běhá vytrvalostní závody a má pravidelně velkou fyzickou aktivitu, je trochu jiná střevní flóra než u ostatních. Stále však platí, že chceme-li u někoho střevní flóru změnit, jde opravdu o běh na dlouhou trať.
Četl jsem, že se mikrobiom dá ovlivnit i bariatrickou chirurgií. Což je operační léčba těžké obezity trvalým zmenšením žaludku nebo úpravou trávicího traktu. Pacient pak zvládne sníst jen malé porce jídla, a navíc se u něj změní vnímání pocitu hladu a sytosti…
Ano, v tomto případě se střevní flóra pozitivním směrem výrazně změní. Následkem toho pacientovi třeba vymizí cukrovka, zlepší se mu krevní tlak a podobně… Mimochodem, při České lékařské společnosti existuje Česká mikrobiomová společnost, která pod vedením imunoložky profesorky Tlaskalové-Hogenové nedávno publikovala tlustou knihu Mikrobiom a zdraví. Ta shrnuje poznatky o vlivu mikrobiomu na lidské zdraví, na imunitu, na konkrétní nemoci, o propojení střev s ostatními orgány, o střevní flóře a psychiatrii a podobně. A všechny tyhle kapitoly končí tím, že se to má dále zkoumat.
Změnit mikrobiom je těžké.
Nicméně vy jste skeptický k tomu, že by se změny dosáhlo pomocí farmaceutik, že?
Představa, že by se střevní bakterie mohly proměnit pomocí léků, je poměrně naivní. Tedy s jednou výjimkou, a tou je nejběžnější antidiabetikum, jež se jmenuje metformin – to dostává skoro každý pacient s cukrovkou II. typu na začátku léčby jako první lék. Asi 10 % lidí ovšem tenhle lék nesnáší – mají po něm průjem. A tak se obvykle pacientovi napíše, že má intoleranci k metforminu, a lze mu napsat jiný lék. To pozitivní, co metformin se střevem dělá, je, že tam přeroste jedna bakterie, která působí antidiabeticky. Ale další bakterie? Když se to dělá pokusně třeba se sondami v nose, „foukají“ se do střeva i jiné bakterie. Chvilku to funguje, ale jakmile se sonda vytáhne, nové bakterie se ve střevě neudrží.
A co fekální transplantace, kdy se stolice od zdravého člověka s dobrým zažíváním dá do trávicího traktu nemocného?
Transplantace stolice má význam u některých infekcí a momentálně je velmi zajímavé, jak do téhle metody vstoupila Evropská unie. Existuje tzv. nařízení o SOHO, což je předpis EU pojmenovaný podle Substance Of Human Origin, tedy „látek lidského původu“ (nařízení, jež bude plně platit od srpna 2027, sjednocuje a zpřísňuje v medicíně pravidla kvality a bezpečnosti pro krev, tkáně, buňky, mateřské mléko i mikrobiotu, tedy miliardy konkrétních bakterií žijících v tlustém střevě, pozn. red.). Nařízení SOHO požaduje nesmírně složitou evidenci toho, co se pacientovi podalo a co pochází z jiného člověka, což se týká spermií, vajíček, transplantování orgánů i transplantace stolice. Je to novinka, která vše dost komplikuje, přitom už dlouho se tahle metoda používala u střevních zánětů, jako je třeba Crohnova choroba (chronický zánět trávicího traktu, projevující se průjmem, křečemi v břiše, úbytkem hmotnosti, únavou, zvýšenou teplotou, krví ve stolici nebo afty v ústech, pozn. red.).
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Když střeva volají o pomoc. Jak poznat narušený mikrobiom a napravit trávení
V jedné zahraniční debatě si lidé stěžovali na analýzu střevního mikrobiomu. Poslali vzorek stolice někam do komerční laboratoře a přišly jim latinské názvy několika bakteriálních kmenů, aniž by věděli, co z toho vyplývá. Má takové vyšetření smysl?
Na podobné rozbory je navázaný velký byznys, a pokud to není výzkum, je takové vyšetření v podstatě zbytečné. Pokud má totiž člověk třeba cukrovku II. typu, je jasné, jaké bakterie mu ubyly a jaké mu přibyly, na to žádný test nepotřebuje. Kdybychom se bavili za 10 až 15 let, třeba budeme mít jiný názor, ale dnes se obecně ví, že střevní mikrobiom má obrovský význam ve vývoji nemocí a jejich rozvoji, ale že jeho ovlivnění není jednoduché a že v tuhle chvíli skutečně téměř neexistují metody, jak ho výrazněji změnit.
Střevní bakterie a tloušťka
Snad nejprobádanější je vztah našich střevních bakterií a tělesné hmotnosti. Konečně se nabízí vysvětlení toho, proč když dva podobně stavění a podobně staří lidé, třeba i dvojčata, jedí stejné porce stejných jídel a mají zároveň obdobný výdej energie, jeden přibere, a druhý zhubne. Profesor John DiBaise z proslulé Mayo Clinic v Arizoně řekl: „Právě složení a poměr bakterií v zažívacím traktu člověka je důvodem, proč někdo může sníst kdeco, a neztloustne, zatímco jiný se nesmí na jídlo ani podívat, aby nepřibral.“
Jaké konkrétní bakterie to ale ovlivňují, už tak jednoznačné není. Studie zveřejněná v časopise americké Národní akademie věd zkoumala bakterii jménem Akkermansia muciniphila. Ta sice u lidí s „normální“ váhou tvoří jen 3 % až 5 % střevní mikroflóry, přesto prý dokáže omezit jejich sklon k obezitě. Při experimentech byla skupina myší krmena potravou bohatou na tuky, takže pak měly až třikrát víc tukové tkáně než normální myši. Když jim však vědci do energeticky bohaté stravy přidali bakterie Akkermansia, hlodavci po čase ztratili téměř polovinu nadváhy.
K trochu jinému poznatku došli vědci z Lékařské fakulty Washingtonovy univerzity v St. Louis. Podle nich tloušťku a štíhlost ovlivňuje poměr dvou jiných kmenů bakterií. Podle toho, který kmen v trávicím ústrojí pokusných myší dominoval, buď hlodavci hubli, nebo tloustli, a to přestože žrali stejnou potravu, byli stejně staří a měli zhruba stejný pohyb.
Závěry tohoto experimentu prý posléze vědci potvrdili i na lidských dobrovolnících. Analýzou střevního mikrobiomu u obézních lidí zjistili, že více než 90 % tvoří střádavé „potvůrky“ z kmene Firmicutes. Tyto bakterie mohutně podporují ukládání kalorií z potravy do tělního tuku. Lidé s normální hmotností mají ve srovnání s tlouštíky zase mnohem více bakterií z kmene Bacteroides.
Takže těžko říct, jak to je. I to každopádně dokazuje, jak málo toho zatím o střevních bakteriích víme…
Rozhovor vznikl pro časopis Téma.