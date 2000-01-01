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Únava, svalové křeče nebo slabost mohou být jedním ze signálů, že tělu chybí hořčík. Kde ho ale získat dostatek, aniž bychom museli sahat po doplňcích stravy? Překvapivě bohaté zdroje se skrývají i mezi běžnými potravinami. Podívejte se na třicítku těch, které ho obsahují nejvíce.
Autor: Profimedia.cz
Konopná semínka jsou jednoznačným vítězem našeho žebříčku potravin bohatých na hořčík. Kromě mimořádně vysokého obsahu tohoto minerálu jsou také výborným zdrojem rostlinných bílkovin a zdravých nenasycených tuků. Mají jemnou oříškovou chuť a snadno jimi obohatíte pomazánky, jogurty nebo saláty. Ve 100 gramech loupaných semínek se nachází přibližně 700 mg hořčíku.
Autor: Profimedia.cz
Dýňová semínka obsadila v našem žebříčku druhé místo a právem patří mezi nejbohatší přírodní zdroje hořčíku. Kromě něj dodávají tělu také zinek, železo a zdravé nenasycené tuky. Snadno jimi obohatíte zeleninový salát, krémovou polévku nebo snídaňovou kaši. Ve 100 gramech najdeme přibližně 550 mg hořčíku.
Autor: Profimedia.cz
Kakaový prášek bez přidaného cukru získává v našem žebříčku pomyslnou bronzovou medaili. Kromě hořčíku obsahuje také železo a kakaové polyfenoly, které patří mezi rostlinné antioxidanty. Jeho výrazná chuť se skvěle hodí do ovesných kaší, jogurtů nebo domácích dezertů. Ve 100 gramech neslazeného kakaa se nachází přibližně 500 mg hořčíku.
Autor: Profimedia.cz
Lněná semínka jsou bohatá nejen na hořčík, ale také na vlákninu a rostlinné omega-3 mastné kyseliny. Nejlepší je konzumovat je čerstvě namletá, aby tělo mohlo lépe využít obsažené živiny. Přidat je můžete do snídaňové kaše, jogurtu nebo domácího pečiva. Ve 100 gramech se nachází přibližně 390 mg hořčíku.
Autor: Profimedia.cz
Para ořechy jsou kromě hořčíku mimořádně bohaté na selen, který je důležitý pro správnou činnost štítné žlázy a imunitního systému. Právě kvůli vysokému obsahu selenu je ale vhodné jíst je střídmě. Už jediný ořech může pokrýt doporučený denní příjem tohoto stopového prvku, někdy ho dokonce překročit. Ve 100 gramech para ořechů najdeme přibližně 375 mg hořčíku.
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Sezamová semínka obsahují vedle hořčíku také železo, vápník a zdravé tuky. Výborně se hodí jako posypka na pečivo, zeleninové pokrmy nebo saláty. Využít můžete také sezamovou pastu tahini. Ve 100 gramech semínek najdeme přibližně 350 mg hořčíku.
Autor: Profimedia.cz
Chia semínka jsou výborným zdrojem hořčíku, ale také vlákniny a rostlinných omega-3 mastných kyselin. Jejich zajímavou vlastností je schopnost vázat vodu a vytvářet gelovitou konzistenci, díky které se skvěle hodí do jogurtů, snídaňových kaší nebo domácích pudinků. Ve 100 gramech obsahují přibližně 335 mg hořčíku.
Autor: Profimedia.cz
Slunečnicová semínka vynikají nejen obsahem hořčíku, ale také vitaminu E, který pomáhá chránit buňky před oxidačním stresem. Obsahují rovněž nenasycené mastné kyseliny a další důležité živiny. Můžete je přidat do domácího müsli, salátů nebo celozrnného pečiva. Nejlepší volbou jsou nesolená semínka. Ve 100 gramech loupaných semínek se nachází přibližně 325 mg hořčíku.
Autor: ČTK
Kešu ořechy patří mezi chutné zdroje hořčíku a zároveň obsahují měď, zinek a rostlinné bílkoviny. Díky jemné, lehce nasládlé chuti se hodí nejen jako svačina, ale také do omáček, zeleninových směsí nebo domácích pomazánek. Po namočení je lze rozmixovat do krémové konzistence. Ve 100 gramech syrových kešu ořechů se nachází přibližně 290 mg hořčíku.
Autor: Profimedia.cz
Mandle dodávají tělu vedle hořčíku také vitamin E, rostlinné bílkoviny a zdravé tuky. Díky kombinaci těchto živin a vlákniny dobře zasytí, takže menší hrst představuje výživnou svačinu. Výborně chutnají samotné, ale využít je můžete také do snídaňových kaší, domácí granoly nebo zeleninových salátů. Ve 100 gramech najdeme přibližně 270 mg hořčíku.
Autor: Profimedia.cz
Amarant je méně známou, ale na hořčík bohatou pseudoobilovinou. Přirozeně neobsahuje lepek a je také zdrojem rostlinných bílkovin, železa a vlákniny. Jeho drobná zrna mají jemně oříškovou chuť a po uvaření se hodí do kaší, polévek nebo jako příloha k zelenině. Ve 100 gramech suchého amarantu se nachází přibližně 250 mg hořčíku.
Autor: Profimedia.cz
Hořká čokoláda s vysokým podílem kakaa může být překvapivým zdrojem hořčíku. Obsahuje také železo a kakaové polyfenoly, tedy přírodní rostlinné látky s antioxidačními vlastnostmi. Čím vyšší je podíl kakaa, tím zpravidla více těchto látek čokoláda obsahuje. Kvůli vysoké energetické hodnotě však stačí několik čtverečků. Ve 100 gramech čokolády se 70 až 85 procenty kakaa najdeme přibližně 230 mg hořčíku.
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Pohanka nabízí vedle hořčíku také vlákninu, rostlinné bílkoviny a rutin, který patří mezi flavonoidy. Přirozeně neobsahuje lepek, takže je vhodná i pro lidi s celiakií. V kuchyni může nahradit rýži nebo jiné obilné přílohy a výborně chutná například s houbami či zeleninou. Ve 100 gramech suché loupané pohanky se nachází přibližně 230 mg hořčíku.
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Quinoa je zajímavá nejen obsahem hořčíku, ale také rostlinných bílkovin se všemi devíti esenciálními aminokyselinami. Dodává tělu rovněž železo a vlákninu. Je přirozeně bezlepková a využít ji můžete jako přílohu, do zeleninových salátů nebo snídaňových kaší. Před vařením je vhodné ji důkladně propláchnout. Ve 100 gramech suché quinoy najdeme přibližně 195 mg hořčíku.
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Ovesné vločky jsou dostupným zdrojem hořčíku, komplexních sacharidů a vlákniny. Zvlášť cenné jsou beta-glukany, které při dostatečném denním příjmu pomáhají udržovat normální hladinu cholesterolu v krvi. Ovesná kaše doplněná ovocem, ořechy nebo semínky tak může být výživným začátkem dne. Ve 100 gramech suchých vloček najdeme přibližně 175 mg hořčíku.
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Arašídy sice běžně řadíme mezi ořechy, botanicky však patří mezi luštěniny. Kromě hořčíku obsahují rostlinné bílkoviny, nenasycené tuky a niacin neboli vitamin B3, který přispívá k normálnímu energetickému metabolismu. Můžete je jíst samotné nebo využít stoprocentní arašídové máslo bez přidaného cukru. Ve 100 gramech syrových arašídů najdeme přibližně 170 mg hořčíku.
Autor: Profimedia.cz
Bulgur se vyrábí z předvařené, usušené a nalámané pšenice. Kromě hořčíku poskytuje také vlákninu, komplexní sacharidy a vitaminy skupiny B. Jeho velkou výhodou je rychlá příprava a široké využití v kuchyni. Hodí se jako příloha k masu či zelenině nebo do salátu. Ve 100 gramech suchého bulguru najdeme přibližně 160 mg hořčíku.
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Lískové ořechy jsou zdrojem hořčíku, vitaminu E a především mononenasycených mastných kyselin. Mají výraznou chuť, která ještě více vynikne po krátkém opražení. Hodí se do domácího müsli, snídaňových kaší i jako malá svačina. Nejvhodnější jsou přírodní varianty bez přidaného cukru a soli. Ve 100 gramech obsahují přibližně 160 mg hořčíku.
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Vlašské ořechy obsahují kromě hořčíku také rostlinné omega-3 mastné kyseliny, zejména kyselinu alfa-linolenovou. Jejich pravidelná konzumace může být součástí jídelníčku příznivého pro zdraví srdce. Výborně doplní například salát s červenou řepou, ovesnou kaši nebo domácí pomazánku. Ve 100 gramech se nachází přibližně 160 mg hořčíku.
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Hnědá rýže obsahuje více hořčíku a vlákniny než běžná bílá rýže, protože si zachovává otruby a klíček. Díky tomu má také výraznější chuť a pevnější strukturu, ale obvykle vyžaduje delší dobu vaření. Hodí se jako příloha k rybám, masu, luštěninám nebo zeleninovým pokrmům. Ve 100 gramech suché hnědé rýže se nachází přibližně 140 mg hořčíku.
Autor: Profimedia.cz
Pistácie jsou chutným zdrojem hořčíku, draslíku a vitaminu B6, který přispívá k normální činnosti nervové soustavy. Oproti některým jiným ořechům mají také poměrně vysoký obsah rostlinných bílkovin. Díky výrazné chuti dokážou ozvláštnit zeleninový salát, kuskus nebo bílý jogurt. Přednost dejte nesoleným variantám. Ve 100 gramech najdeme přibližně 120 mg hořčíku.
Autor: Profimedia.cz
Tofu se vyrábí ze sójových bobů a jeho obsah hořčíku se může podle konkrétního výrobku výrazně lišit. Je oblíbeným zdrojem rostlinných bílkovin, zejména ve vegetariánské a veganské kuchyni. Některé druhy připravované pomocí vápenatých solí obsahují také významné množství vápníku. Díky neutrální chuti se hodí do zeleninových směsí, polévek i salátů. Ve 100 gramech tofu se může nacházet přibližně 30 až 100 mg hořčíku.
Autor: Profimedia.cz
Sójové boby patří mezi luštěniny s vysokým obsahem rostlinných bílkovin. Vedle hořčíku dodávají také železo, draslík a nenasycené mastné kyseliny. Zralé boby se využívají k výrobě řady sójových potravin, zatímco mladé zelené boby známé jako edamame se podávají vařené jako svačina nebo součást salátů. Ve 100 gramech vařených zralých sójových bobů najdeme přibližně 85 mg hořčíku.
Autor: Profimedia.cz
Špenát je jedním z nejznámějších zeleninových zdrojů hořčíku. Obsahuje také folát, vitamin K a karotenoidy, například lutein. Tepelnou úpravou výrazně zmenší svůj objem, takže ho v jedné porci sníme mnohem více než v syrovém stavu. Výborně se hodí do těstovin, omelet nebo jako zeleninová příloha. Ve 100 gramech vařeného špenátu najdeme přibližně 85 mg hořčíku.
Autor: Canva
Mangold je listová zelenina příbuzná červené řepě, která vedle hořčíku obsahuje vitamin K, draslík a antioxidanty. Na první pohled zaujme velkými zelenými listy a často i barevnými řapíky. V kuchyni se připravuje podobně jako špenát, přičemž řapíky potřebují o něco delší tepelnou úpravu. Chutná například krátce podušený na olivovém oleji s česnekem. Ve 100 gramech vařeného mangoldu se nachází přibližně 80 mg hořčíku.
Autor: Canva
Černé fazole dodávají tělu hořčík, rostlinné bílkoviny a vlákninu. Jejich tmavá slupka obsahuje antokyany, přírodní rostlinná barviva s antioxidačními vlastnostmi. Díky vysokému obsahu vlákniny dobře zasytí a mohou být součástí pestrého jídelníčku. Oblíbené jsou zejména v mexické kuchyni, například v burritu, polévkách nebo zeleninových směsích. Ve 100 gramech vařených černých fazolí najdeme přibližně 70 mg hořčíku.
Autor: Profimedia.cz
Bílé fazole jsou kromě hořčíku dobrým zdrojem draslíku, železa a vlákniny. Mají jemnou chuť a po uvaření krémovou konzistenci, díky které se výborně hodí do hustých polévek nebo pomazánek. Rozmixované mohou posloužit také k zahuštění zeleninových omáček bez použití smetany. Ve 100 gramech vařených bílých fazolí se nachází přibližně 60 mg hořčíku.
Autor: ČTK
Cizrna obsahuje hořčík, rostlinné bílkoviny a vlákninu, díky které pomáhá navozovat pocit sytosti. Má příjemně oříškovou chuť a patří mezi základní suroviny středomořské a blízkovýchodní kuchyně. Nejznámější je jako hlavní ingredience hummusu, ale výborně chutná také pečená s kořením nebo přidaná do zeleninových salátů. Ve 100 gramech vařené cizrny se nachází přibližně 48 mg hořčíku.
Autor: Profimedia.cz
Čočka je cenově dostupnou luštěninou, která kromě hořčíku poskytuje také železo, folát a rostlinné bílkoviny. Díky vysokému obsahu vlákniny dobře zasytí a snadno se zařazuje do běžného jídelníčku. Červená čočka se rychle rozvaří a hodí se do krémových polévek, zatímco zelená nebo černá si lépe zachovává tvar v salátech. Ve 100 gramech vařené čočky najdeme přibližně 35 mg hořčíku.
Autor: Canva
Avokádo sice v našem žebříčku uzavírá třicítku potravin, přesto může k příjmu hořčíku přispět. Od většiny ostatního ovoce se liší vysokým obsahem mononenasycených tuků a je také zdrojem vlákniny, draslíku a folátu. Díky krémové konzistenci se hodí do pomazánek, salátů nebo na celozrnný toast. Ve 100 gramech dužiny najdeme přibližně 30 mg hořčíku.
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