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Krýt se receptem je alibismus. Primářka Roháčová líčí rizika antibiotik i chřipky

Lukáš Kašpar

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Hana Roháčová | foto:  Michal Sváček, MAFRA

Jeden den může být člověk v oblasti nákazy a druhý den na opačném konci světa, aniž by měl jediný příznak. Epidemie se tak dnes může šířit nesmírně rychle a infekce nám často připomínají, že vítězství nikdy není definitivní, říká lékařka Hana Roháčová, která pamatuje první pacienty s HIV i fronty na očkování za covidu.

Primářka Kliniky infekčních nemocí Fakultní nemocnice Bulovka vysvětluje, proč nás mohou víc než exotické viry ohrozit hotelová kočka, slábnoucí důvěra ve vakcíny a antibiotika užívaná pro jistotu.

Kdysi vědci prohlašovali, že boj s infekcemi je vyhraný. Jak jsme na tom dnes?
O padesát let později už jiný vědec řekl, že epidemie obchází svět rychlostí tryskového letadla. A přesně tam jsme. Když kdysi cestoval Marco Polo, trvalo mu to tak dlouho, že se nemocný člověk cestou buď uzdravil, nebo zemřel. Dnes jste jeden den v Číně a druhý den v Americe. Letíte rychleji, než uplyne inkubační doba, takže vůbec nemusíte vědět, že něco vezete. Viděli jsme to u covidu, předtím u prvního SARS a samozřejmě u chřipky. Svět je propojený a s lidmi cestují i infekce.

Infekci, kterou jsme dřív léčili běžným přípravkem, dnes někdy zvládáme kombinací rezervních léků s více nežádoucími účinky.

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