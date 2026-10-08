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Sucho v krku, chrapot a rýma? Proč nestačí jen občasné zvlhčení a co na ně pomůže

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Sucho v krku, chrapot a rýma? Proč nestačí jen občasné zvlhčení a co na ně pomůže | foto: Getty Images

Bolest v krku, chrapot a neustálé nutkání ke kašli. Tyto potíže často vnímáme jako nevyhnutelnou daň za sychravé počasí, jako přechodnou nepříjemnost. Jenže pro mnohé, ať už jsou to učitelé, zpěváci, manažeři, nebo maminky, které potřebují být neustále „ve střehu“, může ztráta hlasu či bolest v krku znamenat vážný zásah do profesního i osobního života.

U mnoha lidí rýma nebo jiná nemoc často začínají právě nenápadným škrábáním v krku. To je jasný varovný signál, který bychom neměli ignorovat. Klíčem k rychlému zotavení totiž je pochopit, co se v našem krku a hrtanu skutečně děje.

Sliznice v obležení: alergie, rýma i přetížení

Ať už nás trápí viry, bakterie, nebo jen suchý vzduch z klimatizace či dlouhé mluvení, dopad je stejný: sliznice hltanu je tomu vystavena. V takovém stavu ztrácí svou ochrannou bariéru, stává se zranitelnější a otevírá dveře infekci.

„Prochlazení se vyvíjí z menšího podráždění krku. Včasné zvlhčení sliznice tomu může předejít,“ potvrzují odborníci.

Problém je navíc často umocněn vnějšími faktory. Typickým příkladem jsou alergici, kteří mají ucpaný nos a dýchají primárně ústy. To vede k vysychání úst a hltanu – stavu známému jako xerostomie.

Vědecký fakt: Nestačí jen zvlhčit

Sliznice v krku je totiž jako kůže – potřebuje neustálé zvlhčování a péči. U zánětů hrdla (které jsou hlášeny až u 90 % pacientů s hlasovými potížemi) je proto potřeba sáhnout po řešení, které chrání sliznici krku a hltanu před dalším vysycháním a škodlivinami, zajišťuje zvlhčení, nikoli jen chvilkové, a podporuje regeneraci již narušené tkáně.

Řešení, které přesně cílí na péči: isla®

Na základě těchto principů se jako ideální volba jeví přípravky isla®, které jdou za hranici pouhého osvěžení dechu. Jejich síla spočívá v péči o sliznici krku a hrtanu.

Sucho v krku, chrapot a rýma? Proč nestačí jen občasné zvlhčení a co na ně...

Kdy sáhnout po isla® pastilkách?

Pokud hledáte volbu pro první příznaky a prevenci, řada isla® (Moss, Cassis, Mint) poskytuje zvlhčení sliznice krku a hltanu a chrání ji. Je ideální volbou pro ty, kdo řeší škrábání či pálení v krku, namáhají hlas nebo trpí suchostí v ústech kvůli alergiím (xerostomii).

Pro problémy, kdy vás trápí velký chrapot, je tu řada isla® medic acute. Její speciální hydrogelový komplex zajišťuje intenzivní, kontinuální hydrataci a aktivně podporuje zvlhčení sliznice krku a hltanu.

Nečekejte, až se drobné potíže zhorší. Péče o krk nespočívá jen ve zvlhčování, nutné je zvlhčení sliznice krku a hlanu. Dopřejte svému krku tu správnou péči včas.

Pastilky isla® cassis, mint, moos, medic acute, medic voice a medic acute med a citron jsou zdravotnické prostředky. Před použitím čtěte návod k použití a informace, které se vztahují k jeho bezpečnému používání. Distributor v ČR: MagnaPharm CZ, s.r.o., Karla Engliše 6/3201, 150 00 Praha. Datum přípravy: 23.09.2026, ISL_26_02_CZ

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