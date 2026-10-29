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Na první pohled to může znít jako slibný recept na snadnější hubnutí. Lék, který lékaři běžně předepisují pacientům s vysokým tlakem, totiž dokázal povzbudit činnost tukové tkáně, jejímž úkolem není energii ukládat, ale spalovat.
Na výzkumu se podíleli odborníci z Rockefellerovy univerzity, Weill Cornell Medicine a Memorial Sloan Kettering Cancer Center. Jejich studie publikovaná v časopise Nature naznačuje, že by se aktivace hnědého tuku mohla v budoucnu využít při léčbě metabolických onemocnění. Než se ale podobný postup dostane do ordinací, čeká vědce ještě řada dalších výzkumů.
Co vědci zjistili a co zatím ne
Vědci nejprve prozkoumali zdravotní záznamy a snímky pacientů amerického onkologického centra. Zajímalo je, u koho se v těle nachází aktivní hnědý tuk. Přitom objevili zajímavou souvislost. U lidí, kteří užívali některé léky na vysoký tlak ze skupiny takzvaných sartanů, ho nacházeli častěji. Rozhodli se proto podrobněji prozkoumat jeden z těchto léků, losartan.
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Nejprve ho vyzkoušeli na hnědých tukových buňkách v laboratoři. Ukázalo se, že losartan podporuje procesy, při kterých tyto buňky spotřebovávají energii a vytvářejí teplo. Následovaly pokusy na myších, při nichž se potvrdilo, že lék dokáže zvýšit energetický výdej. Myši tak spotřebovávaly více energie, přesto ale nezhubly.
A právě tady je důležité upozornit na omezení studie. U lidí totiž vědci neprokázali, že by losartan zrychloval metabolismus nebo pomáhal s hubnutím. Zjistili pouze souvislost mezi užíváním některých léků na tlak a častějším výskytem aktivního hnědého tuku. Zda by losartan mohl podobně jako u myší zvýšit spalování energie také u lidí, musí teprve ověřit další klinické studie.
Co je hnědý tuk a proč vědce tolik zajímá
Ne každý tuk v našem těle má stejnou úlohu. Zatímco běžný bílý tuk slouží především jako zásobárna energie, hnědý tuk ji naopak spotřebovává a přeměňuje na teplo. Tím pomáhá udržovat tělesnou teplotu a zároveň spaluje kalorie. Důležitý je zejména pro novorozence, ale v menším množství ho mají také dospělí, například v oblasti krku, nad klíčními kostmi, v podpaží nebo podél páteře.
Méně cukrovky i nemocí srdce. Vědci zjistili, co mají pacienti společného
Vědci prozkoumali zdravotní údaje 101 243 pacientů amerického onkologického centra Memorial Sloan Kettering Cancer Center. U 8 897 z nich byl při vyšetření zachycen aktivní hnědý tuk. S pomocí umělé inteligence pak u většiny z nich podrobněji zkoumali, jak intenzivně tato tuková tkáň pracuje a kde se v těle nachází.
Výsledky přinesly překvapivé zjištění. Lidé, u kterých byl hnědý tuk zachycen, méně často trpěli některými závažnými onemocněními. Vědci porovnávali pacienty podobného věku, pohlaví a dalších charakteristik. Nejvýraznější rozdíly zjistili u dvou nemocí:
- Diabetes 2. typu: Lidé s hnědým tukem měli o 58 % nižší statistickou šanci na výskyt této diagnózy.
- Chronická ischemická choroba srdeční: Statistická šance na výskyt tohoto onemocnění, při kterém není srdeční sval dostatečně prokrvován, byla o 47 % nižší.
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Zajímavé přitom bylo i umístění hnědého tuku. Nejsilnější souvislost s nižším výskytem sledovaných nemocí srdce a metabolismu vědci zaznamenali u tuku v podpaží. Pacienti s aktivním hnědým tukem měli také nižší hladinu krevního cukru. Některé výsledky vyšetření srdce u nich byly rovněž příznivější. Ne všechny hodnoty však vycházely lépe, například hladinu LDL cholesterolu měli naopak vyšší.
Vědci navíc zjistili, že lidé s hnědým tukem měli méně často zaznamenané také některé úzkostné a depresivní poruchy.
Proč vědce zaujal právě lék na vysoký tlak?
Vědci zjistili, že losartan může působit dvěma různými způsoby. Zatímco jeden pomáhá snižovat krevní tlak, druhý v laboratorních pokusech aktivoval hnědý tuk. Při léčbě vysokého tlaku totiž losartan blokuje účinek hormonu, který způsobuje zužování cév. Na hnědý tuk naopak působí prostřednictvím bílkoviny, která pomáhá řídit činnost tukových buněk.
Právě tento rozdíl by mohl být důležitý pro vývoj nových léků. Vědci doufají, že by jednou mohli vyvinout přípravek, který povzbudí hnědý tuk, ale nebude současně snižovat krevní tlak.
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Berete losartan? Co pro vás výsledky znamenají
Pokud užíváte losartan na vysoký krevní tlak, nová studie pro vás nic nemění. Lék dál užívejte podle pokynů svého lékaře. Rozhodně si nezvyšujte dávku v naději, že díky tomu spálíte více kalorií, ani ho kvůli hubnutí nezačínejte užívat. Bez porady s lékařem ho také nevysazujte. Vyšší než předepsané dávky mohou způsobit nebezpečný pokles krevního tlaku a lékaři při léčbě sledují také funkci ledvin.
Pokud vás výsledky výzkumu zaujaly nebo máte otázky ohledně své léčby, proberte je se svým lékařem. Losartan je osvědčený lék na vysoký tlak, jeho schopnost pomáhat lidem s hubnutím však zatím prokázána nebyla. Nový objev tak představuje především naději, že by vědci jednou mohli vyvinout další možnosti léčby obezity.
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