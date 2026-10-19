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Stovky dřepů denně stačit nebudou. Jak zhubnout zadek a vytvarovat ho

Ivana Vaňkátová
  5:00
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ilustrační snímek | foto: Profimedia.cz

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Plastická operace pozadí.
Ilustrační fotografie
6 fotografií
Dosáhnout pevnějšího a štíhlejšího pozadí je jedním z nejčastějších fitness cílů. Mnoho lidí se stále spoléhá na neúčinné metody v podobě stovek dřepů denně nebo drastických diet. Zhubnout zadek však izolovaně nejde. Tuk z hýždí ubývá jen v kalorickém deficitu spolu s tukem z celého těla a tvar mu dávají hlavně hýžďové svaly. Lidské tělo funguje jako komplexní systém a k formování specifických partií je nutné přistupovat se znalostí biologických mechanismů. Pro dosažení viditelných a dlouhodobých výsledků je třeba kombinovat cílený silový trénink s cviky, jako je hip thrust, strategicky nastavený jídelníček a odpovídající regeneraci.

Obsah

Co znamená zhubnout zadek?

Když lidé říkají, že chtějí zhubnout zadek, myslí tím obvykle jednu ze dvou věcí. Část z nich chce mít hýždě celkově menší, tedy zbavit se tuku i objemu. Jiní chtějí ztratit tuk a svalovou hmotu si naopak udržet, nebo ji dokonce přidat, aby zadek získal tvar. Obě cesty začínají kalorickým deficitem. Rozcházejí se v tom, kolik prostoru dostane posilování.

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Při formování postavy je nutné rozlišovat dva odlišné procesy:

  1. Redukce podkožního tuku: Vyžaduje dlouhodobý, mírný energetický deficit, díky kterému tělo začne postupně čerpat z tukových zásob na celém těle.
  2. Hypertrofie (růst) svalové hmoty: Cíleným tréninkem posílíte a zvětšíte hýžďové svaly, což této partii dodá pevný a kulatý tvar, i když celková hmotnost nebo obvod boků nemusí výrazně klesnout.

Hýždě tvoří tři svaly. Největší z nich, velký hýžďový sval (gluteus maximus), dává zadku objem a kulatost. Střední a malý hýžďový sval (gluteus medius a gluteus minimus) leží hlouběji a víc po stranách pánve. Podkožní tuk je až nad nimi všemi. Na tvar zadku má proto větší vliv sval než tuk: kdo zhubne a svaly zanedbá, dostane místo menšího pevného zadku plochý a povolený.

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Hýžďové svaly neplní pouze estetickou roli. Podle odborných doporučení jsou klíčové pro správné držení těla, stabilitu pánve, chůzi, bezproblémové vstávání a prevenci funkčního úpadku pohybového aparátu s přibývajícím věkem.

O tom, ve kterých partiích se tuk ukládá nejprve a ze kterých mizí jako poslední, rozhoduje genetická predispozice, pohlaví, věk a hormonální profil. U žen se tuk přirozeně ukládá spíše v oblasti pánve, hýždí a stehen. Tomuto rozložení se říká gynoidní typ postavy, lidově hruška. Zadek u něj bývá místem, odkud tuk odchází jako poslední.

Jak rychle ubývá tuk z hýždí?

Představa, že intenzivním procvičováním konkrétní svalové skupiny spálíte tuk v jejím bezprostředním okolí (tzv. spot reduction), je z vědeckého hlediska vyvrácená. Tuková tkáň slouží jako celotělová energetická zásoba. Když tělo potřebuje energii, uvolňuje mastné kyseliny do krevního oběhu plošně, nikoli lokálně ze zatěžované oblasti.

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Tempo hubnutí zadku se proto nedá odvodit z počtu dřepů, jen z celkového úbytku hmotnosti. Orientačně platí, že s každými třemi kilogramy dolů klesne obvod boků o centimetr. Při bezpečném tempu hubnutí, o kterém píšeme v části o jídelníčku, tak na každý centimetr počkáte necelý měsíc až měsíc a půl.

Má to ovšem háček. Kalorický deficit nerozlišuje, co z hýždí ubírá, a při klasické dietě hubnete celý zadek, tedy i svalovou hmotu, kterou byste si možná rádi nechali. Proto je u zadku silový trénink kritický. Dává tělu důvod sval držet, zatímco tuk odchází.

ilustrační snímek

Jak změřit, že zadek ubývá?

Spoléhat se pouze na osobní váhu může být zavádějící. Pokud současně budujete svalovou hmotu a redukujete podkožní tuk, vaše tělesné složení se mění k lepšímu, hmotnost však může zůstat stabilní. Mnohem přesnější je měření tělesných obvodů (pas, boky, stehna) a pravidelné fotografování za stejných světelných podmínek. Z hlediska kardiovaskulárního zdraví je důležité hlídat zejména obvod pasu, který by neměl přesáhnout polovinu vaší tělesné výšky.

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Jak nastavit jídelníček, aby ubýval tuk a svaly zůstaly

Základním předpokladem pro hubnutí je udržitelný kalorický deficit. Drastické nízkoenergetické diety vedou k únavě, hormonální dysbalanci a ztrátě svalové hmoty. Bezpečné a dlouhodobě udržitelné tempo redukce hmotnosti se pohybuje v rozmezí 0,45 až 0,9 kg týdně.

Pro ochranu svalové hmoty během energetického deficitu je klíčový dostatečný příjem bílkovin. Aktivní dospělí by měli cílit na 1,2 až 1,6 gramu bílkovin na kilogram tělesné hmotnosti denně. Při hubnutí zadku spojeném se silovým tréninkem se vyplatí mířit výš, na 1,6 až 2 gramy. Pro člověka s hmotností 70 kilogramů to znamená zhruba 110 až 140 gramů bílkovin denně.

U zadku to platí dvojnásob. Bez dostatku bílkovin tělo v deficitu ubírá hlavně ze svalů, tuk zůstává a výsledkem je povolený plochý zadek.

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Jídelníček by měl být postaven na minimálně zpracovaných potravinách s vysokým obsahem vlákniny (zelenina, celozrnné obiloviny, luštěniny), která zajišťuje sytost a správné trávení.

Netřeba podléhat extrémním dietním směrům (např. striktní keto diety či přísný přerušovaný půst) ani investovat do drahých spalovačů tuku s minimem vědeckých důkazů o účinnosti. Rozhodující je dlouhodobá energetická bilance a kvalita přijímaných makroživin.

Plastická operace pozadí.

Jak může vypadat jídelníček na tři dny

1. DEN

  • Snídaně: Ovesná kaše připravená z polotučného mléka (nebo rostlinné alternativy), sypaná syrovátkovým proteinem, doplněná o čerstvé bobulovité ovoce a dýňová semínka.
  • Oběd: Pečené kuřecí prsní řízky (alternativa: uzené tofu) na bylinkách, vařené brambory ve slupce, ledový salát s okurkou a kapkou olivového oleje.
  • Svačina: Bílý řecký jogurt (0 % tuku) s vlašskými ořechy.
  • Večeře: Pečený filet z tresky (alternativa: pečená cizrna), dušená zelenina na páře (brokolice, mrkev), quinoa.

2. DEN

  • Snídaně: Žitný chléb s tvarohovou pomazánkou, plátky uzeného lososa a čerstvá červená paprika.
  • Oběd: Libové krůtí nudličky restované na troše řepkového oleje, rýže basmati, dušené fazolové lusky.
  • Svačina: Kefírové mléko neochucené, hrst mandlí.
  • Večeře: Čočkový salát s cherry rajčaty, balkánským sýrem light (alternativa: marinovaný tempeh) a jarní cibulkou.

3. DEN

  • Snídaně: Míchaná vejce (2 ks) připravená na sucho, celozrnná kaiserka, polníček.
  • Oběd: Celozrnné těstoviny s rajčatovou omáčkou a mletým hovězím masem (alternativa: mleté sójové maso), sypané trochou tvrdého sýra.
  • Svačina: Cottage sýr s pažitkou, žitný knäckebrot.
  • Večeře: Pečená dýně hokkaido, pečené tofu natural, rucolový salát s olivami.
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Které cviky na hýždě jsou nejlepší?

Kdyby měl tento článek doporučit jediný cvik na hýždě, byl by to hip thrust. Při kyčelní extenzi se zády opřenými o lavičku pracuje velký hýžďový sval víc než při jiných cvicích. Ne náhodou se hip thrustu přezdívá král cviků na hýždě.

Jeden cvik ovšem na celý zadek nestačí. Hýžďové svaly reagují nejlépe na kombinaci vícekloubových a izolovaných cviků. Trénink by měl obsahovat tyto základní pohybové vzory:

  • Kyčelní extenze s oporou (hip thrust či glute bridge): Výzkumy potvrzují, že tyto cviky vyvolávají vysokou aktivaci velkého hýžďového svalu.
  • Dřepové variace (klasický dřep, goblet dřep, sumo dřep): Výborný komplexní cvik pro rozvoj síly dolních končetin a hýždí.
  • Tahové cviky (rumunský mrtvý tah, klasický mrtvý tah, kettlebell swing): Zaměřují se na přechod mezi hýžděmi a zadní stranou stehen.
  • Unilaterální (jednonožní) cviky (výpady vzad, bulharské dřepy, step-up): Pomáhají odstraňovat silové disbalance mezi pravou a levou stranou těla.
  • Izolované cviky (zanožování v podporu nebo na kladce): Procvičí hýždě samostatně, bez zapojení dalších velkých svalových skupin.
CvikCo zapojuje nejvícVybaveníNa co si dát pozor
Hip thrustvelký hýžďový svallavička, osa nebo jednoručkahorní část zad opřená o lavičku, nahoře hýždě vědomě zatnout
Glute bridgevelký hýžďový svalpodložka, případně zátěž na pánvilehčí varianta hip thrustu, zvládnete ji i doma
Dřephýždě a přední strana stehenvlastní váha, činkazákladní cvik pro sílu dolních končetin
Sumo dřephýždě a vnitřní strana stehenkettlebell, jednoručkaširoký postoj, špičky vytočené ven
Výpadyhýždě a stehna, každá noha zvlášťvlastní váha, jednoručkyvyrovnávají rozdíly mezi pravou a levou stranou
Zanožovánívelký hýžďový sval izolovaněpodložka, odporová guma, kladkapohyb vychází z kyčle, bedra se neprohýbají
Mrtvý tahhýždě a zadní strana stehenosa, jednoručkyrovná záda po celou dobu pohybu
Kettlebell swinghýždě a zadní strana stehenkettlebellšvih vychází z kyčlí, ne z paží

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Jak sestavit trénink pro menší a pevnější zadek?

Pro optimální rozvoj hýždí je ideální zařadit dva až tři silové tréninky celého těla týdně. Kdo chce zadek zmenšit a nepřijít přitom o jeho tvar, měl by u hlavních cviků volit vyšší zátěž, se kterou zvládne 6 až 10 opakování v sérii. Právě kombinace silových cviků s takovou zátěží udrží sval i v kalorickém deficitu.

TréninkCvikSérie × opakování
1. tréninkHip thrust3 × 6–10
Dřep3 × 6–10
Výpady vzad3 × 6–10 na každou nohu
Zanožování2 × 12–15 na každou nohu
2. tréninkRumunský mrtvý tah3 × 6–10
Sumo dřep3 × 6–10
Bulharský dřep3 × 6–10 na každou nohu
Glute bridge na jedné noze2 × 12–15 na každou nohu
3. trénink (jen při třech trénincích týdně)Hip thrust3 × 6–10
Step-up3 × 6–10 na každou nohu
Kettlebell swing3 × 12–15
Zanožování2 × 12–15 na každou nohu

Při dvou trénincích týdně se střídá první a druhý. Třetí přidejte, až vám dva přestanou stačit.

Při silovém tréninku není nutné cvičit do úplného svalového selhání, kdy již dochází k destrukci techniky. Klíčem k progresu je postupné zvyšování zátěže (progresivní přetížení) při zachování stoprocentní technické čistoty. Pokud během cvičení zaznamenáte ostrou, vystřelující bolest nebo necitlivost v oblasti kyčle, trénink přerušte – může jít o iritaci sedacího nervu, kterou je nutné konzultovat s fyzioterapeutem.

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Které kardio zapojuje hýždě nejvíc?

Silový trénink doplňte o vytrvalostní aktivitu. Světová zdravotnická organizace (WHO) doporučuje pro udržení zdraví 150 až 300 minut středně intenzivní aerobní aktivity týdně (např. svižná chůze, cyklistika, plavání). Klinické studie ukazují, že prokazatelnější úbytek tuku se projevuje právě při dosažení vyšší hranice tohoto doporučení.

Pro zadek však nerozhoduje jen to, kolik energie kardio spálí. Hýždě nejvíc zapojí pohyb, při kterém tlačíte tělo vzhůru nebo se prudce odrážíte: chůze do kopce, stairmaster, výšlapy na lavičku a sprinty na krátkých úsecích. Pomalé kardio na rovině, tedy běh nebo eliptický trenažér, je naopak skoro nezapojuje.

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Spočítali jsme, kolik energie jednotlivé aktivity spálí za 30 minut u člověka s hmotností 70 kilogramů. Vycházeli jsme z hodnot v mezinárodním Compendiu pohybových aktivit, výsledky jsou zaokrouhlené na desítky.

AktivitaVýdej za 30 minutZapojení hýždí
Chůze do kopce (stoupání 6–10 %, svižné tempo)250 kcalvysoké
Stairmaster330 kcalvysoké
Výšlapy na lavičku (výška 25–30 cm)320 kcalvysoké
Sprint na krátkých úsecíchnelze srovnat, sprinty tvoří jen část tréninkuvysoké
Běh po rovině (9,7 km/h)330 kcalnízké
Eliptický trenažér (střední úsilí)180 kcalnízké
Svižná chůze po rovině (5,6–6,3 km/h)170 kcalnízké

Běh po rovině přitom spálí za půl hodiny stejně energie jako stairmaster. Hýždím však dá podstatně méně práce. Kdo chce zadek zmenšit a zároveň zpevnit, udělá lépe, když půl hodiny běhu vymění za schody nebo kopec.

Které doplňky stravy pomáhají k pevnějšímu zadku?

Tuk z hýždí žádný doplněk stravy nespálí, o spalovačích tuku jsme psali už v části o jídelníčku. Doplňky mohou pomoci nepřímo: usnadní trénink, nebo dorovnají, co v jídelníčku chybí.

Specificky pro pevnější zadek má smysl kreatin. Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA) uznává, že denní dávka 3 gramů kreatinu zvyšuje výkon při opakovaných krátkých a intenzivních zátěžích. V tréninku hýždí tak zvednete o něco větší zátěž nebo zvládnete víc opakování. Postupné zvyšování zátěže je přitom hlavním podnětem, díky kterému sval roste nebo se v deficitu udrží.

Syrovátkový nebo rostlinný protein se hodí tehdy, když z běžného jídla nedokážete dostat 1,6 až 2 gramy bílkovin na kilogram hmotnosti. V modelovém jídelníčku výše ho najdete v ranní ovesné kaši.

Vláknina jako doplněk má místo hlavně u lidí, kteří jí z jídla mnoho nesnědí. Pomáhá se sytostí, což v kalorickém deficitu ocení každý. Přednost však má vláknina ze zeleniny, luštěnin a celozrnných obilovin.

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Jak sed mění tvar zadku?

Obezitologové upozorňují na širší společenský kontext: žijeme v obrovském paradoxu. Moderní technologie nám šetří fyzickou námahu. Ušetřený čas však okamžitě zaplňujeme dalším stresem a povinnostmi. Výsledkem je, že jsme psychicky vyčerpaní a neustále nestíháme, přestože tělo většinu dne prosedí u počítače nebo v autě. Problémem tedy není absence jednoho zázračného cviku, ale celková bilance našeho životního stylu a chronický stres.

Pro hýždě má dlouhé sezení konkrétní následek. Svaly, na kterých celý den sedíte, se přestávají zapojovat a usínají. Tomuto jevu se říká gluteální amnézie, v angličtině se vžil výraz dead butt syndrome, tedy syndrom mrtvého zadku. Sval, který nepracuje, postupně atrofuje, a zadek tak ztrácí tvar.

Sedavé zaměstnání se podepisuje i na postavení pánve. Ochablé hýždě ji přestávají držet, pánev se naklápí dopředu a bedra se nadměrně prohýbají. Lékaři tomu říkají hyperlordóza.

Spícím hýždím pomůže několik drobností během dne:

  • Každou hodinu vstaňte od stolu a projděte se.
  • Ráno a večer zařaďte glute bridge, který hýždě probudí.
  • Při chůzi hýždě vědomě zapojujte, sval si tak zvyká pracovat i mimo trénink.

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Jaké estetické zákroky na zadek existují a jaká mají rizika?

Plastická chirurgie nabízí na hýždě čtyři typy zákroků. Každý řeší jiný problém a dva z nich zadek naopak zvětšují.

Liposukce zadku patří k méně častým zákrokům. Chirurg tuk odsaje kanylou, s tukem však může zadek přijít i o objem a tvar, který mu tuk dával.

Brazilský lifting (BBL, z anglického Brazilian butt lift) jde opačným směrem. Tuk se odsaje z jiných partií, nejčastěji z boků nebo stehen, a vpraví se do hýždí, aby byly větší a kulatější. Část přeneseného tuku se během hojení vstřebá, kliniky uvádějí 30 až 50 procent.

BBL je kontroverzní zákrok s nejvyšší úmrtností v plastické chirurgii. Americká společnost plastických chirurgů (ASPS) odhadla v roce 2018 riziko úmrtí až na jeden případ ze 3 000 zákroků, víc než u jakékoli jiné estetické operace. Nejčastější příčinou je plicní tuková embolie. Když chirurg vstříkne tuk do svalu nebo pod něj, může tuk proniknout do poškozených žil hýždí a krevním oběhem doputovat až do plic. Smrt pak může nastat ještě na operačním sále.

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Lifting hýždí řeší povolenou kůži. Chirurg přebytečnou kůži vyřízne a zadek tím zvedne a zpevní. Zákrok dává smysl hlavně po velkém zhubnutí, kdy se kůže sama nestáhne.

Gluteoplastika je souhrnný název pro chirurgické úpravy hýždí. Nejčastěji se tak označuje jejich zvětšení silikonovými implantáty, které chirurg vloží pod hýžďový sval řezem mezi hýžděmi, aby byla jizva co nejméně vidět.

ZákrokPrincipVýsledekRizikaCena
Liposukce zadkuodsátí tuku kanyloumenší objem hýždíztráta objemu a tvaru, běžná chirurgická rizikaod 44 000 Kč
Brazilský lifting (BBL)přenos vlastního tuku z boků nebo stehen do hýždívětší a kulatější hýždě, část tuku se vstřebáplicní tuková embolie, nejvyšší úmrtnost ze všech estetických zákrokůzhruba 63 000 až 136 000 Kč podle rozsahu
Lifting hýždívyříznutí přebytečné kůžezvednutý a zpevněný zadek po velkém zhubnutíjizva, běžná chirurgická rizikastanoví se individuálně po konzultaci
Gluteoplastika (implantáty)silikonový implantát pod hýžďový svalvětší objem a výraznější tvarposun implantátu, asymetrie, infekce, horší hojení rányod 78 000 Kč

Ceny vycházejí z ceníků českých klinik a liší se podle rozsahu zákroku.

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Proč zadek nehubne, i když držíte dietu?

Když hmotnost klesá a zadek se nemění, stojí za tím většinou jedna ze čtyř příčin. Často i víc najednou.

  • Gynoidní typ postavy: U postavy typu hruška odchází tuk ze zadku a stehen jako poslední. Než se změna projeví na hýždích, musí ubýt jinde.
  • Chybí silový trénink: Bez něj v deficitu ztrácíte sval, zatímco tuk zůstává. Místo pevného menšího zadku pak vzniká povolený plochý zadek.
  • Dlouhé sezení: Hýždě, které většinu dne jen sedí, atrofují. Jak to zvrátit, popisujeme v části o sedu.
  • Hormony: Na tom, kam se tuk ukládá, se podílí estrogen. Proto mají ženy víc tuku na pánvi, hýždích a stehnech a proto se jeho rozložení mění v menopauze, kdy estrogenu ubývá.

Kdy nejde je o tuk a kdy vyhledat odborníka?

  • Menopauza: Hormonální změny v tomto období vedou k poklesu estrogenu, zhoršení kvality spánku, úbytku svalů a tendenci ukládat tuk v oblasti břicha. Redukce hmotnosti je však stále možná – klíčem je zařazení silového tréninku pro stimulaci metabolismu a zachování svalové hmoty, nikoli pouze drastické snižování porcí.
  • Léky na obezitu: Předběžná data ukazují, že uživatelé moderních léků na hubnutí mohou podvědomě snižovat svou běžnou denní pohybovou aktivitu. Farmakoterapie pomáhá s redukcí hmotnosti, bez silového tréninku však hrozí významná ztráta aktivní svalové hmoty, což negativně ovlivňuje kondici a estetický výsledek.
  • Celulitida: Pomerančová kůže je strukturální změna podkožního vaziva ovlivněná geneticky a hormonálně. Tvrzení, že ji lze trvale odstranit dvacetiminutovým cvičením denně, jsou vědecky nepodložená. Celulitida se běžně vyskytuje i u velmi štíhlých žen s nízkým procentem tuku a cvičení ji může pouze zmírnit, nikoli zcela eliminovat.
  • Podezření na lipedém: Pokud pozorujete výrazný, symetrický nepoměr mezi štíhlou horní polovinou těla a zvětšenými, bolestivými hýžděmi a dolními končetinami, na kterých se snadno tvoří modřiny, může jít o lipedém. Je to chronické onemocnění tukové tkáně, které běžná dieta nevyřeší. V takovém případě je doporučeno obrátit se na specializované lymfologické centrum.
Ilustrační snímek

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Cesta k trvalým výsledkům vyžaduje trpělivost

Formování postavy a zpevňování hýždí není otázkou bleskových diet ani jednorázových fitness výzev. Skutečná změna tělesného složení vyžaduje čas, systematický přístup a především důslednost v každodenních návycích. Namísto hledání zkratek v podobě necertifikovaných přípravků či drastického hladovění se zaměřte na udržitelný životní styl, který vás bude dlouhodobě bavit.

Kombinace racionálního stravování, pravidelného silového tréninku a dostatku přirozeného pohybu je jedinou spolehlivou cestou nejen k pevnější postavě, ale především k pevnému zdraví a vitalitě do dalších let.

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Témata: zadek, Trénink, Deficit

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Je pravý čas trochu rozšířit botník. Vsaďte na nadčasové kousky, které vám budou sloužit i v následujících letech. Pokud zainvestujete do kvality, můžete si tím být jisté dvojnásob.

19. října 2026

Měla jsem čtyři asistentky za sebou, které nechtěly nic dělat, říká šéfka Dermacolu

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Věra Komárová, spolumajitelka a strategická ředitelka kosmetické značky...

Kdysi si nevěřila, dnes řídí velkou kosmetickou značku, založila soukromou školu a přidává i další pracovní projekty. Věra Komárová mluví otevřeně o tom, proč na sebe bývala přehnaně přísná, jaké to...

19. října 2026

Nové léky na hubnutí? Mají svá rizika, jako třeba úbytek svalů, říká profesor Haluzík

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Martin Haluzík, diabetolog

Nové léky zásadně mění léčbu obezity i cukrovky. Podle profesora Martina Haluzíka ukazují i to, proč při hubnutí často nestačí jen pevná vůle. „Bojujeme proti velmi silně zakořeněnému evolučnímu...

18. října 2026

Rihanna i George Clooney založili vlastní značky. Nestačilo jim slavné jméno

Kim Kardashianová proměnila vlastní zkušenost s tvarovacím prádlem ve značku...

Zpěvačka Rihanna neprodává jen hudbu, Kim Kardashianová nevsadila jen na reality show a George Clooney nevydělal miliony pouze před kamerou. Slavné tváře zjistily, že jejich jméno může mít cenu i...

18. října 2026

Na dovolenou mimo sezónu? Místo vybírejte pečlivě, nekoukejte jen na cenu

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Prázdniny dávno skončily, ale možnost vyrazit na dovolenou rozhodně ne. Podzimní termín může nabídnout příjemnější teploty, méně turistů a často také ceny, na které byste během hlavní sezony čekali...

18. října 2026  4:30

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Vykročte do podzimu stylově. Obujete raději mokasíny, nebo tenisky?

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Chlad, přízemní mrazíky, déšť – počasí nás zkrátka nutí rychle se přezout z pantoflí a sandálů do úplně jiných bot. Možná jste jen sáhla do botníku a je to, možná budete kupovat nové. Které asi...

18. října 2026  4:30

Sedm virálních trendů, které vypadají jako cesta do pohody, ale je to past

ilustrační snímek

Sociální sítě se jen hemží virálními trendy, které nám ukazují, jak žít, odpočívat a zlepšovat se, abychom žili stejně dokonalý život jako naše influencerské vzory. Málokdo si ale přitom připustí, že...

18. října 2026

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