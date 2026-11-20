Jak probíhá první návštěva – od registrace až po odběr
Jakmile přijdete na transfuzní oddělení, čeká vás proces o několika přehledných krocích. Prvním z nich je registrace a vyplnění zdravotního dotazníku, kde pravdivě odpovíte na otázky týkající se vašeho zdraví, užívaných léků či cestování. Následuje kontrola krevního obrazu, při které personál ověří zejména hodnoty hemoglobinu a červených krvinek.
Před samotným odběrem absolvujete pohovor s lékařem, který posoudí váš dotazník i výsledky vyšetření. Pokud je vše v pořádku, přichází na řadu samotný odběr 450 ml plné krve, který trvá přibližně 5 až 10 minut a probíhá za použití sterilního jednorázového materiálu. Na závěr na vás čeká krátký odpočinek a občerstvení, které pomůže tělu bezpečně doplnit síly. Zatímco samotný odběr je rychlý, na celou návštěvu nemocnice je dobré si vyhradit 1 až 2 hodiny.
Co jíst, čeho se obávat a jak tělo reaguje
Jedním z nejčastějších omylů je představa, že se na odběr chodí nalačno. Opak je pravdou – ráno před návštěvou nemocnice je vhodná lehká netučná snídaně (například pečivo s džemem) a důsledný pitný režim. Den předem byste se měli vyhnout alkoholu, tučným jídlům a nadměrné fyzické námaze.
Strach z bolesti nebo nevolnosti je přirozený, ale je dobré vědět, že vpich může být sice nepříjemný, avšak intenzita je individuální. Mírná závrať se sice objevit může, personál je však na podobné situace plně připraven. Tělo sice po odběru potřebuje určitý čas na kompletní obnovu červených krvinek a železa, avšak díky dodržování bezpečných intervalů mezi odběry je celý proces pro organismus zcela bezpečný.
Kdo může darovat a jaké jsou výhody
Dárcem se může stát zdravý člověk ve věku 18 až 65 let (prvodárci zpravidla do 60 let) s hmotností nad 50 kilogramů. S sebou je nutné vzít platný doklad totožnosti a kartičku zdravotního pojištění. Zda můžete darovat v případě užívání léků, tetování či po cestách do zahraničí, vždy individuálně posuzuje přítomný lékař.
Zákon navíc dárcům přináší řadu benefitů. Zaměstnancům přísluší při splnění podmínek pracovní volno s náhradou mzdy na cestu, odběr i zotavení. Bezpříspěvkový odběr krve lze navíc uplatnit jako daňový odpočet ve výši 3 000 Kč od základu daně. Pokud se chystáte darovat krev poprvé, předem si ověřte podmínky konkrétního odběrového pracoviště, protože některé nemocnice přijímají prvodárce pouze ve vyhrazených hodinách.
Krev nemá klubovou barvu. Jak se zapojit do Sparťanské krve?
Pokud hledáte impulz, kdy s darováním začít, nabízí se například tradiční iniciativa Sparťanská krev, kterou hokejový klub HC Sparta Praha pořádá už od roku 2007. Letos běží její jubilejní 20. ročník a během listopadu na ni klub upozorňuje i speciálními dresy, na nichž své logo symbolicky překryl tahem štětce v barvě krve. Hlavní myšlenka je totiž jasná: v nemocnici nezáleží na tom, komu fandíte. Zapojit se může široká veřejnost – bez ohledu na to, zda sledujete sport, nebo jste na hokeji nikdy nebyli.
Podrobnosti o zapojených pracovištích a možnostech dárcovství krve zveřejňuje pořadatel na webu projektu. Až do 30. listopadu je do akce zapojeno osm nemocnic v Praze (VFN, ÚHKT, Thomayerova nemocnice, ÚVN, Královské Vinohrady) a ve Středočeském kraji (Hořovice, Příbram, Čáslav). Na místě stačí jednoduše nahlásit, že přicházíte v rámci Sparťanské krve.
Jako poděkování získají dárci plné krve poukaz na vstupenku na vybraný zápas Sparty, možnost sbírat razítka do Karty dárce nebo si v rámci podpory rozvoje transfuzních center pořídit charitativní náramek. Projekt upozorňuje také na možnost vstupu do registru potenciálních dárců krvetvorných buněk. Další informace o kampani a možnostech zapojení najdete pod výzvou I ty můžeš zachránit život.
Poprvé darovat krev? Co si pohlídat
Obsah vznikl ve spolupráci s HC Sparta Praha.