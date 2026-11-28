Peří a alergie nemusí být neslučitelná kombinace
Kýchání po probuzení, ucpaný nos, slzící oči nebo nepříjemné svědění. Pokud vás podobné potíže trápí především v ložnici, možná vás už napadlo, jestli za ně nemůže péřová přikrývka nebo polštář. Právě peří totiž mnoho lidí považuje za jeden z typických spouštěčů alergií, a tak při zařizování ložnice raději automaticky sahají po syntetických materiálech.
Odborné výzkumy však ukazují, že kvalitně zpracované péřové lůžkoviny nemusejí představovat větší problém než výrobky s umělou výplní. Podstatné je především to, na co jste skutečně alergičtí.
Mnohem častější problém představují roztoči a alergeny, které se hromadí v domácím prachu.
Každý večer se do nich zachumláme, ráno je natřepeme a většinou už nepřemýšlíme, odkud se vlastně vzaly. Za obyčejnou peřinou se přitom skrývá překvapivě dlouhá cesta. Začíná výběrem peří, pokračuje jeho praním, sušením a tříděním a končí v rukou lidí, kteří z něj vytvářejí přikrývky a polštáře. Jedno z míst, kde toto tradiční řemeslo stále žije, najdeme v Kamýku nad Vltavou.
Jak odlišit alergie na peří a roztoče?
Alergie na samotné peří existuje, není to však totéž jako alergie na roztoče. Ti patří mezi nejčastější zdroje alergenů v domácím prachu a v ložnici se jim může dařit bez ohledu na to, zda spíte pod péřovou, nebo syntetickou přikrývkou.
Pokud tedy ráno kýcháte nebo se probouzíte s ucpaným nosem, nemusí to automaticky znamenat, že nesnášíte peří. Skutečnou příčinu může pomoci určit až alergologické vyšetření.
Hlavní rozdíly u alergie na peří a na roztoče?
Alergie na peří:
Alergie na roztoče:
Zajímavé poznatky přinesla například studie publikovaná v odborném časopise Clinical & Experimental Allergy. Výzkumníci porovnávali množství roztočových alergenů v péřových a syntetických polštářích používaných ve stejných domácnostech. Po roce zjistili vyšší koncentrace sledovaného alergenu v syntetických polštářích.
To samozřejmě neznamená, že jsou péřové výrobky pro každého alergika lepší. Výsledek ale zpochybňuje rozšířenou představu, že syntetická výplň je automaticky hygieničtější.
Záleží na tom, jak je peří zpracované
Mezi surovým peřím a hotovou přikrývkou je zásadní rozdíl. Peří určené do kvalitních lůžkovin musí projít důkladným čištěním, praním, sušením a tříděním. Právě během těchto procesů se odstraňují nečistoty a další nežádoucí příměsi.
Význam zpracování potvrdila například studie vědců z The Johns Hopkins University School of Medicine v Baltimore zaměřená na výskyt roztočových alergenů v peří. Vědci je odhalili v sedmi z osmi vzorků nezpracované suroviny. Naproti tomu ve vzorcích průmyslově vyčištěného peří nebyly sledované alergeny detekovány.
Je však důležité dodat, že šlo o konkrétní laboratorní výzkum. Jeho výsledky nelze automaticky vztáhnout na všechny výrobce ani z nich vyvozovat, že každá nová péřová přikrývka je zcela bez alergenů. Naopak je vhodné ověřit, zda podle informací výrobce prochází peří praním, sušením a tříděním, než se vyberou vhodné náplně pro jednotlivé výrobky.
Vedle samotné výplně je ovšem důležitá také látka, která ji uzavírá uvnitř polštáře nebo přikrývky. Právě ta může ovlivnit, jak snadno se do výrobku dostanou nečistoty a roztoči.
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Příběh kvalitních českých peřin. Jak se z obyčejného peří stává kvalitní přikrývka?
Co znamená označení NOMITE a proč ho sledovat?
Při výběru péřových lůžkovin můžete narazit na označení NOMITE. Nejde o druh peří ani o příslib, že výrobek nikdy nemůže vyvolat alergickou reakci.
Označení NOMITE se používá u péřových výrobků, které splňují požadavky na provedení vhodné pro osoby citlivé na roztoče domácího prachu. Důležitá je především hustě tkaná povrchová látka, které se odborně říká sypek.
Její úlohou není pouze zabránit tomu, aby jemné peří pronikalo ven. Hustá struktura tkaniny zároveň vytváří bariéru, která omezuje průnik roztočů do náplně.
Co je tedy při nákupu důležité sledovat?
Označení NOMITE uvádí u svých výrobků také česká společnost Kamýk Home, která navazuje na tradici zpracování peří v Kamýku nad Vltavou. Výrobce zároveň deklaruje používání textilií odpovídajících požadavkům OEKO-TEX a systém řízení kvality ISO 9001.
Jednotlivá označení ale nelze zaměňovat. NOMITE se vztahuje k vhodnosti konstrukce péřového výrobku pro osoby citlivé na roztoče, zatímco OEKO-TEX STANDARD 100 se zabývá testováním textilií na vybrané škodlivé látky. ISO 9001 se týká systému řízení kvality, nikoli zdravotní vhodnosti konkrétní přikrývky.
Jak pečovat o péřové lůžkoviny, aby se v nich nedařilo roztočům?
Ani nejkvalitnější přikrývka nebo polštář nevyřeší problém s alergeny, pokud je v ložnici příliš vlhko a lůžkoviny se pravidelně neudržují.
Roztočům vyhovuje zvýšená vlhkost. Základem prevence je proto pravidelné větrání, omezení nadměrné vlhkosti a důsledná péče o prostředí, ve kterém spíte.
Péřové přikrývky a polštáře je vhodné po probuzení nechat vyvětrat a pravidelně je jemně protřepávat. Díky tomu se může odpařovat vlhkost, která se v nich během noci přirozeně hromadí.
Při praní je důležité řídit se pokyny výrobce. Některé péřové lůžkoviny lze prát při 60 stupních, jiné vyžadují odlišný způsob údržby. Zásadní je také důkladné vysušení výplně, aby v ní nezůstávala vlhkost.
Co pomáhá omezovat roztoče v ložnici?
Při výběru péřových přikrývek nebo péřových polštářů se proto vyplatí sledovat nejen složení náplně a její nadýchanost, ale také provedení povrchové tkaniny a možnosti pravidelné údržby.
A především platí, že pokud vás trápí dlouhodobé alergické obtíže, nemá smysl hledat viníka pouze v peřině. Skutečnou příčinou může být prostředí celé ložnice, případně i jiný alergen.
Nejdůležitější je vědět, co vaše obtíže skutečně vyvolává, a podle toho přizpůsobit výběr i péči o lůžkoviny. Kvalitní peřiny pak mohou pomoci kontakt s některými alergeny omezit.
Obsah vznikl ve spolupráci se společností Kamýk Home