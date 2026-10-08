Zvýšený krevní tlak, nervozita nebo zrychlené dýchání ve chvíli, kdy čekáte na prohlídku u lékaře nebo už sedíte v ordinaci, zatímco doma máte hodnoty v pořádku, může značit syndrom bílého pláště.
Název odkazuje na typické bílé oblečení zdravotníků a s ohledem na zvýšený krevní tlak se mu říká rovněž hypertenze bílého pláště. Často se projevuje u dětí, které chodí k lékařům příliš často, bojí se jehel nebo mají s doktory nepříjemnou zkušenost.
Nevyhýbá se ovšem ani dospělým. Nejohroženější jsou senioři nad šedesát let, kteří na stres reagují často právě zvýšeným krevním tlakem.
Zvýšené riziko infarktu a mrtvice
Ve většině případů stres po opuštění nemocničního zařízení opět odezní a hodnoty krevního tlaku se srovnají. Příznaky ale není radno podceňovat.
Podle průzkumu z roku 2024 je hypertenze bílého pláště spojena s mírně, ale prokazatelně zvýšeným kardiovaskulárním rizikem. Zvyšuje se riziko mrtvice, infarktu nebo srdečního selhání.
Pokud máte podezření na hypertenzi bílého pláště, může pomoci pravidelné měření krevního tlaku doma. Lékař může doporučit také 24hodinové ambulantní monitorování krevního tlaku, které sleduje jeho hodnoty během běžného dne i noci.
|
Úzkost, panika, fobie. Jak se jim bránit?
Při domácím měření je vhodné tlak sledovat opakovaně po dobu jednoho až dvou týdnů a hodnoty si zapisovat. S tím pak jít k lékaři, který vyhodnotí, v čem přesně tkví problém.
Kdy je čas problém řešit u lékaře
Nervozita z měření totiž může krevní tlak dočasně zvýšit. Pokud se cítíte úzkostně nebo znepokojeně, když se máte u lékaře nechat vyšetřit, můžete zdravotní sestru požádat, zda byste si mohli jen několik minut v klidu posedět.
Když se bojí děti
Děti se obávají bolesti a je to zcela pochopitelné.
Jejich obavy nezlehčujte a neslibujte, že vyšetření bude bezbolestné.
Včas jim vysvětlete, co je čeká. Jedině tak se nebudou lékařů bát.
Pomoci může také pomalé a klidné dýchání. Před měřením je vhodné vyhnout se kávě, energetickým nápojům, kouření nebo intenzivní fyzické aktivitě, které mohou hodnotu krevního tlaku ovlivnit.
Rozhodně ale symptomy nepodceňujte. Pokud máte vysoké hodnoty opakovaně, a to i doma, nebo se u vás objevují potíže, jako jsou bolest či tlak na hrudi, dušnost, výrazná slabost nebo jiné neobvyklé symptomy, obraťte se na svého lékaře okamžitě, třeba jen telefonicky.
Ten může doporučit další měření a podle výsledků posoudit, zda jde skutečně o syndrom bílého pláště, nebo o vysoký krevní tlak, který je potřeba léčit.
Jak doma měřit tlak
Před měřením tlaku si alespoň pět minut v klidu sedněte. Záda mějte opřená, chodidla položená na podlaze a nohy nepřekřižujte. Během samotného měření nemluvte a ruku mějte volně položenou tak, aby byla přibližně ve výši srdce.
Pro větší přesnost je vhodné provést dvě měření s odstupem asi jedné minuty a hodnoty si zapisovat. Tlak měřte opakovaně několik dní, ideálně ráno a večer a výsledky ukažte lékaři. Ten následně vyhodnotí, zda máte skutečně „jen“ stres z lékařů nebo kardiovaskulární problém.