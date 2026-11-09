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Je vám špatně po tučném jídle? Dechový test může odhalit příčinu, říká biochemik

Silvie Králová
  20:00
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Petr Kocna | foto:  Jan Zátorský, MAFRA

Dech není jen zpráva z plic. Každý výdech v sobě nese stopy toho, co se odehrává v celém těle. Jsou v něm až stovky látek, jejichž rozbor může odhalit některé poruchy trávení, infekci nebo ukázat, jak pracují slinivka a játra. Kam dechovou diagnostiku posunou stále citlivější analyzátory a elektronické nosy? Odpovídá biochemik Petr Kocna.

Většina lidí si dech spojuje především s plícemi. Jak se do něj dostávají informace, co se odehrává například v žaludku, ve střevech nebo v játrech?
Látky a plyny, jež vzniknou ve střevě, v játrech nebo jinde v organismu, se mohou vstřebat do krve, ta je dopraví do plic a odtud je vydechneme. Může jít například o vodík, metan nebo jiné látky. Všechno, co se dostane do plic a následně do výdechu, tedy muselo být předtím v krvi.

Dá se tedy říct, že vydechovaný vzduch je jakousi konečnou zprávou o chemických a metabolických procesech v těle?
Ne, je to pouze jedna z cest. Něco se z organismu vyloučí močí, něco stolicí, něco potem a něco dechem. Markerů (ukazatelů určitého děje v organismu, pozn. red.) je v těle mnoho a hledat je můžeme na různých místech. U některých jsme zjistili, že je lze vhodně sledovat právě ve vydechovaném vzduchu. Výhodou dechu je především to, že jeho odběr je neinvazivní.

Třeba jednou budeme mít něco podobného trikordéru ze Star Treku: přístroj člověka rychle vyšetří a upozorní, kam zaměřit další diagnostiku. Vývoj k tomu směřuje.

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