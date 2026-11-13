Jana Šimurdová má několik veřejných tváří a rolí. Ten, kdo ji nezná, se v nich snadno ztratí nebo nabude dojmu, že se jedná o různé lidi. Na okolí působí dojmem sebevědomé ženy, která ví, co chce, a umí to získat. V rozhovoru ale přiznává, že její cesta zdaleka nebyla přímočará a rozhodnutí, které stálo na počátku, nebylo její. Jak se z dívky ze slovenské Čadce stala úspěšná podnikatelka a mentorka, co ji motivuje, jaký má vztah ke svým pacientům i fanouškům a jak se vyrovnává s ne vždy kladnými ohlasy a předsudky vůči úspěšným ženám?
Paní doktorko, dnes máte vlastní kliniku Zayraē Clinic, pořádáte odborná sympozia, věnujete se také distribuci léků. Jak jste se ale vlastně původně dostala k medicíně? Prý to byl zpočátku spíš sen vašich rodičů než vás samotné.
Mým snem bylo věnovat se umělecké činnosti. Medicína byla hlavně snem mé mámy. Sama v mládí chtěla jít na medicínu, ale za komunismu bylo studium tohoto oboru umožněno jen lidem z „prestižních“ rodin. Pocházím z chudé rodiny a mámě hodně záleželo na tom, aby svým dětem umožnila lepší život, než měla sama. A ano, podařilo se jí to.
Studium medicíny jsem zvládla, očividně jsem měla a mám schopnosti, které moji rodiče velmi dobře odhadli, a dnes jsem jim za jejich výběr vlastně velmi vděčná. Tento obor i tlak na výkon, který je s ním spojený, mi umožnily dosáhnout větších cílů v životě, otevřel se mi svět obrovských možností.
V životě je to tak, že i když člověk někdy neudělá to, co chce, ale to, co musí, tak ho právě taková cesta dovede k většímu úspěchu.
MUDr. Jana Šimurdová
Úspěch ale nebývá zadarmo.
Mnoho let jsem pracovala 15 i 18 hodin denně. Už na medicíně jsem hodně pracovala, měla jsem při škole brigády, potřebovala jsem je z finančních důvodů, jinak to nešlo. Toto období mě naučilo, že máte omezený čas a musíte s ním efektivně pracovat. Musíte zrychlit ve všech procesech, být schopní rychle se rozhodnout, zvládat úkoly v kratším čase, brutálně se fokusovat.
Na druhé straně právě tento přístup u mě vedl k vážným zdravotním problémům, které mě přinutily změnit pohled na mé vlastní fungování. Myslím, že je to věc, se kterou se potká v životě řada žen, které nakládají vše na sebe. Najednou je to naučí „sobecky“ delegovat úkoly na jiné, přenášet zodpovědnost dál. To byla chvíle, kdy jsem si uvědomila, že musím vybudovat ve firmě manažerský tým a některé věci plně delegovat.
Paní doktorko, jste velmi mladá, nemohu se proto nezeptat: Kdy u vás přišel tento zlom?
Zdravotní důvody, kdy jsem dostala facku od života, kdy jsem se musela zastavit, to přišlo v 32 letech. Je to zkušenost, která vás přetvoří, změní nastavení, jaké máte v hlavě. Dávám teď prioritu jiným věcem. Snažím se pracovat na klinice dva dny v týdnu, kdy se věnuji pacientům, a pět dní si nechat na to, co mě baví. A to je možné díky tomu, že jsem ve svých 34 letech delegovala svou firmu na jiné. Stále se do jejího chodu aktivně zapojuji, ale už to beru tak, že je to skupinová práce a že neleží všechno na mých bedrech.
Vraťme se ještě do doby, kdy jste dokončila studium medicíny. Co vás přivedlo na pole estetické medicíny, která je v Česku ne úplně jasně ukotveným oborem?
Při poslední atestaci, která byla z pediatrie, se mě zkoušející zeptali, v jakém oboru bych chtěla pracovat. Přiznám se, že jsem vymýšlela něco, co bude hodně daleko od pediatrie (smích). A řekla jsem „v estetické medicíně“. Zarazili se, začali se o tom bavit, nikdo vlastně nevěděl, co to obnáší a kdo v Česku může tento obor provozovat. Byl rok 2018 a osvěta v této oblasti byla tak malá, že si i někteří lékaři mysleli, že to je něco pro kosmetičky.
Postavení estetické medicíny v ČR
Estetická medicína není v Česku samostatným lékařským specializačním oborem a neexistuje státem uznávaná atestace z estetické medicíny.
Výkony estetické medicíny spadají do různých oborů zdravotní péče.
Nároky na lékaře, kteří je mohou poskytovat, se proto různí podle konkrétní činnosti.
Specifikuje je např. Společnost estetické chirurgie při ČLS JEP.
Vaše první kroky po studiu a atestacích vedly tedy rovnou k estetické medicíně?
Ne tak docela. V první řadě jsem hledala dobře placenou práci. Už při studiu jsem pracovala v rádiu, ale věděla jsem, že si musím sehnat zaměstnání, které mě zajistí a umožní mi vrátit rodině to, co do mě investovala. Mám ještě dvě sestry a cítila jsem velkou odpovědnost. Moje první kroky tak vedly do plazmaferetického centra, kde byly tehdy dobré peníze, a přitom jsem zjišťovala, jak to vlastně s tou estetickou medicínou je.
A co jste zjistila?
Kontaktovala jsem několik lékařů, kteří tento obor již provozují, aby mi řekli, jaký je vlastně postup, jaká cesta k němu vede. V zahraničí tento obor existuje, v Česku a také na Slovensku se o něm stále vede válka. Je to až absurdní. Když na pohotovosti zacházíme se životy lidí, proč bychom nemohli zacházet se zdravotnickou pomůckou, jako je injekční stříkačka.
Vedle lékařského vzdělání je ale pro tento obor potřeba také estetické cítění. Umělecké vlohy jsem projevovala odmalička, dlouhá léta jsem malovala. Myslím, že cit pro estetiku je i důvod, proč mám teď plnou ordinaci.
Kdy jste si troufla založit vlastní kliniku estetické medicíny?
Předtím jsem si jako zaměstnanec prošla klinikami plastické chirurgie, dermatologie. V zahraničí jsem si dotahovala vzdělání. Když jsem konečně otevřela svou první kliniku, tak přišel covid a já jsem ji po pár měsících musela zavřít.
To tedy nebyl příjemný start…
Znovu jsem se stala zaměstnancem, a teprve po covidu jsem znovu otevírala. Tato klinika funguje dodnes. Teď už tam mám tým lékařů, kteří v ní našli bezpečné místo. Díky sociálním sítím jsem se stala průkopníkem, na kterého se obracejí i mladí medici, kteří by rádi zakotvili v estetické medicíně a hledají cestu, jak to udělat. Jsem pro ně vzor, člověk, který to dokázal. Pootvírám jim cesty, dávám jim informace, aby mohli tímto směrem také vykročit.
Nyní už pořádáme také vzdělávací sympozia, certifikujeme na výkon estetické medicíny, pomáháme nastoupit tuto cestu.
Založila jste vzdělávací platformu THACS. Tuším, že estetická medicína bude velmi konkurenční obor. Proč pořádat sympozia, proč vzdělávat další lidi, když si tím budujete konkurenci?
Nejste první člověk, který mi to říká. Pamatuji si, že jednou, když jsem takto seděla s primářem kliniky, kde jsem pracovala, tak jsem se ho ptala, zda bych si na víkend mohla půjčit prostory kliniky. Chtěla jsem tam udělat kurz pro lidi, kteří mi píší jako lékařce, abych je vyškolila na obor estetické medicíny. A on mi řekl: Jani, proč si buduješ konkurenci?
Ale já to neberu tak, že si buduji konkurenci. Beru to tak, že všechny informace, které jsem získala zadarmo na tomto světě, předávám dalším lidem, abychom udělali obor estetické medicíny lepší. Můj cíl je mnohem vyšší, než jen mít plnou ordinaci a vydělat peníze.
Proto píšu knihy (Jana Šimurdová je autorkou několika odborných příruček, pozn. red.), proto vzdělávám. Jde mi obecně o lepší obor, ale sympoziem jsme se posunuli zase do jiné dimenze. Začínali jsme s ním jako se sympoziem estetické medicíny, ale teď máme v rámci platformy tři věci: celoroční vzdělávání lékařů, farmaceutů i veřejnosti. Pořádáme pro ně eventy, kde se mohou setkat na jednom místě. Po celý den tam fungují stage, jako na Colors of Ostrava, a setkávají se tam různí lidé. Obor tím děláme dostupnější a lidi gramotnější z hlediska veřejného zdravotnictví, což je zase něco, co usnadní práci lékařům v ordinacích. To je můj díl. Udělat medicínu lepší a dostupnější. Ale nejdu do toho politicky, ale cestou vzdělávání, cestou gramotnosti a dostupnosti informací.
Ať už je to na poli estetické medicíny nebo na poli medicíny obecně nebo na poli farmacie, když máte vliv, když dokážete věci zorganizovat, tak to lze. Já jsem tuto možnost dostala a tento dar odevzdávám světu. Je to idealistická myšlenka, ale realizuje se.
Jana Šimurdová si cestu k estetické medicíně musela prošlapat sama. Dnes školí další zájemce o tuto oblast, mimo jiné díky vzdělávací platformě THACS, kterou založila.
Jak do toho všeho zapadá „doktorka Janka“? Protože to je identita, kterou máte na sociálních sítích.
Doktorka Janka bylo jméno použité jako marketingový nástroj, když jsem váhala, jak se mám prezentovat. Jako Jana Bastien nebo MUDr. Jana Šimurdová? A tak vznikla doktorka Janka.
Tak jsem se zafixovala na sociálních sítích a tento marketingový avatar teď spojuje to, co dělám v medicíně, farmacii a v celém svém byznyse, který mám ve zdravotnictví. Jinde než na sítích jsem Jana Šimurdová, lékařka, podnikatelka a také umělec.
A co Jana Bastien a vaše hudební kariéra?
Mým cílem obecně je zlepšovat lidem život. Pokud jsem takový dar do života dostala, tak to můžu dělat přes medicínu, tím, že dostáváme léky do nemocnic, nebo že v ordinaci píchnu hezký bod a psychologicky pomohu konkrétní ženě cítit se lépe. Na stagi nedělám nic jiného. Napojuji se na lidi, komunikuji s nimi a odevzdávám jim to, ať se cítí dobře. Všechny mé písničky jsou o tom, aby se lidé necítili sami. Když vystupuji, odevzdávám jim mega hodně energie a dávám jim i dárky, aby se cítili dobře. Ano, já svůj merch rozdávám. (smích) Já jsem jediný umělec, který neprodává merch, ale rozdává ho, aby si lidé odnesli kousek ze mě a měli lepší život. Takže toto spojuje Janu Bastien a doktorku Janku.
Když mluvím přes hudbu, chci, aby se ženy necítily samotné. Ano, můžete projít toxickými vztahy, můžete si projít těžkými chvílemi, ale v závěru je tam ta Jana, která si tím také prošla, a podívejte, tady stojím pevná a celá.
A když mentoruji, říkám ženám, aby se nebály podnikat, že je v pořádku i nejdřív selhat, poté uspět, že je v pořádku být mimo obor. A jako lékařka jim říkám: nemusíš zůstávat ve špatném manželství, nemusíš se kvůli tomu celá měnit, stačí zvýraznit, jak jsi přirozeně krásná. Mohu tak ženám zvýšit sebevědomí a nedělat to kvůli penězům, ale pro odevzdání určité hodnoty.
Mluvíte hodně o ženách, chodí na vaše koncerty, ale i do vaší ordinace, i muži?
Je to hodně cílené na ženy, protože ženy jsou schopnější mluvit o svých emocích, spojovat se a otevřeně spolu mluvit místo soupeření. My ženy se radši prostě pohádáme, urazíme, ale muži mezi sebou kalkulují.
Takže ano, na koncerty chodí převážně ženy, ale čím dál víc i muži. Ti, kterým se líbí rocková muzika, nebo se jim líbím já, nebo chodí se svou partnerkou. Je to tak 70 na 30.
A podobně je to v ordinaci. Dříve jednoznačně převažovaly ženy, nyní už muži chodí čím dál víc. Souvisí to s tím, že někteří jsou už také dostupnější emocím, estetice a kráse.
Když to takto popisujete, mám pocit, jako byste mluvila i o nějaké formě terapie. Jak ke klientům přistupujete?
Je pravda, že ráda naslouchám lidem. Myslím, že když za vámi do ordinace někdo přijde, potřebujete ho v první řadě pochopit. Sama jako pacient jsem se přesvědčila, že někdy mi víc ulevilo promluvit si s doktorem, než tabletka, kterou mi nakonec předepsal. Někdy se z tohoto oboru lidskost vytrácí.
Já jsem v dětství hodně pracovala v katolickém prostředí, měli jsme intenzivní komunitní život, modlitby, setkání, edukace biřmovanců… V tomto prostředí bylo obvyklé naslouchat lidem a podat jim pomocnou ruku. A ve mně to zůstalo jako taková mantra a dnes vím, že toto je moje přidaná hodnota.
Takže ne, nestavím se do role terapeutky, ale spíš lidem naslouchám a mohou se se mnou cítit viděni a vyslyšeni. To je celé.
Jak jste se z lékařky a zakladatelky kliniky dostala ještě k dalšímu oboru, kterým je distribuce léčiv?
Když si procházíte takovou cestou, zjišťujete, že pacienty trápí nedostupnost léčiv, a vy máte díky svým zkušenostem možnost jim léčbu učinit dostupnější. K tomu musíte začít podnikat, získat licence, vybudovat farmaceutický tým, podepsat kontrakty se světovými výrobci léčiv. Když se mi taková příležitost naskytla, zdálo se mi, že to bude dobrá nadstavba celého mého ideálu zlepšit svět a změnit ho.
Druhá věc je, že jsem od kolegů v nemocnicích věděla, jak bojují s vysokými náklady. Nemluvím teď o pojišťovnách, to je úplně jiná věc. Mluvím o skutečně placené léčbě, o estetické medicíně, kde jsem začala a kde jsem se snažila učinit výplňové materiály dostupnějšími. A to se tak rozrostlo, že se na nás nyní obracejí velké farmaceutické firmy, které s námi chtějí uzavírat kontrakty. Ne proto, že jsme největší, ale proto, že jsme jiní. Ve světě už tento obor dávno není o byznysu, ale o tom, myslet na longevity, na wellbeing, na svou cílovou skupinu. A to jsme se na své cestě naučili. Těší mě, že mohu ovlivnit distribuci léčiv, ať už jsou to onkologické léky, imunosupresiva, léky na cukrovku, na hubnutí.
Velkou radost mám například z kontraktu s NOVO (donedávna Novo Nordisk, pozn. red.). Kontrakt s nimi mají samozřejmě velcí distributoři, ale to, že se to povedlo nám jako v podstatě začínající distribuční firmě, považuji v tomto oboru za zcela výjimečné.
Je vám 34 let, podnikáte v branži, která je do velké míry doménou mužů. Jak se na vás dívají konkurenti či obchodní partneři?
Už jen tím, že děláte dvě věci, jste pro mnoho lidí nedůvěryhodná osoba. Já jsem ale už zvyklá na to, že tak to prostě je, když jste celebrita, zpěvák, lidé vás hodnotí pořád. V pracovní oblasti myslím, že jsem už hodně imunní, ale je pravda, že v osobním životě je to něco jiného.
Když jste velká, silná osobnost, která dosáhla velkých cílů, navíc žena, tak se vás muži bojí. Takže je pro mě čím dál náročnější vytvořit opravdu zdravý vztah, najít někoho, kdo vás bude respektovat, vy jeho také a budete se společně podporovat. Většinou narazíte na nějakého narcistu nebo člověka, který má tendenci s vámi soutěžit, a vzniká toxický vztah. Je pravda, že čím je člověk úspěšnější, tím to má v tomto ohledu těžší.
Začali jsme u vaší maminky a u toho, že medicína byla původně spíš její sen než váš. Jaký máte spolu vztah nyní?
Ještě když jsem studovala medicínu, musela jsem před rodiči tajit, že se věnuji zároveň i umění, že moderuji v rádiu a vydávám své singly. A dnes rodiče chodí na mé koncerty, podporují mě, a i když některé mé nápady považují asi za nesmyslné, řeknou jen: „Věříme ti, že to máš pod kontrolou.“ A já jsem jim vděčná, že mě poposunuli na správnou cestu.
Obsah vznikl ve spolupráci s MUDr. Janou Šimurdovou.