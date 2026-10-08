U mnoha lidí rýma nebo jiná nemoc často začínají právě nenápadným škrábáním v krku. To je jasný varovný signál, který bychom neměli ignorovat. Klíčem k rychlému zotavení totiž je pochopit, co se v našem krku a hrtanu skutečně děje.
Sliznice v obležení: alergie, rýma i přetížení
Ať už nás trápí viry, bakterie, nebo jen suchý vzduch z klimatizace či dlouhé mluvení, dopad je stejný: sliznice hltanu je tomu vystavena. V takovém stavu ztrácí svou ochrannou bariéru, stává se zranitelnější a otevírá dveře infekci.
„Prochlazení se vyvíjí z menšího podráždění krku. Včasné zvlhčení sliznice tomu může předejít,“ potvrzují odborníci.
Problém je navíc často umocněn vnějšími faktory. Typickým příkladem jsou alergici, kteří mají ucpaný nos a dýchají primárně ústy. To vede k vysychání úst a hltanu – stavu známému jako xerostomie.
Vědecký fakt: Nestačí jen zvlhčit
Sliznice v krku je totiž jako kůže – potřebuje neustálé zvlhčování a péči. U zánětů hrdla (které jsou hlášeny až u 90 % pacientů s hlasovými potížemi) je proto potřeba sáhnout po řešení, které chrání sliznici krku a hltanu před dalším vysycháním a škodlivinami, zajišťuje zvlhčení, nikoli jen chvilkové, a podporuje regeneraci již narušené tkáně.
Řešení, které přesně cílí na péči: isla®
Na základě těchto principů se jako ideální volba jeví přípravky isla®, které jdou za hranici pouhého osvěžení dechu. Jejich síla spočívá v péči o sliznici krku a hrtanu.
Kdy sáhnout po isla® pastilkách?
Pokud hledáte volbu pro první příznaky a prevenci, řada isla® (Moss, Cassis, Mint) poskytuje zvlhčení sliznice krku a hltanu a chrání ji. Je ideální volbou pro ty, kdo řeší škrábání či pálení v krku, namáhají hlas nebo trpí suchostí v ústech kvůli alergiím (xerostomii).
Pro problémy, kdy vás trápí velký chrapot, je tu řada isla® medic acute. Její speciální hydrogelový komplex zajišťuje intenzivní, kontinuální hydrataci a aktivně podporuje zvlhčení sliznice krku a hltanu.
Nečekejte, až se drobné potíže zhorší. Péče o krk nespočívá jen ve zvlhčování, nutné je zvlhčení sliznice krku a hlanu. Dopřejte svému krku tu správnou péči včas.
Pastilky isla® cassis, mint, moos, medic acute, medic voice a medic acute med a citron jsou zdravotnické prostředky. Před použitím čtěte návod k použití a informace, které se vztahují k jeho bezpečnému používání. Distributor v ČR: MagnaPharm CZ, s.r.o., Karla Engliše 6/3201, 150 00 Praha. Datum přípravy: 23.09.2026, ISL_26_02_CZ