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Genetický test není rozsudek. Lékař o tom, kdy vám může vyšetření zachránit život

Valerie Sekretová
  20:00
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Jakub Trizuljak, primář oddělení klinické genetiky GHC Genetics Praha a genetické ambulance v Nemocnici Jihlava | foto: Archiv J. Trizuljaka

Vyšší pravděpodobnost srdečních či nádorových onemocnění, Crohnovy choroby nebo třeba trombózy. Genetický test může odhalit mnohé. Podstatné je, jak s tím naložíte. Někdy pomůže změna životního stylu, jindy častější prevence a občas prostě stačí vědět, čemu věnovat větší pozornost. S primářem Jakubem Trizuljakem, klinickým genetikem GHC Genetics, jsme probrali slibné možnosti i některá úskalí genetického vyšetření.

Zkuste si na okamžik představit, že jste se z výsledků genetického testu dozvěděli o vyšším riziku vážné nemoci. V takové situaci asi jen málokdo zůstane klidný. Člověku hned v hlavě naskočí spousta otázek: Znamená to, že v budoucnu opravdu onemocním? Můžu ještě něco ovlivnit? Měl/a bych se teď víc hlídat? A co když už je pozdě začít něco řešit? – Klid. Hlavní je nepanikařit a zjistit, co pro vás konkrétní nález skutečně znamená.

„V první řadě je třeba konzultovat výsledky s klinickým genetikem. Každý test dává odpověď na konkrétní otázku. Může například ukázat, jestli má dotyčný zvýšené riziko rakoviny, trombózy či plicní embolie. V některých případech takovou otázku stanoví sám genetik po rozhovoru o osobní a rodinné anamnéze, případně si může člověk genetický test vybrat jako samoplátce. Klíčová je pak druhá konzultace, při které odborník klientovi výsledky sdělí, vysvětlí a na jejich základě vyhodnotí rizika dané nemoci pro konkrétního jedince,“ říká primář Jakub Trizuljak, klinický genetik GHC Genetics.

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Genetický test není rozsudek. Lékař o tom, kdy vám může vyšetření zachránit život

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