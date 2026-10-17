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Je vám 50, ale vaše tělo může být starší. Co rozhoduje o biologickém věku

Tereza Dusová
  4:00

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Ilustrační fotografie | foto: Profimedia.cz

O tom, kolik je vám skutečně let, nevypovídá jen datum narození. Důležitý je i váš biologický věk, který ukazuje stav a opotřebení vašeho organismu. Od toho v občance se někdy může výrazně lišit.

Stále častěji slyšíme o takzvané longevity neboli dlouhověkosti. Nejde přitom jen o to dožít se vysokého věku, ale také prožít ho ve zdraví a v co nejlepší psychické i fyzické kondici. S tím souvisí pojem biologický věk.

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Zatímco chronologický věk jednoduše říká, kolik let člověk žije, biologický věk vyjadřuje, jak rychle stárnou lidské buňky, tkáně a orgány. Ne vždy jsou ale tyto dvě hodnoty stejné. Zatímco někteří lidé zůstávají aktivní a duševně svěží i v osmdesáti nebo devadesáti letech, u jiných se zdravotní potíže a pokles fyzických či kognitivních funkcí objevují mnohem dříve.

Každý orgán stárne jinou rychlostí

Důležité je vědět, že tělo nestárne jako jeden celek, protože jednotlivé orgány a tkáně se opotřebovávají různým tempem. Například mozek může být na tom jinak než srdce nebo ledviny.

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Rychlost stárnutí ovlivňuje celá řada faktorů. Patří mezi ně genetické dispozice i způsob života a prostředí, ve kterém žijeme. Roli hraje rovněž to, jak se stravujeme, kolik času se hýbeme a spíme, zda kouříme nebo pijeme alkohol a jak zvládáme dlouhodobý stres.

Geny nejsou záruka vysokého věku

S přibývajícím věkem se procesy v lidském těle postupně mění a dochází k poškození buněk a tkání. Vyšší biologický věk proto souvisí s vyšším rizikem některých chronických onemocnění, např. srdečních chorob, diabetu nebo demence. Neznamená to ale, že samotné číslo dokáže předpovědět, jakého věku se dožijeme nebo jaké zdravotní problémy nás čekají.

Orientační odhad lze najít na internetu. Některé online kalkulačky se dotazují na pohyb, stravování, kouření, konzumaci alkoholu, spánek nebo sociální život a během několika minut nabídnou výsledek. Berte ho ale spíše jako zajímavou orientaci než přesné měření. Biologický věk totiž nelze určit jediným univerzálním testem.

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Existují různé metody, které pracují s informacemi z krevních testů nebo se změnami v DNA, a jejich výsledky se mohou lišit. Pokud vás stárnutí organismu zajímá podrobněji, je vhodnější probrat konkrétní zdravotní ukazatele s lékařem, než spoléhat pouze na číslo z online kalkulačky.

Určitou roli může hrát i genetika, např. jakého věku se dožili naši rodiče nebo prarodiče. Samo o sobě nám to ale dlouhý a zdravý život určitě nezaručí. Významnou část toho, jak stárneme, totiž ovlivňuje životní styl. Jinými slovy – geny sice určité karty rozdávají, ale způsob, jak s nimi naložíme, máme sami pod kontrolou.

Jak zpomalit stárnutí

Některé procesy stárnutí a rovněž biologický věk lze zpomalit. Odborníci doporučují dbát na zdravou stravu (ovoce, zelenina, celozrnné potraviny, zdraví tuky a bílkoviny), pravidelný pohyb (nejméně 150 minut aerobní aktivity týdně a dvakrát týdně posilování), minimálně sedm hodin spánku, omezení chronického stresu a přestat kouřit.

Článek vznikl pro časopis Pestrý svět.

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