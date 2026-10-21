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Kontaktní čočky vám umožňují odložit brýle, každodenní péče i pravidelné výdaje ale zůstávají. Ráno je nasadit, večer vyjmout, u opakovaně použitelných čoček hlídat zásobu roztoku a včas objednat další balení. Během let se přitom i menší nákupy nasčítají.
Laserová operace nabízí možnost tuto rutinu opustit a užívat si ostré vidění bez brýlí a čoček. Vyšší jednorázová investice se může postupně vrátit v ušetřených výdajích. Větší pohodlí při práci, sportu i cestování navíc oceníte každý den.
Výhody laserové operace
U vhodných kandidátů může laserová korekce přinést dlouhodobou nezávislost na brýlích a čočkách, a tím větší pohodlí každý den.
Kolik stojí operace obou očí?
V aktuálním ceníku Gemini je metoda FEMTO LASIK nabízena za akční cenu 9 500 Kč za jedno oko. Za obě oči jde tedy o částku 19 000 Kč, k nimž se připočítává předoperační vyšetření za 2 000 Kč. Cena zákroku zahrnuje pooperační péči.
Laserová operace versus čočky a brýle
Při rozhodování mezi laserovou operací očí, brýlemi a kontaktními čočkami hrají důležitou roli také náklady. Na první pohled se brýle a čočky mohou zdát levnější. Jejich opakované pořizování však může během let převýšit cenu zákroku.
U čoček platíte za další balení a případně také za roztoky a pouzdra. U brýlí se přidávají výdaje za nové obruby, výměnu skel nebo dioptrické sluneční brýle.
Zvažte tedy nejen cenu operace, ale také částku, kterou v dalších letech utratíte za brýle, čočky a péči o ně.
|Způsob korekce zraku
|Náklady ročně
|Náklady za 20 let
|Měsíční čočky včetně roztoku
|3 500–5 000 Kč ročně
|70 000–100 000 Kč
|FEMTO LASIK včetně předoperačního vyšetření
|21 000 Kč jednorázově
|21 000 Kč
Při modelových výdajích 3 500 až 5 000 Kč ročně za měsíční čočky a roztok nákupy dorovnají cenu operace za přibližně čtyři až šest let. Za dvacet let pak dosáhnou 70 000 až 100 000 Kč oproti jednorázovým 21 000 Kč za uvedený zákrok včetně vyšetření.
Jak probíhá zákrok?
Laserová korekce probíhá ambulantně a trvá přibližně 10 až 15 minut. Oči se před výkonem znecitliví kapkami, takže pacient během zákroku zpravidla necítí bolest, jen zpočátku může vnímat mírný tlak.
Femtosekundový laser vytvoří tenkou rohovkovou lamelu, kterou chirurg odklopí, a druhý, excimerový laser upraví tvar rohovky podle dioptrické vady. Lamela se poté vrátí na původní místo a kryje ošetřenou tkáň. Zákrok probíhá se znecitlivěním kapkami, bez chirurgického skalpelu, a jeho předností je rychlost a zpravidla rychlé zotavení.
Femtosekundový laser vytvoří uvnitř rohovky tenkou vrstvičku tkáně, kterou chirurg vyjme malým řezem a tím upraví dioptrickou vadu. Metoda nevyžaduje odklápění rohovkové lamely a u některých pacientů může snížit riziko vzniku syndromu suchého oka oproti LASIK. Používá se ke korekci krátkozrakosti a astigmatismu; Gemini nabízí také variantu pro dalekozrakost.
Při metodě PRK se nejprve odstraní povrchová vrstva buněk rohovky a poté laser upraví její tvar, aniž by se vytvářela rohovková lamela. Může být vhodná například pro některé pacienty s tenčí rohovkou, vždy však záleží na výsledcích vyšetření. Oproti FEMTO LASIK bývá hojení delší a v prvních dnech se může objevit bolest či nepohodlí.
LASIK Extra je doplněk laserové operace, při kterém se rohovka zpevňuje pomocí speciální látky a světelného záření. Cílem je podpořit její stabilitu výsledku zákroku.
Konkrétní postup doporučuje lékař podle výsledků vyšetření.
Ve dvaceti na laser, pohodlí na dlouhé roky
Pokud podstoupíte laserovou korekci například ve dvaceti, můžete po úspěšném zákroku odložit brýle i kontaktní čočky na mnoho dalších let. Větší pohodlí pak oceníte při studiu, v práci i ve volném čase a zároveň ušetříte za pravidelné nákupy čoček a péči o ně.
Kolem 45. roku mohou přijít na řadu brýle na čtení. Nejde o následek laserové operace, ale o přirozené stárnutí oční čočky, která postupně ztrácí pružnost a hůře zaostřuje na blízko. Konkrétní délka období bez korekčních pomůcek je individuální.
Je laserová operace vhodná právě pro vás?
Oční klinika Gemini: zkušenosti a vlastní vývoj
Prvním krokem je podrobné předoperační vyšetření, při kterém lékař posoudí dioptrickou vadu, stav očí a doporučí nejvhodnější řešení.
Důležitou roli hrají zejména:
- Věk a stabilita dioptrií: laserová korekce se běžně provádí u dospělých se stabilní vadou. Gemini ji nabízí především pacientům ve věku 18 až 45 let; ve vyšším věku se zohledňuje také zhoršování zaostřování na blízko.
- Stav rohovky: rozhoduje její tloušťka, tvar i další naměřené parametry. Podle výsledků lékař vybere vhodnou metodu nebo doporučí jiný postup.
- Kvalita slzného filmu: při potížích se suchým okem může být nejprve potřeba léčba a následné posouzení vhodnosti zákroku.
Pokud laser není vhodnou volbou, mohou u některých pacientů připadat v úvahu jiné možnosti, například implantace nitrooční čočky. Objednejte se na vyšetření a zjistěte, jaké řešení je vhodné právě pro vaše oči.
Ve spolupráci s oční klinikou Gemini