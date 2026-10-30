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Jak zhubnout břicho po čtyřicítce? Samotný kalorický deficit na to nestačí

Ivana Vaňkátová
  5:00
Měřte si pokroky v pase, ne na váze. Po čtyřicítce je důležitější úbytek nebezpečného útrobního tuku než samotná kila.

Měřte si pokroky v pase, ne na váze. Po čtyřicítce je důležitější úbytek nebezpečného útrobního tuku než samotná kila. | foto: Profimedia.cz

Měřte si pokroky v pase, ne na váze. Po čtyřicítce je důležitější úbytek nebezpečného útrobního tuku než samotná kila.
Měřte si pokroky v pase, ne na váze. Po čtyřicítce je důležitější úbytek nebezpečného útrobního tuku než samotná kila.
Měřte si pokroky v pase, ne na váze. Po čtyřicítce je důležitější úbytek nebezpečného útrobního tuku než samotná kila.
Měřte si pokroky v pase, ne na váze. Po čtyřicítce je důležitější úbytek nebezpečného útrobního tuku než samotná kila.
5 fotografií
Všimli jste si, že vám po čtyřicítce roste břicho, přestože jíte pořád stejně? Na vině přitom většinou není zpomalený metabolismus, jak se často traduje. Tělo po čtyřicátém roce mění poměr svalů a tukové tkáně a reaguje citlivěji na stres, kvalitu spánku i pokles hormonů. Zapomeňte na stovky sklapovaček denně. Zjistěte, jaký je rozdíl mezi podkožním a nebezpečným viscerálním tukem, jak upravit jídelníček i pohyb a proč pro štíhlý pas potřebujete víc než jen kalorický deficit.

Obsah

Proč se po čtyřicítce tuk ukládá právě na břiše?

Mnoho lidí po čtyřicátém roce života pozoruje, že i když váha ukazuje pořád stejné číslo, kalhoty jsou v pase najednou těsnější. Za touto změnou stojí posun v rozložení tělesného tuku a postupná ztráta svalové hmoty (tzv. sarkopenie), pokud tělo pravidelně nezatěžujeme silovým tréninkem.

Je však nutné rozlišovat dva zcela odlišné typy břišního tuku:

  • Podkožní tuk: Nachází se přímo pod kůží. Můžete ho snadno uchopit prsty v kožní řase a ovlivňuje především estetický vzhled břicha.
  • Viscerální (útrobní) tuk: Ukládá se hlouběji v dutině břišní a obklopuje vnitřní orgány. Jde o metabolicky aktivní tkáň, která uvolňuje zánětlivé látky a zvyšuje riziko diabetu 2. typu, vyššího tlaku či srdečně-cévních onemocnění.
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Významnou roli hrají také hormony. U žen dochází v období perimenopauzy a menopauzy k poklesu estrogenu, což přirozeně směřuje ukládání tuku z boků a stehen právě do oblasti pasu. U mužů zase pozvolný pokles testosteronu usnadňuje přibírání na břiše na úkor svalů.

Není ale pravda, že by se vám po čtyřicítce ze dne na den zastavil metabolismus. Velká mezinárodní studie publikovaná v časopise Science dokázala, že po přepočtu na beztukovou hmotu zůstává denní energetický výdej mezi 20. a 60. rokem téměř stabilní. Hlavní příčinou přibírání tak nebývá věk sám o sobě, ale úbytek svalů a nepozorovaný pokles běžného denního pohybu. Podrobnější pohled na změny v tomto období přináší článek Jak zhubnout břicho po 50: Padesátka a menopauza.

Břicho po 50 roste i bez přejídání. Lékaři vysvětlují proč a co s tím dělat

Proč sedy-lehy a sklapovačky břišní tuk nespálí?

Jedním z nejhouževnatějších mýtů ve fitness je víra v lokální spalování tuku. Sedy-lehy, plank ani sklapovačky cíleně neodstraňují tuk, který leží přímo nad břišním svalstvem.

Když tělo využívá tuk jako zdroj energie, mobilizuje mastné kyseliny z celého těla na základě celkového kalorického deficitu a hormonálního prostředí. Posilováním břišních svalů tyto svaly sice zpevníte a vybudujete silný střed těla (core), ale pokud jsou schované pod vrstvou tuku, obvod pasu se nezmenší.

hubnutí

Jak vysvětluje náš článek Jak se zbavit tuku na břiše: Jídelníček, cvičení a spalování, redukce tuku vyžaduje komplexní přístup k celému tělu. Pokud hledáte ucelený přehled metod od cvičení po moderní léky, podívejte se také na průvodce Jak zhubnout břicho: Cvičení, jídelníček a léky.

Jak se zbavit tuku na břiše? Ani stovka sklapovaček denně ho nespálí

Jak zhubnout břicho? Kompletní průvodce od stravy přes cviky až po moderní léky

Strava po čtyřicítce: Kolik jíst, aby mizel tuk a svaly zůstaly?

Chcete-li redukovat obvod pasu bez ztráty svalové hmoty, řešením je mírný kalorický deficit (přibližně 300 až 500 kcal pod váš celkový denní výdej) zkombinovaný se zvýšeným příjmem kvalitních bílkovin.

1. Dostačující příjem bílkovin

Bílkoviny mají nejvyšší syticí schopnost a chrání svalovou hmotu před odbouráváním. Pro dospělé po čtyřicítce se při hubnutí doporučuje 1,2 až 1,6 gramu bílkovin na kilogram tělesné hmotnosti denně.

  • Příklad: Žena vážící 70 kg by měla denně přijmout cca 84–112 g bílkovin.
  • Nejlepší zdroje: Vejce, skyr, tvaroh, ryby, libové krůtí a kuřecí maso, tofu, čočka a luštěniny.

2. Vláknina a omezení ultrazpracovaných potravin

Místo drastického škrtání sacharidů zaměňte rafinovaný cukr a bílé pečivo za potraviny bohaté na vlákninu (celozrnné obiloviny, zelenina, luštěniny). Cílem je přijmout alespoň 25–30 gramů vlákniny denně. Vláknina zpomaluje vstřebávání cukrů, udržuje stabilní hladinu inzulínu a podporuje zdravou střevní mikroflóru.

Vláknina, hubnutí

3. Pozor na tekuté kalorie a alkohol

Alkohol obsahuje 7 kcal na gram a tělo při jeho odbourávání pozastavuje spalování tuků v játrech. Pravidelná večerní sklenka vína nebo piva dokáže kalorický deficit zcela vymazat. Pokud se váš úbytek váhy zastavil a nevíte proč, přečtěte si článek Proč nehubnete: Příčiny, stres, jídelníček a strava.

Proč nehubnete? Za plató často stojí skryté kalorie a kortizol

Jaký pohyb funguje nejlépe?

Pouhé hodinové běhání na pásu po čtyřicítce nestačí. Nejlepších výsledků dosáhnete chytrým propojením tří pohybových pilířů:

  1. Silový trénink (2–3× týdně): Cvičení s vlastní vahou, činkami nebo na strojích je po čtyřicítce naprostou nutností. Udržuje svalovou hmotu, zpevňuje kosti a chrání aktivní metabolickou tkáň.
  2. Přirozený denní pohyb (NEAT): Každodenní chůze má na spalování tuku často větší vliv než hodina v posilovně. Zvyšte svůj denní průměr o 2 000 až 3 000 kroků a využijte jednoduché triky, jak rozhýbat běžný den a hubnout bez cvičení ve fitku – od krátkých mikroprocházek až po spalování kalorií přímo u pracovního stolu.
  3. Mírná aerobní aktivita: Svižná chůze, jízda na kole nebo plavání v takzvané zóně 2 (při níž dokážete stále plynule mluvit bez lapání po dechu) podporuje srdečně-cévní systém a spalování tuků bez nadměrného vyčerpání.
Ilustrační fotografie

Stres a spánek: Skrytí viníci velkého břicha

Pokud dlouhodobě spíte méně než 7 hodin denně a žijete v chronickém stresu, hubnutí břicha půjde jen velmi ztuha.

Při chronickém stresu vyplavuje tělo vyšší hladiny hormonu kortizolu. Tento hormon ve spojení s vysokou hladinou inzulínu podporuje ukládání energie právě do viscerálního tuku v oblasti pasu. Detailně o tom, jak stres ovlivňuje naši váhu, rozebíráme ve článku Kortizolové břicho: Jak stres ovlivňuje váhu a přibírání.

Nedostatek spánku navíc narušuje hladiny hormonů hladu a sytosti (leptinu a ghrelinu) – ráno pak máte výrazně větší chuť na sladká a kaloricky vydatná jídla.

Zázračný hormon na hubnutí neexistuje. Kortizol vám břicho sám nenafoukne

Pravidla pro regeneraci

  • Dopřejte si 7 až 9 hodin kvalitního spánku.
  • Omezte sledování obrazovek a modré světlo hodinu před spaním.
  • Měřte si výsledky ne na váze, ale krejčovským metrem v pase. Obvod pasu nad 80 cm u žen a nad 94 cm u mužů značí zvýšené riziko viscerálního tuku.
Čtyřtýdenní startovací plán pro ploché břicho
TýdenStravaPohybCíl
1. týdenZaznamenávejte si jídelníček, zcela vyřaďte slazené nápojeZjistěte svůj průměr kroků a přidejte 1 500 kroků denně navícZměřte si obvod pasu a zvažte se
2. týdenZařaďte bílkoviny do každého jídla, nastavte mírný kalorický deficitPřidejte 2× týdně silový trénink (postačí i cvičení s vlastní vahou doma)Sledujte míru sytosti a energii během dne
3. týdenZvyšte příjem zeleniny a vlákniny, omezte večerní alkoholPokračujte v posilování + 30 minut svižné chůze 4× týdněZaveďte spánkový režim (večerní zklidnění)
4. týdenUdržujte vyvážený jídelníček bez drastických hladovekSměřujte k celkovým 150 minutám aerobního pohybu týdněZnovu změřte obvod pasu a vyhodnoťte trend
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