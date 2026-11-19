Ženy od 45 let mají v České republice nárok na screeningové mamografické vyšetření hrazené ze zdravotního pojištění jednou za dva roky. Přesto některé z nich preventivní kontroly odkládají, ať už kvůli obavám z vyšetření, nebo nejistotě, zda je skutečně potřebné.
Jak mamografie probíhá, kdy je vhodné se na ni objednat a co dělat, pokud vyšetření odhalí podezřelý nález? Přinášíme odpovědi na pět častých otázek.
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29. května 2013
Operace a vyšetřeníSledovat další díly na iDNES.tv
1. Nemám žádné potíže ani rakovinu prsu v rodině. Opravdu potřebuju vyšetření?
Ano. Screeningová mamografie je určena právě ženám, které žádné příznaky nepociťují. Dokáže odhalit i velmi malé změny dříve, než je možné je nahmatat. Šance na uzdravení je tak vyšší, než kdyby se s terapií začalo až v době hmatatelného ložiska nebo dalších příznaků nemoci.
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Rakovina prsu, to není jen bulka. Pozor na změnu velikosti i tvaru ňadra
Pokud se totiž objeví bulka, výtok z bradavky nebo změna kůže či bradavky, nejde už o běžný screening a je třeba se objednat na diagnostické vyšetření bez čekání. Ani to, že se rakovina prsu ve vaší rodině nevyskytla, není důvod prevenci vynechat. Mnohé ženy, které onemocní, jsou s touto diagnózou ve své rodině první.