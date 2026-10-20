Zkuste si na okamžik představit, že jste se z výsledků genetického testu dozvěděli o vyšším riziku vážné nemoci. V takové situaci asi jen málokdo zůstane klidný. Člověku hned v hlavě naskočí spousta otázek: Znamená to, že v budoucnu opravdu onemocním? Můžu ještě něco ovlivnit? Měl/a bych se teď víc hlídat? A co když už je pozdě začít něco řešit? – Klid. Hlavní je nepanikařit a zjistit, co pro vás konkrétní nález skutečně znamená.
„V první řadě je třeba konzultovat výsledky s klinickým genetikem. Každý test dává odpověď na konkrétní otázku. Může například ukázat, jestli má dotyčný zvýšené riziko rakoviny, trombózy či plicní embolie. V některých případech takovou otázku stanoví sám genetik po rozhovoru o osobní a rodinné anamnéze, případně si může člověk genetický test vybrat jako samoplátce. Klíčová je pak druhá konzultace, při které odborník klientovi výsledky sdělí, vysvětlí a na jejich základě vyhodnotí rizika dané nemoci pro konkrétního jedince,“ říká primář Jakub Trizuljak, klinický genetik GHC Genetics.