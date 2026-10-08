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Chcete zhubnout 10 kg? Posilování spálí méně než kardio, přesto má přednost

Ivana Vaňkátová
  4:00
Jak správně zkombinovat silový trénink, kardio a běžnou chůzi, proč chytré hodinky přeceňují spálené kalorie a jak si sestavit ideální tréninkový týden?

Jak správně zkombinovat silový trénink, kardio a běžnou chůzi, proč chytré hodinky přeceňují spálené kalorie a jak si sestavit ideální tréninkový týden? | foto: Canva

Jak správně zkombinovat silový trénink, kardio a běžnou chůzi, proč chytré hodinky přeceňují spálené kalorie a jak si sestavit ideální tréninkový týden?
Jak správně zkombinovat silový trénink, kardio a běžnou chůzi, proč chytré hodinky přeceňují spálené kalorie a jak si sestavit ideální tréninkový týden?
Jak správně zkombinovat silový trénink, kardio a běžnou chůzi, proč chytré hodinky přeceňují spálené kalorie a jak si sestavit ideální tréninkový týden?
Jak správně zkombinovat silový trénink, kardio a běžnou chůzi, proč chytré hodinky přeceňují spálené kalorie a jak si sestavit ideální tréninkový týden?
6 fotografií
Chcete shodit deset kilogramů a vaše první myšlenka patří hodině na běžeckém pásu? Kardio sice efektivně zvyšuje kalorický výdej, jako jediná strategie při hubnutí ale selhává. Při výraznější redukci hmotnosti totiž nejde jen o to, co ukáže váha, ale především o složení těla – tedy kolik tuku a kolik svalové hmoty ztratíte. Ukážeme si, jak správně zkombinovat silový trénink, kardio a běžnou chůzi, proč chytré hodinky přeceňují spálené kalorie a jak si sestavit ideální tréninkový týden.

Obsah

Kardio hubne, ale svalová hmota potřebuje jiný stimul

Aerobní trénink je při spalování kalorií skvělý pomocník. Pokud ale sesekáte jídelníček a budete dělat výhradně kardio, tělo začne sahat i do svých zásob bílkovin. Značná část úbytku hmotnosti pak připadne na beztukovou tkáň, jejíž součástí jsou právě svaly.

Když ztratíte svalovou hmotu, klesá váš základní metabolický výdej a tělo v klidu spaluje méně. Tím se zvyšuje riziko obávaného jojo-efektu. Odporový neboli silový trénink dává tělu jasný signál: svaly potřebujeme, spaluj tuky.

Rozdíl v tom, co při hubnutí z těla mizí v závislosti na typu pohybu, názorně ilustruje klinická studie publikovaná v odborném časopise New England Journal of Medicine, která ukazuje rozdíl v chování těla a v ochraně beztukové tkáně při různých typech pohybu:

Modelový úbytek tuku a beztukové hmoty podle typu cvičení
Model redukce při stejné dietěCelkový úbytekÚbytek beztukové hmotyÚbytek tuku
Pouze kardio−9,0 kg2,7 kg−6,3 kg
Kardio + silový trénink−8,5 kg1,7 kg−7,0 kg
Pouze silový trénink−8,5 kg1,0 kg−7,3 kg

Cílem tedy není jen ztratit 10 kg, ale zajistit, aby drtivou většinu úbytku tvořil čistý tuk.

Zrychlit metabolismus a tím přispět k udržení zdravé váhy mohou i některé běžné...

Jak postavit týden? Tři silové tréninky, dvě kardia

Pro udržení svalů i podporu zdraví doporučuje Světová zdravotnická organizace (WHO) kombinovat posilování s aerobním pohybem. Praktický a udržetelný plán pro začátečníka může vypadat následovně:

Modelový tréninkový harmonogram na celý týden
DenAktivitaOrientační délka
PondělíFull-body silový trénink40–60 min
ÚterýSvižná chůze / rotoped / lehké kardio30–45 min
StředaFull-body silový trénink40–60 min
ČtvrtekVolno (jen běžný pohyb a regenerace)
PátekFull-body silový trénink40–60 min
SobotaKardio nebo kratší intervaly (HIIT)30–45 min
NeděleVolno a regenerace

Mířit k tomu na 8 000 kroků denně je skvělý způsob, jak hlídat celkovou denní aktivitu. Nejde o žádnou magickou hranici, pod níž se nehubne, ale o skvělý nástroj proti celodennímu sezení.

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Silový trénink pro začátečníka. Základem jsou přirozené pohyby

Pro nováčky je nejlepší tzv. full-body trénink (procvičení celého těla) 2× až 3× týdně. Místo složitých strojů se zaměřte na základní pohybové vzorce. Aby si tělo svaly udrželo, potřebuje dostatečný stimul. Jak se vaše kondice zlepšuje, musíte cvičení postupně ztěžovat – ať už přidáním lehké zátěže, dalším opakováním, nebo náročnější variantou cviku.

Ukázkový plán cviků

  1. Dřep: Dřep na lavičku nebo s činkou na hrudníku (Goblet squat) – 2–3 série × 8–12 opakování
  2. Kyčelní ohyb: Rumunský mrtvý tah s jednoručkami – 2–3 série × 8–12 opakování
  3. Tlak: Kliky o lavičku nebo tlaky s jednoručkami na zemi – 2–3 série × 8–12 opakování
  4. Tah: Přítahy gumy nebo kladky v sedě – 2–3 série × 8–12 opakování
  5. Jednostranný pohyb: Výstupy na stoličku (step-up) nebo výpady – 2 série × 8–12 na nohu
  6. Střed těla: Plank (vypnuté břicho na loktech) – 2–3 série po 30–45 sekundách
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Které kardio zvolit? Srovnání spálených kalorií

Pamatujte, že čím více člověk váží, tím více kalorií při stejném pohybu spálí

Při výběru kardia záleží především na tom, aby vás aktivita bavila a byla šetrná k vašim kloubům. Vysoce intenzivní intervalový trénink (HIIT) je sice časově úsporný, ale kvůli nárokům na regeneraci stačí zařadit maximálně 1–2× týdně.

Orientační energetický výdej za 30 minut podle hmotnosti
AktivitaTypická intenzitaVýdej za 30 min (60 kg)Výdej za 30 min (80 kg)Výdej za 30 min (100 kg)Zátěž na klouby
Chůze do kopceMírný sklon, svižná~160 kcal~210 kcal~265 kcalNízká až střední
RotopedStřední tempo~180 kcal~240 kcal~300 kcalNízká
Veslovací trenažérPohodové tempo~150 kcal~200 kcal~250 kcalNízká (náročnější na záda)
PlaváníPohodový kraul~175 kcal~230 kcal~290 kcalVelmi nízká
Intervaly na rotopedu (HIIT)Vysoká intenzita~260 kcal~350 kcal~440 kcalNízká (vysoká tepová frekvence)

Zdroj: Propočty na základě dat Compendium of Physical Activities (MET).

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Proč cvičení nestačí? Pozor na energetickou kompenzaci

Největší chybou bývá přesvědčení, že 10 kg vyběháte beze změny jídelníčku. Většina kalorického deficitu musí vzniknout na talíři. Cvičení deficit zvětšuje a tvaruje postavu, samotným pohybem se ale bez úpravy stravy obvykle podoba těla mění jen velmi pomalu.

Při cvičení navíc vstupují do hry dva podceňované faktory:

  1. Energetická kompenzace těla: Když na hodinkách uvidíte spálených 400 kcal, neznamená to automaticky 400 kcal k dobru za celý den. Tělo po tréninku často podvědomě šetří energií – jste unavenější, zbytek dne více sedíte a váš přirozený běžný pohyb (NEAT) klesne.
  2. Kompenzace jídlem: Po náročném tréninku dostanete hlad a snadno podlehnete pocitu zasloužené odměny. Jedním větším snackem pak spálené kalorie okamžitě smažete.

Pro detailní návod, jak nastavit jídelníček a správný kalorický deficit, si přečtěte náš hlavní článek Jak zhubnout 10 kg bezpečně a bez jojo-efektu.

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Časový plán: Za jak dlouho zhubnete 10 kg?

Odborníci z CDC (Centra pro kontrolu a prevenci nemocí) doporučují bezpečné a dlouhodobě udržitelné tempo hubnutí v rozmezí 0,5 až 1 kg za týden.

Realistický horizont pro zdravé zhubnutí 10 kilogramů tuku bez ztráty svalů je 4 až 6 měsíců. Není to závod. Pozvolné tempo zaručí, že si tělo na novou hmotnost zvykne, nevyčerpáte se a nově vybudované návyky vám zůstanou po celý život.

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