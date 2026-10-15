Klíče k dlouhověkosti? Odborníci hovoří o svalové hmotě, spánku i cukru

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Hosté pořadu
Ivan Duškov
VZP ČR
Ivan Duškov je ředitelem Všeobecné zdravotní pojišťovny ČR, kde působí od února 2026. Před nástupem do této funkce zastával v letech 2020--2026 pozici náměstka ředitele pro služby klientům. Ve svém předchozím působení vedl mimo jiné Strategickou projektovou kancelář Ministerstva zdravotnictví ČR, která připravila reformu psychiatrické péče v Česku. Manažerské pozice zastával také v Ústavu jazykové přípravy UK a v Institutu plánování a rozvoje hlavního města Prahy (IPR). Studoval na Fakultě humanitních studií a na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy, v letech 2022--2024 absolvoval na Oxfordské univerzitě obor Global Healthcare Leadership.
Eva Hájková
IFMV
Eva Hájková, Mgr., MPH, MBA, je česká specialistka na veřejné zdraví a prevenci, podnikatelka a edukátorka s více než 15 lety mezinárodní zkušenosti v oblasti preventivního zdraví, funkční medicíny a výživy. Její profesní cesta vedla od epidemiologie a veřejného zdraví v rámci londýnské NHS k několika letům práce a studia v Austrálii. Je zakladatelkou Institutu funkční medicíny a výživy (IFMV), založeného v roce 2018, kde propojuje zdravotnické odborníky a vzdělává lékaře, lékárníky, nutriční terapeuty i veřejnost. Je také zakladatelkou společnosti Puravia a působí jako odborný garant Puravia LABS, kde pomáhá vyvíjet doplňky stravy založené na důkazech a s čistým složením. Evina práce propojuje vědu, prevenci, vzdělávání a podnikání. Zaměřuje se na převod komplexních zdravotních dat a vědeckých poznatků do praktických strategií, které lidem i organizacím pomáhají fungovat udržitelně - bez obětování zdraví pro výkon.
František Knobloch
Longelite
František Knobloch je molekulární biolog a longevity specialista z Fpohybu, zakladatel Longelite. Vystudoval obor molekulární biologie a biochemie a navázal oborem fyziologie se specializací na neurobiologii na Přírodovědecké fakultě. Rovněž vystudoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy. Je začínajícím vědcem a také certifikovaným výživovým poradcem. Zabývá se především tématem LONGEVITY a prevencí civilizačních onemocnění. Spolupracuje se soukromou klinikou preventivní medicíny - EliteMedical a spustil vlastní značku doplňků stravy Longelite. Je tvůrcem Longevity podcastu. Zaměřuje se také na firemní vzdělávání, kde spolupracuje se společností Fpohybu.
Touha po dlouhém životě je stará jako lidstvo samo. Dnes k ní ale přibyla ještě jedna ambice: nezůstat ve stáří jen naživu, ale být co nejdéle soběstačný, fyzicky zdatný a mentálně aktivní. Kolem takzvané longevity vzniká celý průmysl doplňků, genetických testů, chytrých hodinek a nejrůznějších metod, které slibují zpomalení stárnutí. Jenže co z toho skutečně dává smysl? A co je jen drahá hra s čísly?
Podle odborníků se odpověď překvapivě často vrací k věcem, které znějí až banálně: spánek, pohyb, svaly, jídlo, dobré vztahy a prevence. Problém je, že je sice všichni známe, ale málokdo je skutečně dodržuje.
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Longevity: dlouhověkost není jen o délce života, ale hlavně o jeho kvalitě
Několik nocí se čtyřmi hodinami spánku a tělo se začne chovat jinak
Když člověk několik nocí špatně spí, většinou řeší hlavně únavu. Ráno se mu nechce vstávat, přes den se hůře soustředí a večer má problém fungovat. V organismu se ale děje mnohem víc. „Když spím několik nocí čtyři hodiny, jsem brzo skoro v prediabetickém stavu,“ popisuje molekulární biolog František Knobloch.
Dobrou zprávou je, že část těchto změn může být při návratu k normálnímu spánku vratná. Jenže nedostatek spánku zároveň spouští začarovaný kruh. Člověk má méně energie a menší chuť se hýbat. Současně roste tendence sáhnout po energeticky vydatnějším jídle. Krátká noc se tak může promítnout do pohybu i jídelníčku – tedy do dvou dalších oblastí, které mají na zdraví zásadní vliv.
Dlouhodobě přitom metabolické potíže nejsou nic banálního. Diabetes druhého typu je podle odborníků spojen s výrazně vyšším rizikem kardiovaskulárních onemocnění a zasahuje i do rizika některých nádorů či neurodegenerativních onemocnění.
Hosty pořadu iDNES LOUNGE na téma Biohacking a longevity – Jak žít déle a lépe jsou zleva František Knobloch, molekulární biolog a longevity specialista z Fpohybu, zakladatel Longelite, Ivan Duškov, ředitel VZP ČR, Elen Černá, moderátorka, Eva Hájková, spoluzakladatelka a odborná garantka Institutu funkční medicíny a výživy.
Naše tělo má vlastní biologické hodiny, které řídí mimo jiné spánek a bdění, tělesnou teplotu, tvorbu melatoninu nebo kortizolu. Výrazně jim neprospívá práce na směny, časté cestování přes časová pásma ani velmi nepravidelný režim. Rozdíl přitom nemusí být jen tím, zda spím šest nebo osm hodin. Problémem může být také výrazně odlišný režim ve všední dny a o víkendu. Pokud člověk pravidelně vstává v šest ráno, ale o víkendu spí do jedenácti, tělo dostává pokaždé jiný signál.
Melatonin není kouzelná pilulka na spánek
S tím souvisí i oblíbený melatonin. Mnoho lidí ho vnímá jednoduše jako „hormon spánku“, který lze večer spolknout a tím problém vyřešit. Je to ale složitější. „Melatonin není hormon spánku, ale hormon tmy,“ upozorňuje Knobloch. Tělo jeho produkci přirozeně řídí podle toho, zda dostává signál, že je den, nebo noc. Večer proto hraje roli, jestli jsme v tlumeném světle, nebo sedíme před jasnou obrazovkou a máme v místnosti rozsvícená silná světla.
Melatonin může mít své místo například při ovlivňování načasování cirkadiánního rytmu či při některých problémech se spánkem. Podle odborníka ale není ideální přemýšlet o něm jako o univerzální náhradě za přirozený režim. Jednodušší řešení přitom může být paradoxně účinnější: přes den dostatek světla, večer tma a co nejpravidelnější režim.
Stres není vždy nepřítel
Podobný princip platí také pro stres. Krátkodobý stres může být pro organismus užitečný. Tělo se dostane do pohotovosti, zvýší se jeho schopnost reagovat a po skončení zátěže se zase vrací do normálu. Takzvaná hormeze pracuje právě s krátkodobým vystavením organismu určitému stresoru. Může jít například o intenzivní cvičení, saunu nebo chlad.
Problém nastává tehdy, když stres nepřichází a neodchází, ale zůstává s člověkem celé týdny nebo měsíce. „Chronický stres může právě i mitochondrie poškozovat,“ říká Knobloch. Mitochondrie se často označují jako buněčné elektrárny. Ve skutečnosti mají v organismu mnohem širší úlohy, ale jejich správná funkce je pro buňky zásadní. Právě mitochondriální funkce patří mezi oblasti, které vědci zkoumají v souvislosti se stárnutím.
Z evolučního hlediska je přitom rozdíl mezi tím, když člověk na chvíli uteče před nebezpečím, a tím, když dva měsíce přemýšlí nad pracovním deadlinem. V prvním případě organismus dostane možnost stresovou reakci „spotřebovat“ pohybem. V druhém může tělo zůstávat v pohotovosti, aniž by následovalo vybití. Proto může být pohyb nejen tréninkem těla, ale také způsobem, jak se se stresem vyrovnávat.
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Jak jste na tom s dlouhověkostí? Otestujte se a změňte svůj životní styl
Nepodceňujme význam svalů
Jedna z nejzajímavějších částí debaty se týkala svalové hmoty. František Knobloch doporučuje nebrat pohyb jen jako obecnou radu, ale skutečně trénovat pro dlouhověkost. Vedle kardiorespirační zdatnosti – tedy schopnosti srdce, plic a oběhové soustavy efektivně přijímat, přenášet a využívat kyslík – považuje za mimořádně důležitý rozvoj svalové síly a svalové hmoty. Nejde přitom o to vypadat jako kulturista. Ivan Duškov upozorňuje, že svalová síla, množství svalové hmoty a celková fyzická zdatnost mají velmi silnou souvislost s dlouhodobým zdravím. „Budování svalstva je něco jako penzijní připojištění,“ dodává Duškov.
Smysl tohoto přirovnání je jednoduchý. S věkem svaly přirozeně ubývají. Pokud má člověk ve třiceti nebo čtyřiceti letech větší rezervu, má z čeho později ztrácet. Svaly navíc nejsou jen estetická záležitost. Rozhodují o síle, pohyblivosti a schopnosti zvládat nemoc, úraz nebo období menší aktivity. Stejně důležitá je kardiorespirační kondice, tedy například VO2 max (maximální množství kyslíku v militrech na kilogram tělesné hmotnosti za minutu) a další ukazatele fyzické zdatnosti. Proto nestačí říct „hýbejte se“. Důležité je fyzickou kondici systematicky rozvíjet.
Zdravý životní styl neochrání každého
Jedním z nejnebezpečnějších mýtů podle Františka Knoblocha je představa, že člověk, který dobře jí, sportuje a spí, už se infarktu nebo mrtvice nemusí bát. Tak jednoduché to není. Existují lidé s výraznou genetickou predispozicí, u nichž může být riziko kardiovaskulární příhody vysoké už v relativně mladém věku. Právě tady se ukazuje význam prevence. Některé rizikové faktory totiž člověk vůbec necítí.
„Jakmile člověk necítí žádný projev, cítí se zdravý. To ale neznamená, že má nízké riziko za třicet let zemřít na infarkt,“ upozorňuje Knobloch. Důležitým parametrem je například apolipoprotein B, který souvisí s počtem aterogenních částic v krvi. Další možností je lipoprotein, jehož hladina je výrazně ovlivněna genetikou.
Pokud se ukáže vysoké riziko, není to rozsudek. Naopak. Čím dříve se problém odhalí, tím větší je prostor něco změnit – od životního stylu až po léčbu. A právě zde se rozbíjí další rozšířený mýtus: užívání léků automaticky neznamená, že člověk selhal. Někdo může dělat téměř všechno správně, a přesto potřebovat léčbu kvůli genetické zátěži. Platí ale důležitá brzda: netestovat všechno jen proto, že to někdo nabízí.
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Chytré hodinky mohou pomoci
Moderní technologie umožňují sledovat spánek, tep, variabilitu srdeční frekvence, pohyb nebo hladinu glukózy. Mohou být užitečným nástrojem, pokud díky nim člověk pochopí vlastní tělo. Ale i tady existuje hranice.
Eva Hájková popisuje klienty, kteří se na data z chytrých hodinek či prstenů doslova upnou. Neustále kontrolují skóre spánku, tep nebo další ukazatele a místo uklidnění jim měření přináší další stres. To může vést až k paradoxu: člověk tráví hodinu denně sledováním toho, zda žije zdravě, místo aby tu hodinu využil ke cvičení, procházce nebo spánku. Technologie tedy může být dobrý sluha, ale špatný pán. Smysl může mít například několik týdnů kontinuálního měření glukózy. Člověk může zjistit, jak jeho tělo reaguje na konkrétní jídla a co s hladinou cukru udělá pohyb nebo kombinace potravin. Potom ale není nutné mít přístroj přilepený na těle do konce života.
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Longevity? Alfou a omegou je smysluplný pohyb, pak spánek, míní fyziolog
Doplňky stravy?
Dalším lákadlem longevity trhu jsou doplňky stravy. Nové značky a nové „zázračné“ látky se objevují prakticky neustále. Podle Evy Hájkové má suplementace své místo, ale ideálně by měla vycházet z konkrétní potřeby člověka. Typickým příkladem může být vitamin D, jehož hladinu lze změřit. Smysl může mít také doplňování omega-3 mastných kyselin nebo některých minerálů podle jídelníčku a individuální situace. Rozhodně ale neplatí, že čím více kapslí člověk užívá, tím zdravější bude. „Jakákoli pilulka vám nenahradí talíř kvalitní potravy,“ připomíná Knobloch.
Pozor je potřeba dát také na kvalitu. U doplňků totiž nemusí být samozřejmostí to, co spotřebitel očekává. Odborníci proto doporučují sledovat transparentnost výrobce a případné nezávislé laboratorní testy, například na kontaminaci těžkými kovy či mikrobiologickou nezávadnost. Hezký obal a dlouhý seznam účinných látek ještě nejsou zárukou kvality.
Čím překvapil kreatin, kdy začíná péče o dlouhověkost a proč i u longevity platí, že v jednoduchosti je krása, o tom mluví hosté dále v iDnes Lounge.