Na Instagramu má stovky tisíc sledujících a je pro spoustu lidí velkou inspirací. Po nehodě život nevzdala. Naopak hledala cesty, jak si ho užívat i přes svůj hendikep. Nezahálela a plavala s pomůckami, vyrážela na túry do hor. Snažila se zkrátka být stejná jako předtím. Chyběla jí pouze tolik milovaná chůze.
„Je zkrátka neuvěřitelné, jaké možnosti v dnešní době máme. Jsou to věci, které bohužel nejsou dostupné pro všechny, protože jsou finančně velmi nákladné. Ale já budu dělat vše pro to, aby se právě robotický exoskeleton dostal k co nejvíce lidem, kteří chodit nemohou,“ sdělila žena na svém profilu na Instagramu.
Po nehodě je Marcela z každého pohybu navíc velmi unavená. Takže i její milované cestování jí dávat zabrat, přesto se ho nevzdává. „Naučila už jsem se poslouchat své tělo. Před nehodou jsem měla pocit, že jsem nesmrtelná. V mládí máme pocit, že nemáme limity. Ale poslouchat své tělo by měl každý. Takže když jsem doma, je to pro mě mé místo, kde mohu odpočívat a mít úplný klid,“ podotkla.
Po nehodě se mohla zhroutit a zanevřít na vše, co do té doby milovala. Místo toho ale vše brala jako šanci na nový život. A podle toho se také zařídila. Jako podnikatelka si přijde na dobré peníze a stejně tak má dobrý příjem i jako influencerka.
„Mohla jsem se podívat na všech sedm divů světa. Viděla jsem to, o čem jsem v mládí jen snila. Nevzdala jsem se svých snů. Chci všem ukázat, že život po nehodě nekončí. Že může začít. Je těžké se smířit s tím, že něco nebude stejné jako dřív. Ale s pomocí druhých to jde,“ dodala.