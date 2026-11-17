Dejme tomu, že jsem závislý na sociálních sítích. Jakým způsobem se to léčí?
Možná vás vaše okolí dostatečně nechválí, takže potřebujete pocit ocenění z „lajků“. Základem je poskytnout vám čas a klid, abyste o svém problému mohl přemýšlet. I proto pobyty u nás trvají nejčastěji šest týdnů a déle. Zabýváme se ale třeba i poruchami příjmu potravy, vyhořením z přepracování, úzkostně depresivními poruchami a dalšími psychickými obtížemi v kombinaci s různými závislostmi.
Několik hodin porna denně je připravuje o čas, který by mohli věnovat něčemu jinému. Jiní celé hodiny sjíždějí sociální sítě nebo hrají počítačové hry. Někdy i kolabují, protože u toho nejedí a nepijí.