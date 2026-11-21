Když se řekne, že léky mohou měnit naši psychiku a chování, týká se to jen přípravků, jež jsou k tomu přímo určené, jako jsou antidepresiva nebo léky na spaní?
Psychiku ovlivňují především psychofarmaka, protože jsou určená k tomu, aby působila v centrálním nervovém systému. Ale může ji ovlivnit i řada dalších látek, které se používají primárně pro úplně jiné účely. A právě to si podle mě spousta lidí neuvědomuje. Neznamená to, že se těch léků máme bát nebo je neužívat. Spíš je dobré vědět, že lék nepůsobí ve vzduchoprázdnu – záleží na dávce, délce užívání, kombinaci s dalšími látkami i na konkrétním člověku.
Asi největší problém je, že konopí může u predisponovaného člověka působit jako spouštěč latentního, tedy dosud skrytého duševního onemocnění.