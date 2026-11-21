Nadváha a obezita nejsou jen estetickým problémem. Zvláště obezita představuje závažné chronické onemocnění, které zvyšuje riziko diabetu 2. typu, vysokého krevního tlaku, srdečně-cévních chorob i některých druhů rakoviny. Nadměrná hmotnost může zatěžovat klouby, omezovat pohyblivost a zhoršovat kvalitu spánku. Vedle zdravotních dopadů navíc lidé s obezitou často čelí společenským předsudkům, stigmatizaci a psychické zátěži.
Léčba obezity
Hubnutí proto zdaleka nemusí znamenat jen snahu o štíhlejší postavu. Snížení hmotnosti může u řady pacientů přispět ke zlepšení metabolického zdraví, krevního tlaku, pohyblivosti a celkové kvality života. V posledních letech se do popředí zájmu dostala moderní farmakoterapie obezity, zejména takzvané injekce na hubnutí.
Přípravky založené například na účinku hormonů regulujících chuť k jídlu a pocit sytosti představují pro vhodně vybrané pacienty další možnost léčby. Vedle úbytku kilogramů mohou mít u některých skupin nemocných i další zdravotní přínosy.
Injekce na hubnutí
Na druhé straně existují lidé, kteří se k tomuto způsobu léčby staví pohrdavě. Své o tom ví lékařka Jana Šimurdová, která se specializuje na estetickou medicínu. Zároveň však do své praxe přináší prvek, který jí umožňuje vidět souvislosti i z druhé strany, jako pacientce, která podobnou léčbu podstoupila.
„Já o tom nemluvím jen z odborné prezentace. Prošla jsem si tím sama. V mém případě nešlo o touhu být o pár kilo lehčí. Potřebovala jsem výrazně snížit hmotnost kvůli zdravotnímu stavu. Podařilo se mi zhubnout a současně se zásadně změnily i moje vnitřní zdravotní hodnoty. Já osobně proto říkám naprosto otevřeně: tato léčba mi zachránila život. A právě proto mě štve, když se celá diskuse smrskne na to, kdo si píchá injekci, aby byl hubený,“ říká na rovinu lékařka, podnikatelka a mentorka Jana Šimurdová.
Je také zakladatelkou kliniky Zayraē Clinic, která se specializuje na plastickou chirurgii, dermatologii a estetickou medicínu. V současnosti zde působí 11 lékařů. Sama Jana Šimurdová se ve své ordinaci věnuje zejména aplikaci botulotoxinu, kyseliny hyaluronové a dalším injekčním metodám.
Kdo je Jana Šimurdová
„Člověk s obezitou nepotřebuje slyšet, že je líný“
Podle jejích vlastních slov jí léčba zásadně pomohla a změnila pohled na to, jak se o obezitě ve společnosti mluví. „Člověk s obezitou nepotřebuje slyšet, že je líný. Ale stejně tak nepotřebuje slyšet, že existuje injekce, která za něj všechno vyřeší,“ popisuje situaci, kterou zažívá mnoho lidí s více kily, než je považováno za společensky vhodné.
V posledních letech přibývají klinická data, která ukazují, že u přesně definovaných skupin pacientů může moderní farmakoterapie obezity přinášet klinické výsledky i mimo samotný pokles tělesné hmotnosti.
Například studie SELECT prokázala, že podávání semaglutidu (látky užívané pro léčbu diabetu 2. typu a obezity) může u pacientů s nadváhou nebo obezitou a již existujícím kardiovaskulárním onemocněním, ale bez diabetu, snížit relativní riziko závažné kardiovaskulární příhody o 20 %.
Další studie publikovaná v prestižním odborném časopise The New England Journal of Medicine, provedená na více než 3 500 pacientech s diabetem 2. typu a onemocněním ledvin ukázala snížení rizika závažného poškození ledvin o 24 % oproti placebu. Zlepšení jiných sledovaných parametrů ukázaly i studie zaměřené na pacienty s problémy pohybového aparátu či s onemocněním jater.
Injekční léčba obezity patří do rukou lékaře
Přesto se veřejná debata o tomto typu léků mnohdy nevede racionálně, ale je zatížena řadou předsudků. „Na jednu stranu se kolem těchto léků vytváří skoro kult zázračného hubnutí. Na druhou stranu vzniká protitlak, který je démonizuje. Ani jedno není medicína. Medicína jsou data, správná indikace, správný pacient, lékařský dohled a realistické očekávání,“ říká lékařka Šimurdová.
V tomto smyslu se lékařka snaží edukovat veřejnost. Principy, které považuje za důležité, šíří i prostřednictvím kongresů, eventů či odborných příruček. A aktivní je i na sociálních sítích. Jak nedávno uvedla v rozhovoru pro iDNES.cz, propojování odborníků, vzdělání a šíření osvěty mezi veřejnost vždy pokládala za jeden ze svých přirozených cílů, nikoli za riziko vybudování si vlastní konkurence.
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Lékařce Janě Šimurdové nestačí plná ordinace. Její cíl je mnohem vyšší
A protože je jí vlastní uvažovat o věcech v celém kontextu, pustila se také do podnikání na poli distribuce léčiv, a to prostřednictvím společnosti Regal Pharmacy. Tato společnost distribuuje moderní injekční léčiva pro terapii diabetu a obezity v České republice už od dubna letošního roku. Mezi její partnery patří také globální farmaceutická společnost NOVO (Novo Nordisk).
Distribuce léčiv v podání Regal Pharmacy je komplexnější proces, než jaký by člověk čekal. „Distribuce nesmí končit předáním krabičky. To je logistika, ne přidaná hodnota. Pokud pracujeme s léčbou, která tak zásadně mění jeden z největších zdravotních problémů současnosti, máme podle mě odpovědnost také vzdělávat. Lékaře, farmaceuty i veřejnost. Vysvětlovat, komu léčba patří, komu ne, co umí a co naopak neumí,“ popisuje Šimurdová propojení distribuce s edukací.
Toto širší pojetí jí umožňuje již zmíněná vzdělávací platforma THACS, kde vznikají programy zaměřené na nové terapeutické směry, bezpečnost léčby, indikace pacientů, kontraindikace, komplikace i praktickou práci s pacientem. „Nechci, aby naše role byla jen vydělávat na tom, že lidé mají obezitu. Chci, aby se o ní začalo mluvit jako o skutečném chronickém onemocnění, aby lékaři měli kvalitní informace a aby pacienti věděli, že moderní léčba není ani zázrak, ani podvod. Je to medicína,“ uzavírá lékařka Šimurdová.
Obsah byl vytvořen ve spolupráci s MUDr. Janou Šimurdovou.