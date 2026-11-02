Primářka Kliniky infekčních nemocí Fakultní nemocnice Bulovka vysvětluje, proč nás mohou víc než exotické viry ohrozit hotelová kočka, slábnoucí důvěra ve vakcíny a antibiotika užívaná pro jistotu.
Kdysi vědci prohlašovali, že boj s infekcemi je vyhraný. Jak jsme na tom dnes?
O padesát let později už jiný vědec řekl, že epidemie obchází svět rychlostí tryskového letadla. A přesně tam jsme. Když kdysi cestoval Marco Polo, trvalo mu to tak dlouho, že se nemocný člověk cestou buď uzdravil, nebo zemřel. Dnes jste jeden den v Číně a druhý den v Americe. Letíte rychleji, než uplyne inkubační doba, takže vůbec nemusíte vědět, že něco vezete. Viděli jsme to u covidu, předtím u prvního SARS a samozřejmě u chřipky. Svět je propojený a s lidmi cestují i infekce.
Infekci, kterou jsme dřív léčili běžným přípravkem, dnes někdy zvládáme kombinací rezervních léků s více nežádoucími účinky.