Jak se vlastně do těla dostanou? Ledvinové kameny vznikají ukládáním tuhých odpadních látek v ledvinách v podobě krystalků. Ty bývají nejčastěji tvořené šťavelanem (nebo též oxalátem) vápenatým.
Pokud jsou ledvinové kameny menších rozměrů, ani o nich nemusíte vědět, protože nepůsobí žádné zásadní potíže. Větší kameny však mohou zablokovat močové cesty, vyvolat velmi silnou bolest, zvracení a krvácení (krev v moči bývá jedním z nejčastějších projevů tohoto onemocnění).
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Hlavní součástí prevence je správný pitný režim. Tři či čtyři šálky kávy denně a k tomu malá sklenka vody k obědu skutečně nestačí na to, aby se dostatečně naředila moč, která se pak stává příliš koncentrovanou a mohou se v ní začít tvořit krystalky.
Hlídejte si barvu moči
Právě podle barvy moči totiž zjistíte, zda pijete dost. Moč by měla být v ideálním případě čirá, bezbarvá. Čím tmavší odstín, tím více tělo strádá po vodě.
K naředění moči však mohou sloužit také další tekutiny, například čaje, ovocné džusy, a dokonce i pivo (ne všechno, co teče, je však vhodné, pozor na sycené a kolové nápoje, které mohou ke vzniku ledvinových kamenů naopak přispívat).
Vynechte řepu a fazole
Tvorbě kamenů brání také kyselina citronová, která se nachází v celé řadě druhů ovoce a zeleniny, zejména v citrusových plodech. Jejím nejbohatším zdrojem jsou citrony a limetky. Při pravidelné konzumaci citronové šťávy se už během několika dnů výrazně zvýší výkonnost ledvin a močí se začne vylučovat velké množství usazenin (proto může mít zpočátku tmavší barvu, takže se ničeho nelekejte).
Zároveň je třeba omezit potraviny s vysokým obsahem kyseliny šťavelové, jejíž zvýšený příjem vede k tvorbě ledvinových kamenů. Oxalát (aktivní forma kyseliny šťavelové) se nachází zejména ve špenátu, rebarboře, červené řepě a fazolích. Vhodné je zvážit i méně časté podávání brambor (maximálně třikrát do týdne).
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Odneste ze stolu slánku
Ke vzniku ledvinových kamenů přispívá i strava bohatá na živočišné bílkoviny, jako je maso, ryby a mléčné výrobky. Častá konzumace těchto potravin může zvýšit vylučování vápníku a naopak snížit hladinu kyseliny citronové v moči. Živočišné bílkoviny jsou navíc bohatým zdrojem purinů – látek, které se v těle rozkládají na kyselinu močovou a mohou podpořit vznik takzvaných urátových kamenů.
Jedním z hlavních rizikových faktorů je rovněž vysoký příjem sodíku. Lidé trpící těmito potížemi by proto měli omezit konzumaci soli. Ta zadržuje tekutiny v těle, což následně vede k produkci příliš koncentrované moči, ve které se ledvinové kameny tvoří mnohem snáz.
Nepodceňujte varovné příznaky
Kameny však nejsou jediným problémem, kterým se hlásí o slovo nemocné či oslabené ledviny. Mohou být také příčinou vysokého krevního tlaku, zdánlivě bezdůvodné únavy a slabosti, otoků, opakujících se močových zánětů a dalších potíží. Varovné příznaky proto nepodceňujte a také nevěřte všemu, co se říká. Kolem ledvin a ledvinových onemocnění panuje celá řada mýtů, z nichž některé mohou být vyloženě nebezpečné. Uveďme si nyní alespoň tři nejrozšířenější.
1. Kdybych měl nemocné ledviny, poznal bych to.
2. Pokud mám k onemocnění ledvin dědičnou dispozici, stejně s tím nic nenadělám.
3. Jediným řešením při onemocnění ledvin je dialýza.
Článek vznikl pro časopis Chvilka pro tebe.