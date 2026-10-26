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Dá se v menopauze zhubnout i bez cvičení? Svaly přitom s věkem ubývají

Ivana Vaňkátová
  5:00
Jak zhubnout v menopauze bez cvičení a posilovny?

Jak zhubnout v menopauze bez cvičení a posilovny? | foto: ChatGPTredakce s využitím AI, Midjourney

Jak zhubnout v menopauze bez cvičení a posilovny?
Zdravý jídelníček, vyvážený jídelníček, zásoby
Svižná chůze je to, co pomáhá. Může mít i podobu nordic walkingu.
Nemusí to být jen lenošení. Víkendové prospání se může dohnat spánkový deficit.
5 fotografií
Břicho se nenápadně zvětšuje, i když jíte stále stejně a dodržujete zdravý životní styl? V období perimenopauzy a menopauzy jde o častý jev. Pokles hladiny estrogenu mění způsob, jakým tělo ukládá tuk, zatímco věkem přirozeně ubyde svalová hmota. Dobrá zpráva je, že zhubnout a vrátit postavě pevnější obrysy lze i bez zničujících hodin v posilovně. Jak nastavit jídelníček, obelstít metabolismus běžným pohybem a proč je klíčem ke štíhlému pasu hluboký spánek?

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Proč staré recepty na hubnutí přestaly fungovat?

Mnohé ženy kolem padesátky narážejí na nepříjemnou zeď – striktní diety, které spolehlivě fungovaly ve třiceti, dnes nepřinášejí žádné výsledky. Důvodem je kombinace dvou faktorů – hormonálních změn a přirozeného stárnutí organismu.

Podle odborných doporučení International Menopause Society (IMS) způsobuje pokles hladiny estrogenu přeskupení tukových zásob. Zatímco v mládí se tuk ukládá převážně na bocích a stehnech, po menopauze ho tělo přednostně směřuje do oblasti břicha. Vzniká takzvaný viscerální tuk, který obklopuje vnitřní orgány a přináší kardiometabolická rizika.

Zároveň s věkem dochází k postupnému úbytku svalové tkáně (sarkopenii). Protože svaly spotřebovávají energii i v klidovém stavu, klesá váš celkový denní energetický výdej (TDEE). Pokud tedy jíte naprosto stejně jako před pěti lety, dostáváte se v podstatě do kalorického přebytku.

Co se mění v jednotlivých fázích?
ObdobíHormony a těloDopad na hmotnost a postavu
PerimenopauzaKolísání estrogenu, nepravidelný cyklusPočínající změny v ukládání tuku na břichu, výkyvy chuti k jídlu a kvality spánku.
MenopauzaPoslední menstruace (určí se zpětně po 12 měsících)Výraznější přesun tuku z periferií do oblasti pasu.
PostmenopauzaTrvale nízká hladina estrogenuPokračující úbytek svalů a kostní hmoty; nutnost chránit aktivní hmotu stravou.

Bílkoviny chrání svaly, i když neposilujete

Pokud nechodíte do fitka a nevedete cílený silový trénink, stává se vaší hlavní obranou proti ztrátě svalů dostatečný příjem bílkovin. Právě bílkoviny navíc ze všech živin nejvíce zasytí a mají vysoký termický efekt – tělo spotřebuje značnou část energie už na jejich samotné strávení. Skvělým zdrojem jsou vedle masa a mléčných výrobků také luštěniny, které navíc tělu dodají potřebnou vlákninu pro zdravý mikrobiom.

Jak zhubnout v menopauze bez cvičení a posilovny?

Odborníci z The Menopause Society doporučují pro ženy v tomto období základní příjem okolo 1,2 g bílkovin na kilogram tělesné hmotnosti denně. Při redukci hmotnosti se může cíl individuálně zvýšit na 1,4–1,6 g/kg, což u 70kg ženy představuje přibližně 98–112 g bílkovin za den.

Kolik bílkovin obsahují běžné potraviny?
PotravinaBěžná porceObsah bílkovin (přibližně)
Tvaroh odtučněný, polotučný150 g17–20 g
Skyr, řecký jogurt 0%150 g15–17 g
Kuřecí prsa (vařená/pečená)120 g35–37 g
Losos (pečený)120 g25–27 g
Vejce2 ks12–14 g
Cottage sýr150 g16–19 g
Tofu (přírodní/uzené)150 g18–20 g
Čočka, cizrna (vařená)150 g12–14 g

Praktický tip

Bílkoviny si rozložte rovnoměrně do celého dne (cca 25–30 g v každém hlavním jídle), místo abyste většinu jedli až večer.

Jak nastavit kalorický deficit v menopauze

Abyste hubli bez sportování, musíte vytvořit mírný kalorický deficit. Zapomeňte ale na drastické hladovění pod 1 200 kcal. Příliš velké omezení v jídelníčku vyvolá v těle stresovou reakci, zhorší návaly horka, prohloubí únavu a povede k jojo efektu.

Ideální je lehký deficit v rozmezí 300–400 kcal pod váš TDEE.

Realistické tempo: Cílem je úbytek 0,3–0,5 kg týdně. Je to pomalejší než ve dvaceti, ale zato trvalé a bezpečné pro vaše svaly.

Vzorový jídelníček na jeden den

(~1 600 kcal, ~100 g bílkovin)

  • Snídaně: 170 g skyru, 40 g ovesných vloček, hrst lesního ovoce (~300 kcal)
  • Svačina: 1 střední jablko, 20 g mandlí (~200 kcal)
  • Oběd: 120 g kuřecích prsou na grilu, 200 g vařených brambor, zeleninový salát s 10 g olivového oleje (~470 kcal)
  • Odpolední svačina: 100 g sýru Cottage, nakrájená okurka a paprika (~120 kcal)
  • Večeře: 120 g pečeného lososa, 120 g vařené quinoy, dušená brokolice (~510 kcal)
Zdravý jídelníček, vyvážený jídelníček, zásoby

NEAT: Přirozený pohyb místo drilu ve fitku

Cvičení v posilovně lze v menopauze velmi dobře kompenzovat takzvaným NEAT (Non-Exercise Activity Thermogenesis) – neboli spontánním běžným pohybem. Patří sem chůze, práce na zahradě, úklid, nakupování nebo chůze po schodech.

Právě obyčejná chůze je nejpřirozenější spalovač kalorií. Nevystavuje klouby nadměrné zátěži, nezvyšuje v těle stresový hormon kortizol, a navíc má vědecky doložený pozitivní efekt na ochranu a udržení hustoty kostní hmoty.

Věděli jste, že 10 000 kroků nevymysleli vědci, ale marketéři?

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Kolik kalorií spálíte běžnou chůzí?
Počet kroků za denOrientační výdej navíc
4 000 kroků100–200 kcal
6 000 kroků150–300 kcal
8 000 kroků200–400 kcal
10 000 kroků250–500 kcal
Svižná chůze je to, co pomáhá. Může mít i podobu nordic walkingu.

Vápník, vitamin D a ochrana kostní hmoty

Pokles estrogenu po menopauze výrazně zrychluje odbourávání vápníku z kostí, čímž stoupá riziko osteoporózy. Pokud hubnete bez zátěžového cvičení (které jinak kosti mechanicky stimuluje), musíte o to pečlivěji hlídat důležité živiny ve stravě.

Doporučený příjem živin pro ochranu kostí
ŽivinaDoporučená denní dávkaNejlepší zdroje ve stravě
Vápník1 200 mgTvrdé sýry, jogurty, kvašené mléčné výrobky, sardinky s kostičkami, mák, mandle, tofu.
Vitamin D15–20 µg (600–800 IU)Tučné mořské ryby (losos, makrela), vaječné žloutky, v zimních měsících suplementace po konzultaci s lékařem.

Spánek a návaly: Největší skrytá brzda hubnutí

Noc strávená převalováním, návaly horka a nočním pocením spolehlivě zničí jakékoliv snahy o redukci váhy. Chronický nedostatek spánku zvyšuje hladinu kortizolu (stresového hormonu) a vyplavuje ghrelin – hormon hladu. Ráno pak máte neovladatelnou chuť na sladká a tučná jídla.

Nemusí to být jen lenošení. Víkendové prospání se může dohnat spánkový deficit.

Pravidla pro lepší spánek v menopauze:

  1. Chladná ložnice: Před spaním důkladně vyvětrejte a udržujte teplotu okolo 17–18 °C.
  2. Konec kofeinu: Poslední kávu či černý čaj si dejte nejpozději ve 14:00.
  3. Stop alkoholu večer: Sklenka vína sice pomůže usnout, ale na druhou stranu zhoršuje návaly a rozbíjí hlubokou fázi spánku.

Menopauza a alkohol. Sklenka na dobrou noc ruší spánek a přidává kila

Kdy to není jen o stravě?

Pokud dodržujete rozumný jídelníček, hýbete se, a přesto ručička váhy neklesá nebo nekontrolovatelně stoupá, může být příčina jinde:

  • Štítná žláza: Snížená funkce štítné žlázy (hypotyreóza) se v období menopauzy objevuje velmi často. Pokud vás trápí extrémní únava, zimomřivost a padání vlasů, požádejte praktika o test na TSH.
  • Hormonální substituční terapie (HRT): Hormonální léčba sice sama o sobě kila nerozpustí, ale funguje jako skvělý spojenec. Když vás zbaví návalů horka a vrátí vám klidný spánek, získáte energii i pevnou vůli zdravý jídelníček vůbec dodržet.

Menopauza a hubnutí: jídelníček, cvičení a doplňky, které opravdu fungují
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