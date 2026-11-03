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Kdo má obezitu, nepotřebuje slyšet, že je líný. Lékařka to ví z vlastní léčby

Ve spolupráci   5:00

Jana Šimurdová. Lékařka, podnikatelka a zpěvačka, v jedné osobě. A také žena, která svou vlastní zkušeností s farmakoterapií obezity dokáže vnímat potřeby a obavy žen, které se k takové léčbě chystají. | foto: Archiv Jany Šimurdové

Obezita není pouze otázkou vzhledu a moderní injekční léčba neslouží jen ke shazování kilogramů. Lékařka Jana Šimurdová to poznala také z druhé strany ordinace, když sama podstoupila léčbu kvůli svému zdravotnímu stavu. Dnes se kromě estetické medicíny věnuje distribuci léčiv, vzdělávání zdravotníků a vývoji v oblasti zdravého stárnutí neboli longevity.

Nadváha a obezita nejsou jen estetickým problémem. Zvláště obezita představuje závažné chronické onemocnění, které zvyšuje riziko diabetu 2. typu, vysokého krevního tlaku, srdečně-cévních chorob i některých druhů rakoviny. Nadměrná hmotnost může zatěžovat klouby, omezovat pohyblivost a zhoršovat kvalitu spánku. Vedle zdravotních dopadů navíc lidé s obezitou často čelí společenským předsudkům, stigmatizaci a psychické zátěži.

Léčba obezity

Hubnutí proto zdaleka nemusí znamenat jen snahu o štíhlejší postavu. Snížení hmotnosti může u řady pacientů přispět ke zlepšení metabolického zdraví, krevního tlaku, pohyblivosti a celkové kvality života. V posledních letech se do popředí zájmu dostala moderní farmakoterapie obezity, zejména takzvané injekce na hubnutí.

Přípravky založené například na účinku hormonů regulujících chuť k jídlu a pocit sytosti představují pro vhodně vybrané pacienty další možnost léčby. Vedle úbytku kilogramů mohou mít u některých skupin nemocných i další zdravotní přínosy.

Injekce na hubnutí

Na druhé straně existují lidé, kteří se k tomuto způsobu léčby staví pohrdavě. Své o tom ví lékařka Jana Šimurdová, která se specializuje na estetickou medicínu. Zároveň však do své praxe přináší prvek, který jí umožňuje vidět souvislosti i z druhé strany, jako pacientce, která podobnou léčbu podstoupila.

„Já o tom nemluvím jen z odborné prezentace. Prošla jsem si tím sama. V mém případě nešlo o touhu být o pár kilo lehčí. Potřebovala jsem výrazně snížit hmotnost kvůli zdravotnímu stavu. Podařilo se mi zhubnout a současně se zásadně změnily i moje vnitřní zdravotní hodnoty. Já osobně proto říkám naprosto otevřeně: tato léčba mi zachránila život. A právě proto mě štve, když se celá diskuse smrskne na to, kdo si píchá injekci, aby byl hubený,“ říká na rovinu ostravská lékařka, mentorka a také podnikatelka.

„Člověk s obezitou nepotřebuje slyšet, že je líný“

Podle jejích vlastních slov jí léčba zásadně pomohla a změnila pohled na to, jak se o obezitě ve společnosti mluví. „Člověk s obezitou nepotřebuje slyšet, že je líný. Ale stejně tak nepotřebuje slyšet, že existuje injekce, která za něj všechno vyřeší,“ popisuje situaci, kterou zažívá mnoho lidí s více kily, než je považováno za společensky vhodné.

Injekční léčba obezity musí patřit do rukou odborníka. „Není to kosmetická kúra ani rychlá zkratka pro člověka, který chce před létem shodit pět kilo. Je to léčba, která má indikace, kontraindikace, nežádoucí účinky a má probíhat pod lékařským vedením,“ zdůrazňuje Šimurdová.

Tento princip uplatňuje lékařka v celé oblasti svého působení, tedy estetické medicíně, v něž se věnuje zejména aplikaci botulotoxinu, kyseliny hyaluronové a dalším injekčním metodám.

Kdo je Jana Šimurdová

  • MUDr. Jana Šimurdová je ostravská lékařka a podnikatelka.
  • Profesně se věnuje zejména injekční léčbě obezity a aplikaci botulotoxinu a kyseliny hyaluronové v estetické medicíně.
  • Užívá také přezdívku Doktorka Janka, pod níž je aktivní na sociálních sítích.
  • V neposlední řadě se s MUDr. Šimurdovou mohou setkat i fanoušci rockové hudby, a to pod pseudonymem Jana Bastien.
  • V roce 2023 založila v Ostravě vlastní kliniku a o rok později vzdělávací platformu THACS, zaměřenou zprvu hlavně na praktikování estetické medicíny.
  • Distribuci léčiv, a to včetně těch pro léčbu diabetu, obezity a pro estetickou medicínu, se Šimurdová věnuje i profesně, prostřednictvím společnosti Regal Pharmacy.

Vysoká cena kvalitu nezaručí

Lidi, kteří zvažují podstoupit zákrok v oblasti estetické medicíny, lékařka Šimurdová důrazně varuje, ať se neřídí pouze cenou. Ani „výhodně nízká“, ale ani „luxusně vysoká“ čísla v ceníku totiž podle ní nemusí znamenat, že vybrané pracoviště používá kvalitní materiál. Pacient navíc často ani neví, jaký konkrétní přípravek mu byl aplikován.

„Klinika může mít vysokou cenu a velmi nízkou nákupní cenu produktu. A klient to často netuší,“ upozorňuje Šimurdová. Každý pacient by podle ní měl předem vědět nejen to, jak bude zákrok probíhat a jaký výsledek se dá čekat, ale také znát informace o přípravku a jeho bezpečnosti.

Distribuci léčiv, a to včetně těch pro léčbu diabetu, obezity a pro estetickou medicínu, se Šimurdová věnuje i profesně, prostřednictvím společnosti Regal Pharmacy.

Longevity není jen o věku

Estetická medicína je dnes stále častěji považována za běžnou součást péče o vlastní tělo. Na druhé straně se spojuje zejména s bojem proti viditelným znakům stárnutí. Lékařka Jana Šimurdová ale upozorňuje na širší souvislosti estetické péče, a to v duchu konceptu longevity. Základní myšlenkou tohoto přístupu není pouze prodloužení života, ale především snaha zachovat si co nejdéle dobré zdraví, fyzickou soběstačnost a kvalitu života.

Mladistvý vzhled nemusí automaticky znamenat dobrý zdravotní stav. A naopak, mnoho žen netouží v první řadě po vyhlazení vrásek, jako spíš po tom, aby se cítily dobře ve svém těle. Velmi skloňovaným slovem současného vývoje je kolagen, látka běžně přítomná v lidském těle a tvořící základ kůže, šlach, chrupavek a dalších pojivových tkání.

„Když je ženě padesát, nechce jen méně vrásek. Chce se dobře hýbat, mít funkční klouby, svaly, energii, kvalitní pokožku a cítit se dobře ve vlastním těle,“ popisuje Šimurdová nejčastější přání klientek, které se na ni obracejí.

Díky svým znalostem účinků kyseliny hyaluronové, kolagenních peptidů a dalších látek se pustila do vývoje vlastních funkčních nápojů v oblasti longevity a healthy ageing. Na produktovou značku ZAYRAĒ má příští rok navázat kosmetická řada.

Obsah byl vytvořen ve spolupráci s MUDr. Janou Šimurdovou.

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