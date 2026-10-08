Kardio hubne, ale svalová hmota potřebuje jiný stimul
Aerobní trénink je při spalování kalorií skvělý pomocník. Pokud ale sesekáte jídelníček a budete dělat výhradně kardio, tělo začne sahat i do svých zásob bílkovin. Značná část úbytku hmotnosti pak připadne na beztukovou tkáň, jejíž součástí jsou právě svaly.
Když ztratíte svalovou hmotu, klesá váš základní metabolický výdej a tělo v klidu spaluje méně. Tím se zvyšuje riziko obávaného jojo-efektu. Odporový neboli silový trénink dává tělu jasný signál: svaly potřebujeme, spaluj tuky.
Rozdíl v tom, co při hubnutí z těla mizí v závislosti na typu pohybu, názorně ilustruje klinická studie publikovaná v odborném časopise New England Journal of Medicine, která ukazuje rozdíl v chování těla a v ochraně beztukové tkáně při různých typech pohybu:
|Model redukce při stejné dietě
|Celkový úbytek
|Úbytek beztukové hmoty
|Úbytek tuku
|Pouze kardio
|−9,0 kg
|−2,7 kg
|−6,3 kg
|Kardio + silový trénink
|−8,5 kg
|−1,7 kg
|−7,0 kg
|Pouze silový trénink
|−8,5 kg
|−1,0 kg
|−7,3 kg
Cílem tedy není jen ztratit 10 kg, ale zajistit, aby drtivou většinu úbytku tvořil čistý tuk.
Jak postavit týden? Tři silové tréninky, dvě kardia
Pro udržení svalů i podporu zdraví doporučuje Světová zdravotnická organizace (WHO) kombinovat posilování s aerobním pohybem. Praktický a udržetelný plán pro začátečníka může vypadat následovně:
|Den
|Aktivita
|Orientační délka
|Pondělí
|Full-body silový trénink
|40–60 min
|Úterý
|Svižná chůze / rotoped / lehké kardio
|30–45 min
|Středa
|Full-body silový trénink
|40–60 min
|Čtvrtek
|Volno (jen běžný pohyb a regenerace)
|—
|Pátek
|Full-body silový trénink
|40–60 min
|Sobota
|Kardio nebo kratší intervaly (HIIT)
|30–45 min
|Neděle
|Volno a regenerace
|—
Mířit k tomu na 8 000 kroků denně je skvělý způsob, jak hlídat celkovou denní aktivitu. Nejde o žádnou magickou hranici, pod níž se nehubne, ale o skvělý nástroj proti celodennímu sezení.
Silový trénink pro začátečníka. Základem jsou přirozené pohyby
Pro nováčky je nejlepší tzv. full-body trénink (procvičení celého těla) 2× až 3× týdně. Místo složitých strojů se zaměřte na základní pohybové vzorce. Aby si tělo svaly udrželo, potřebuje dostatečný stimul. Jak se vaše kondice zlepšuje, musíte cvičení postupně ztěžovat – ať už přidáním lehké zátěže, dalším opakováním, nebo náročnější variantou cviku.
Ukázkový plán cviků
Které kardio zvolit? Srovnání spálených kalorií
Pamatujte, že čím více člověk váží, tím více kalorií při stejném pohybu spálí
Při výběru kardia záleží především na tom, aby vás aktivita bavila a byla šetrná k vašim kloubům. Vysoce intenzivní intervalový trénink (HIIT) je sice časově úsporný, ale kvůli nárokům na regeneraci stačí zařadit maximálně 1–2× týdně.
|Aktivita
|Typická intenzita
|Výdej za 30 min (60 kg)
|Výdej za 30 min (80 kg)
|Výdej za 30 min (100 kg)
|Zátěž na klouby
|Chůze do kopce
|Mírný sklon, svižná
|~160 kcal
|~210 kcal
|~265 kcal
|Nízká až střední
|Rotoped
|Střední tempo
|~180 kcal
|~240 kcal
|~300 kcal
|Nízká
|Veslovací trenažér
|Pohodové tempo
|~150 kcal
|~200 kcal
|~250 kcal
|Nízká (náročnější na záda)
|Plavání
|Pohodový kraul
|~175 kcal
|~230 kcal
|~290 kcal
|Velmi nízká
|Intervaly na rotopedu (HIIT)
|Vysoká intenzita
|~260 kcal
|~350 kcal
|~440 kcal
|Nízká (vysoká tepová frekvence)
Zdroj: Propočty na základě dat Compendium of Physical Activities (MET).
Proč cvičení nestačí? Pozor na energetickou kompenzaci
Největší chybou bývá přesvědčení, že 10 kg vyběháte beze změny jídelníčku. Většina kalorického deficitu musí vzniknout na talíři. Cvičení deficit zvětšuje a tvaruje postavu, samotným pohybem se ale bez úpravy stravy obvykle podoba těla mění jen velmi pomalu.
Při cvičení navíc vstupují do hry dva podceňované faktory:
- Energetická kompenzace těla: Když na hodinkách uvidíte spálených 400 kcal, neznamená to automaticky 400 kcal k dobru za celý den. Tělo po tréninku často podvědomě šetří energií – jste unavenější, zbytek dne více sedíte a váš přirozený běžný pohyb (NEAT) klesne.
- Kompenzace jídlem: Po náročném tréninku dostanete hlad a snadno podlehnete pocitu zasloužené odměny. Jedním větším snackem pak spálené kalorie okamžitě smažete.
Pro detailní návod, jak nastavit jídelníček a správný kalorický deficit, si přečtěte náš hlavní článek Jak zhubnout 10 kg bezpečně a bez jojo-efektu.
Časový plán: Za jak dlouho zhubnete 10 kg?
Odborníci z CDC (Centra pro kontrolu a prevenci nemocí) doporučují bezpečné a dlouhodobě udržitelné tempo hubnutí v rozmezí 0,5 až 1 kg za týden.
Realistický horizont pro zdravé zhubnutí 10 kilogramů tuku bez ztráty svalů je 4 až 6 měsíců. Není to závod. Pozvolné tempo zaručí, že si tělo na novou hmotnost zvykne, nevyčerpáte se a nově vybudované návyky vám zůstanou po celý život.