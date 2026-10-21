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Laserová operace se vrátí dřív, než čekáte. Kdy nákupy čoček překonají její cenu?

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Oční klinika Gemini nabízí několik metod laserové korekce dioptrií. Doporučený...

Oční klinika Gemini nabízí několik metod laserové korekce dioptrií. Doporučený postup závisí na výsledcích vyšetření a individuálních potřebách pacienta. | foto: Oční klinika Gemini

Lékař a přednosta oční kliniky Gemini Pavel Stodůlka.(březen 2025)
Pravidelné nákupy kontaktních čoček a roztoků mohou za několik let dosáhnout...
Při srovnávání ceny laserové korekce zraku s výdaji za kontaktní čočky je třeba...
Předoperační vyšetření pomáhá lékaři vybrat vhodnou metodu laserového...
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Sport bez překážejících obrouček, cestování bez zásoby čoček a rána bez hledání brýlí. Laserová operace očí může přinést dlouhé roky většího pohodlí a zároveň ušetřit výdaje za korekční pomůcky. Kolik zákrok stojí, jak probíhá a komu může pomoci?

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Kontaktní čočky vám umožňují odložit brýle, každodenní péče i pravidelné výdaje ale zůstávají. Ráno je nasadit, večer vyjmout, u opakovaně použitelných čoček hlídat zásobu roztoku a včas objednat další balení. Během let se přitom i menší nákupy nasčítají.

Laserová operace nabízí možnost tuto rutinu opustit a užívat si ostré vidění bez brýlí a čoček. Vyšší jednorázová investice se může postupně vrátit v ušetřených výdajích. Větší pohodlí při práci, sportu i cestování navíc oceníte každý den.

Výhody laserové operace

  • Více volnosti při sportu: běh, cvičení i další aktivity bez sklouzávajících brýlí a starostí s kontaktními čočkami.
  • Pohodlnější péči o děti: při nočním vstávání k miminku nemusíte hledat brýle a při společných hrách vám nepřekážejí obroučky.
  • Jednodušší cestování: bez zásoby čoček, roztoků a pouzder v zavazadle i plánování, kde si čočky nasadíte nebo vyjmete.
  • Méně každodenních starostí: odpadá ranní nasazování, večerní vyjímání a pravidelné čištění čoček.
  • Možnost dlouhodobé úspory: opakované nákupy čoček a brýlí mohou během let převýšit jednorázovou cenu operace.

U vhodných kandidátů může laserová korekce přinést dlouhodobou nezávislost na brýlích a čočkách, a tím větší pohodlí každý den.

Kolik stojí operace obou očí?

V aktuálním ceníku Gemini je metoda FEMTO LASIK nabízena za akční cenu 9 500 Kč za jedno oko. Za obě oči jde tedy o částku 19 000 Kč, k nimž se připočítává předoperační vyšetření za 2 000 Kč. Cena zákroku zahrnuje pooperační péči.

Laserová operace versus čočky a brýle

Při rozhodování mezi laserovou operací očí, brýlemi a kontaktními čočkami hrají důležitou roli také náklady. Na první pohled se brýle a čočky mohou zdát levnější. Jejich opakované pořizování však může během let převýšit cenu zákroku.

U čoček platíte za další balení a případně také za roztoky a pouzdra. U brýlí se přidávají výdaje za nové obruby, výměnu skel nebo dioptrické sluneční brýle.

Zvažte tedy nejen cenu operace, ale také částku, kterou v dalších letech utratíte za brýle, čočky a péči o ně.

Způsob korekce zrakuNáklady ročněNáklady za 20 let
Měsíční čočky včetně roztoku3 500–5 000 Kč ročně70 000–100 000 Kč
FEMTO LASIK včetně předoperačního vyšetření21 000 Kč jednorázově21 000 Kč

Při modelových výdajích 3 500 až 5 000 Kč ročně za měsíční čočky a roztok nákupy dorovnají cenu operace za přibližně čtyři až šest let. Za dvacet let pak dosáhnou 70 000 až 100 000 Kč oproti jednorázovým 21 000 Kč za uvedený zákrok včetně vyšetření.

Jak probíhá zákrok?

Laserová korekce probíhá ambulantně a trvá přibližně 10 až 15 minut. Oči se před výkonem znecitliví kapkami, takže pacient během zákroku zpravidla necítí bolest, jen zpočátku může vnímat mírný tlak.

  • FEMTO LASIK: korekce pomocí dvou laserů

Femtosekundový laser vytvoří tenkou rohovkovou lamelu, kterou chirurg odklopí, a druhý, excimerový laser upraví tvar rohovky podle dioptrické vady. Lamela se poté vrátí na původní místo a kryje ošetřenou tkáň. Zákrok probíhá se znecitlivěním kapkami, bez chirurgického skalpelu, a jeho předností je rychlost a zpravidla rychlé zotavení.

  • ReLEx SMILE: šetrná metoda bez odklápění lamely

Femtosekundový laser vytvoří uvnitř rohovky tenkou vrstvičku tkáně, kterou chirurg vyjme malým řezem a tím upraví dioptrickou vadu. Metoda nevyžaduje odklápění rohovkové lamely a u některých pacientů může snížit riziko vzniku syndromu suchého oka oproti LASIK. Používá se ke korekci krátkozrakosti a astigmatismu; Gemini nabízí také variantu pro dalekozrakost.

  • PRK: laserová korekce na povrchu rohovky

Při metodě PRK se nejprve odstraní povrchová vrstva buněk rohovky a poté laser upraví její tvar, aniž by se vytvářela rohovková lamela. Může být vhodná například pro některé pacienty s tenčí rohovkou, vždy však záleží na výsledcích vyšetření. Oproti FEMTO LASIK bývá hojení delší a v prvních dnech se může objevit bolest či nepohodlí.

  • LASIK Extra: doplňkové zpevnění rohovky

LASIK Extra je doplněk laserové operace, při kterém se rohovka zpevňuje pomocí speciální látky a světelného záření. Cílem je podpořit její stabilitu výsledku zákroku.

Konkrétní postup doporučuje lékař podle výsledků vyšetření.

Ve dvaceti na laser, pohodlí na dlouhé roky

Pokud podstoupíte laserovou korekci například ve dvaceti, můžete po úspěšném zákroku odložit brýle i kontaktní čočky na mnoho dalších let. Větší pohodlí pak oceníte při studiu, v práci i ve volném čase a zároveň ušetříte za pravidelné nákupy čoček a péči o ně.

Kolem 45. roku mohou přijít na řadu brýle na čtení. Nejde o následek laserové operace, ale o přirozené stárnutí oční čočky, která postupně ztrácí pružnost a hůře zaostřuje na blízko. Konkrétní délka období bez korekčních pomůcek je individuální.

Je laserová operace vhodná právě pro vás?

Oční klinika Gemini: zkušenosti a vlastní vývoj

  • Českou síť očních klinik Gemini založil v roce 2003 MUDr. Pavel Stodůlka, Ph.D., FEBOS-CR.
  • Průkopník metody FEMTO LASIK: V roce 2006 provedl MUDr. Pavel Stodůlka, Ph. D., FEBOS-CR jako první v ČR operaci dioptrií pomocí femtosekundového laseru.
  • Klinika propojuje zkušenosti očních chirurgů s moderním přístrojovým vybavením a má také vlastní vývojový tým, který se podílí na vzniku nových nástrojů a léčebných postupů.
  • Jednotlivá pracoviště a jejich dostupné služby najdete v přehledu klinik Gemini.

Prvním krokem je podrobné předoperační vyšetření, při kterém lékař posoudí dioptrickou vadu, stav očí a doporučí nejvhodnější řešení.

Důležitou roli hrají zejména:

  • Věk a stabilita dioptrií: laserová korekce se běžně provádí u dospělých se stabilní vadou. Gemini ji nabízí především pacientům ve věku 18 až 45 let; ve vyšším věku se zohledňuje také zhoršování zaostřování na blízko.
  • Stav rohovky: rozhoduje její tloušťka, tvar i další naměřené parametry. Podle výsledků lékař vybere vhodnou metodu nebo doporučí jiný postup.
  • Kvalita slzného filmu: při potížích se suchým okem může být nejprve potřeba léčba a následné posouzení vhodnosti zákroku.

Pokud laser není vhodnou volbou, mohou u některých pacientů připadat v úvahu jiné možnosti, například implantace nitrooční čočky. Objednejte se na vyšetření a zjistěte, jaké řešení je vhodné právě pro vaše oči.

Ve spolupráci s oční klinikou Gemini

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