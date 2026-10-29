Premium

Mimořádně jen 19 Kč/měsíc
na prvních 5 měsíců

Lék na vysoký tlak losartan překvapil vědce. Probudil tuk, který pálí kalorie

Natálie Brabcová
  5:00

Losartan patří mezi běžně předepisované léky na vysoký krevní tlak. Nová studie naznačuje, že by mohl mít i další, dosud nevyužívaný účinek. | foto: Profimedia.cz

Běžný lék na vysoký tlak možná dokáže víc, než se dosud předpokládalo. Losartan v pokusech probudil hnědý tuk, který místo ukládání energie pomáhá spalovat kalorie. Vědci navíc zjistili, že lidé s aktivním hnědým tukem méně často trpěli cukrovkou 2. typu a některými nemocemi srdce. Má to však háček. Zatím se neprokázalo, že by losartan pomáhal lidem hubnout.

Obsah

Na první pohled to může znít jako slibný recept na snadnější hubnutí. Lék, který lékaři běžně předepisují pacientům s vysokým tlakem, totiž dokázal povzbudit činnost tukové tkáně, jejímž úkolem není energii ukládat, ale spalovat.

Na výzkumu se podíleli odborníci z Rockefellerovy univerzity, Weill Cornell Medicine a Memorial Sloan Kettering Cancer Center. Jejich studie publikovaná v časopise Nature naznačuje, že by se aktivace hnědého tuku mohla v budoucnu využít při léčbě metabolických onemocnění. Než se ale podobný postup dostane do ordinací, čeká vědce ještě řada dalších výzkumů.

Co vědci zjistili a co zatím ne

Vědci nejprve prozkoumali zdravotní záznamy a snímky pacientů amerického onkologického centra. Zajímalo je, u koho se v těle nachází aktivní hnědý tuk. Přitom objevili zajímavou souvislost. U lidí, kteří užívali některé léky na vysoký tlak ze skupiny takzvaných sartanů, ho nacházeli častěji. Rozhodli se proto podrobněji prozkoumat jeden z těchto léků, losartan.

Znát výšku svého krevního tlaku je klíčové. Profesorka o tom, jak zabránit nejhoršímu

Nejprve ho vyzkoušeli na hnědých tukových buňkách v laboratoři. Ukázalo se, že losartan podporuje procesy, při kterých tyto buňky spotřebovávají energii a vytvářejí teplo. Následovaly pokusy na myších, při nichž se potvrdilo, že lék dokáže zvýšit energetický výdej. Myši tak spotřebovávaly více energie, přesto ale nezhubly.

A právě tady je důležité upozornit na omezení studie. U lidí totiž vědci neprokázali, že by losartan zrychloval metabolismus nebo pomáhal s hubnutím. Zjistili pouze souvislost mezi užíváním některých léků na tlak a častějším výskytem aktivního hnědého tuku. Zda by losartan mohl podobně jako u myší zvýšit spalování energie také u lidí, musí teprve ověřit další klinické studie.

Co je hnědý tuk a proč vědce tolik zajímá

Ne každý tuk v našem těle má stejnou úlohu. Zatímco běžný bílý tuk slouží především jako zásobárna energie, hnědý tuk ji naopak spotřebovává a přeměňuje na teplo. Tím pomáhá udržovat tělesnou teplotu a zároveň spaluje kalorie. Důležitý je zejména pro novorozence, ale v menším množství ho mají také dospělí, například v oblasti krku, nad klíčními kostmi, v podpaží nebo podél páteře.

Méně cukrovky i nemocí srdce. Vědci zjistili, co mají pacienti společného

Vědci prozkoumali zdravotní údaje 101 243 pacientů amerického onkologického centra Memorial Sloan Kettering Cancer Center. U 8 897 z nich byl při vyšetření zachycen aktivní hnědý tuk. S pomocí umělé inteligence pak u většiny z nich podrobněji zkoumali, jak intenzivně tato tuková tkáň pracuje a kde se v těle nachází.

Výsledky přinesly překvapivé zjištění. Lidé, u kterých byl hnědý tuk zachycen, méně často trpěli některými závažnými onemocněními. Vědci porovnávali pacienty podobného věku, pohlaví a dalších charakteristik. Nejvýraznější rozdíly zjistili u dvou nemocí:

  • Diabetes 2. typu: Lidé s hnědým tukem měli o 58 % nižší statistickou šanci na výskyt této diagnózy.
  • Chronická ischemická choroba srdeční: Statistická šance na výskyt tohoto onemocnění, při kterém není srdeční sval dostatečně prokrvován, byla o 47 % nižší.

Nové léky na hubnutí? Mají svá rizika, jako třeba úbytek svalů, říká profesor Haluzík

Zajímavé přitom bylo i umístění hnědého tuku. Nejsilnější souvislost s nižším výskytem sledovaných nemocí srdce a metabolismu vědci zaznamenali u tuku v podpaží. Pacienti s aktivním hnědým tukem měli také nižší hladinu krevního cukru. Některé výsledky vyšetření srdce u nich byly rovněž příznivější. Ne všechny hodnoty však vycházely lépe, například hladinu LDL cholesterolu měli naopak vyšší.

Vědci navíc zjistili, že lidé s hnědým tukem měli méně často zaznamenané také některé úzkostné a depresivní poruchy.

Proč vědce zaujal právě lék na vysoký tlak?

Vědci zjistili, že losartan může působit dvěma různými způsoby. Zatímco jeden pomáhá snižovat krevní tlak, druhý v laboratorních pokusech aktivoval hnědý tuk. Při léčbě vysokého tlaku totiž losartan blokuje účinek hormonu, který způsobuje zužování cév. Na hnědý tuk naopak působí prostřednictvím bílkoviny, která pomáhá řídit činnost tukových buněk.

Právě tento rozdíl by mohl být důležitý pro vývoj nových léků. Vědci doufají, že by jednou mohli vyvinout přípravek, který povzbudí hnědý tuk, ale nebude současně snižovat krevní tlak.

Devět osvědčených způsobů, jak přirozeně snížit vysoký krevní tlak

Berete losartan? Co pro vás výsledky znamenají

Pokud užíváte losartan na vysoký krevní tlak, nová studie pro vás nic nemění. Lék dál užívejte podle pokynů svého lékaře. Rozhodně si nezvyšujte dávku v naději, že díky tomu spálíte více kalorií, ani ho kvůli hubnutí nezačínejte užívat. Bez porady s lékařem ho také nevysazujte. Vyšší než předepsané dávky mohou způsobit nebezpečný pokles krevního tlaku a lékaři při léčbě sledují také funkci ledvin.

Pokud vás výsledky výzkumu zaujaly nebo máte otázky ohledně své léčby, proberte je se svým lékařem. Losartan je osvědčený lék na vysoký tlak, jeho schopnost pomáhat lidem s hubnutím však zatím prokázána nebyla. Nový objev tak představuje především naději, že by vědci jednou mohli vyvinout další možnosti léčby obezity.

Jak zhubnout 20 kg: kalorický deficit, jídelníček a diety, které fungují
Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

KVÍZ: Akce Z, remo plátky, amara. Jestli nevíte, co to je, nezažili jste socialismus

Ilustrační símek

Tahle slova znal v ČSSR úplně každý, dnešním dvacátníkům a třicátníkům ale možná znějí spíše jako cizí jazyk nebo zaklínadla. Pamatujete si ještě, co se dělo na akci Z, co přinesla maminka domů, když...

Slavné mužské páry spojuje láska. Některé vztahy trvají už desítky let

Slavní muži, kterým to společně zkrátka klape.

Podívejte se do galerie na páry, které jsou důkazem, že pravá láska zkrátka i „hory přenáší“. Slavným mužům to báječně klape a mnozí z nich už založili i rodiny a společně vychovávají potomky. Patří...

Jedna z nejkrásnějších Polek? Influencerka Natsu okouzluje miliony fanoušků

Polská kráska boduje na sítích.

Devětadvacetiletá Natalia Karczmarczyková, známá především pod svou přezdívkou Natsu, je jedna z nejpopulárnějších polských influencerek, youtuberek, tiktokerka a také zápasnice MMA. Má obrovskou...

Násilníci z řad slavných. Těchto 50 známých mužů se dopustilo násilí na ženách

Tito slavní muži udělali v životě velkou chybu.

Podívejte se, kteří slavní muži ze zahraničí udělali životní chybu, když se dopustili násilí na ženách. Někdy šlo o zdánlivě nevinnou rodinnou potyčku, jindy měly jejich útoky fatální následky. Zcela...

Stačilo málo a nikdy by se neproslavili. Nečekané osudy slavných herců

Nebýt pár náhod, hvězdy by z těchto herců a hereček nebyly.

Dvaapadesát herců a hereček, kteří málem byli někým úplně jiným. Nebýt souhry různých okolností, hvězdy by z nich bývaly nebyly. Podívejte se do galerie, kdo z hollywoodských, ale i českých hvězd měl...

Lék na vysoký tlak losartan překvapil vědce. Probudil tuk, který pálí kalorie

Losartan patří mezi běžně předepisované léky na vysoký krevní tlak. Nová studie...

Běžný lék na vysoký tlak možná dokáže víc, než se dosud předpokládalo. Losartan v pokusech probudil hnědý tuk, který místo ukládání energie pomáhá spalovat kalorie. Vědci navíc zjistili, že lidé s...

29. října 2026

Halloween očima matky: Děti se baví, já dlabu a duchové se smějí

Halloween s dětmi? Nejstrašidelnější je představa další povinné zábavy

Halloween má sice evropské kořeny, ale v dnešní podobě dokáže proměnit i poklidný rodinný život v Řepích v malou americkou noční můru. Dlabání dýní, výroba kostýmů a další povinné radosti nemusí být...

29. října 2026

Podzimní idyla ze sociálních sítí lže. Proč v nás vyvolává pocity viny?

Městečko Pomfret ve Vermontu je vyhlášené svou podzimní krajinou. (13. října...

Rodina, která pouští draka či vyrábí zvířátka z kaštanů, nebo zamilovaný pár procházející se parkem se spadaným listím. Jak romantické, že? Jenže co když se při pohledu na tyto dokonalé podzimní...

29. října 2026  4:30

Čtyři podzimní situace, které zachrání skvěle vymyšlený outfit

Osobní stylistka Michaela Tutko

Život není módní molo. Ale nikde není napsáno, že nám to nemá slušet, i když potřebujeme obstát v každém náročném podzimním dni. Jak na mrazivá rána, jak na dny, kdy je potřeba se dát trochu do gala,...

29. října 2026

Móda jako z mechu a kapradí. Oblečte se do zelené, podzimu moc sluší

Kabátek z hrubé pleteniny má klidnou barvu, nadčasový styl a dokáže přitáhnout...

Letošní podzim bude ve znamení hlubokých tónů zelené barvy. Ta vnese do našich šatníků klid, tajemství a trochu divoké přírody. Vyzkoušejte balzám pro duši a vneste do skříně trochu mechu a kapradí.

29. října 2026

Velký zdravotní horoskop 2027: Co hrozí vašemu znamení a na co si dát pozor

Premium
Ilustrační fotografie

Jak na tom budete se zdravím v roce 2027? Některá znamení by podle hvězd měla více odpočívat, jiná si dát pozor na stres, přetížení či úrazy. Astrolog Milan Gelnar připravil zdravotní horoskop pro...

29. října 2026,  aktualizováno  5:16

KVÍZ: Otíka zná každý. Poznáte ale i další postavy z českých filmů?

János Bán slaví sedmdesátiny, pro včechny je navždy Otík

Známé filmy možná poznáte během několika sekund, ale co jména jejich hrdinů a vedlejších postav? Otestujte si, jak dobře se orientujete v české a československé kinematografii. O voucher na Chytrý...

vydáno 29. října 2026

Je herectví práce? Jak Julianne Moore vyšla ze stínu ošklivé holky a stala se hvězdou

Premium
Julianne Moore

Patří ke stálicím vyhlašování televizních cen a v pětašedesáti letech ji režiséři stále obsazují do hlavních rolí. Julianne Moore se však za celebritu nepovažuje. Na svoji kariéru pohlíží se...

28. října 2026

Násilníci z řad slavných. Těchto 50 známých mužů se dopustilo násilí na ženách

Tito slavní muži udělali v životě velkou chybu.

Podívejte se, kteří slavní muži ze zahraničí udělali životní chybu, když se dopustili násilí na ženách. Někdy šlo o zdánlivě nevinnou rodinnou potyčku, jindy měly jejich útoky fatální následky. Zcela...

28. října 2026  8:12

Nehubněte po padesátce naslepo. Ukážeme, kolik kil za měsíc můžete shodit

Kolik kilo zhubnete po padesátce za měsíc? Podívejte se na reálná čísla a efektivní čtyřtýdenní plán

Dva až tři kilogramy za měsíc mohou být po padesátce dosažitelným výsledkem. Důležité ale není jen číslo na váze. Podívejte se, jak během čtyř týdnů upravit jídelníček, přidat pohyb a zhubnout bez...

28. října 2026

7 zásad bezpečného poutání dětí v autosedačce, které musíte znát
7 zásad bezpečného poutání dětí v autosedačce, které musíte znát

Chcete mít jistotu, že je vaše děťátko v autě opravdu v bezpečí? I drobné chyby při poutání do autosedačky mohou mít vážné následky, často si je...

Když počítání oveček nestačí. Které přírodní metody opravdu fungují?

Ilustrační snímek

Počítáte každou noc ovečky? Nedaří se vám večer dlouho usnout, nebo se probouzíte v půlce noci a do rána už nezaberete? Zkuste těchto pár triků, třeba vám se špatným spánkem pomůžou…

28. října 2026  4:30

Biologický stav pleti a věk nejsou totéž. Jak funguje longevity péče?

Ilustrační snímek

Zapomeňte na věčný boj s každou vráskou, nový kosmetický trend zvaný longevity skin se na stárnutí dívá trochu jinak. Cílem není vypadat za každou cenu mladší, ale udržet pleť co nejdéle zdravou,...

28. října 2026  4:30

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.