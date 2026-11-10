I tak přirozená činnost, jako je chůze, může někdy způsobovat potíže. A nejde jen o přechodnou bolest po delším výletu. Nesprávné pohybové návyky mohou přispívat i k dlouhodobým bolestem zad.
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Sedm druhů chůze, které vám zlepší zdraví i náladu. Která je pro vás ideální?
„Chůze by neměla bolet. Bolest signalizuje problém, který způsobuje špatný stereotyp chůze nebo poškození tkání a nelze jen tak rozchodit. Konzultace s fyzioterapeutem, který určí chyby a jejich korekci při chůzi, je proto namístě,“ nabádá fyzioterapeutka FYZIOkliniky Iva Bílková.
Celodenní sezení neprospívá
Jednou z nejčastějších příčin bolesti dolní části zad při chůzi je svalová únava. Pokud trávíte spoustu času vsedě a málo se hýbete, svaly podél páteře, které pomáhají udržovat při chůzi vzpřímenou polohu, mohou postupně ochabovat. Tehdy pomůže pravidelné posilování.
Za bolestí může stát i natažení svalů či šlach nebo chronické změny v páteři, které se dotýkají zejména seniorů. Osteoartróza, zúžení páteřního kanálu (spinální stenóza) nebo problémy s meziobratlovými ploténkami jsou s přibývajícím věkem běžné. Mohou však ztěžovat pohyb.
Jedním z viníků může být i stres
Do třetice může být na vině stres, který ovlivňuje způsob, jakým během dne sedíme a pohybujeme se. Když máme více povinností, jde to často ruku v ruce s absencí pohybu, zkrátka na něj nezbývá čas. Když se znovu začneme pohybovat, mohou se objevit nepříjemné pocity, svalové napětí a ztuhlost.
Studie navíc ukazují, že dlouhodobý každodenní stres může ovlivňovat i to, jak moc bolest vnímáme. To ovšem neznamená, že bychom se měli chůze vzdávat. Právě naopak.
„Chodit by měl každý, co nejvíce to jde, ale zároveň podle svých fyzických možností. Denně alespoň 45 minut v kuse nebo třeba senioři, kteří nemají jiný pohyb, klidně třikrát denně 30 minut. Rychlost je třeba nastavit podle individuální kondice tak, abychom byli trochu zadýchaní, zahřátí, ale stále schopni si povídat,“ vysvětluje Iva Bílková. A kdyby se dostavila bolest? Okamžitě si dát pauzu a nejít „na sílu“.
Jak pomůže lékař
Pokud vás při chůzi bolí záda, může pomoci fyzioterapeut, který zhodnotí držení těla, došlap i způsob chůze a doporučí vhodné cviky. Cena závisí na délce terapie a konkrétním pracovišti.
Pokud si fyzioterapii hradíte sami, počítejte s částkou 800 až 1 500 korun za návštěvu. Nemusíte ale vždy platit z vlastní kapsy. Fyzioterapii může za určitých podmínek hradit i zdravotní pojišťovna. Informujte se u svého praktického lékaře.
Článek vznikl pro časopis Pestrý svět.