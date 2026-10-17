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Některé epilepsie v dospělosti odezní, jiné u žen přijdou až po porodu, líčí neuroložka

Blanka Drahošová
  20:00
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Neuroložka MUDr. Michaela Nová | foto:  Michal Růžička, MAFRA

Neuroložka Michaela Nová z pražské nemocnice na Homolce se zaměřuje na léčbu epilepsie. Tato nemoc má více typů, může se vyskytnout už v dětství, ale i v dospělosti, a to i jako předzvěst nádorového onemocnění nejen mozku. V rozhovoru lékařka mluví o tom, zda mohou epileptické záchvaty poškodit mozek či intelekt a co se při nich v těle děje.
Lékaři Česka

Objevily se v poslední době zajímavé novinky, pokud jde o epilepsii?
Určitě. V případě diagnostiky jsme díky pokroku zobrazovacích metod schopni lépe a detailněji zobrazit mozkovou tkáň a určit, jestli tam je ložisko, ze kterého záchvaty vycházejí. Můžeme dělat fúze jednotlivých zobrazovacích metod přes sebe, což také pomáhá v diagnostice. Uděláme pozitronovou emisní tomografii (PET je vyšetření, při němž se zobrazuje metabolická aktivita mozkové kůry – pozn. aut.) a výsledek můžeme sfúzovat buď s CT, nebo s magnetickou rezonancí.

A co to pro vás znamená?
Propojení dvou obrazů přes sebe, kdy magnetická rezonance ukazuje strukturu tkáně a PET metabolickou aktivitu mozku, zpřesňuje lokalizaci ložiska, z něhož záchvaty vycházejí. A pořád se vyvíjí genetická diagnostika, takže čím dál víc pacientů vysíláme na vyšetření ke klinickým genetikům.

Nemoc někdy může probíhat nenápadně, že si toho okolí nemusí všimnout. Krátkých zahledění si zpravidla všimne. Ale může jít i jen o pocity strachu, úzkosti, brnění v těle.

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Některé epilepsie v dospělosti odezní, jiné u žen přijdou až po porodu, líčí neuroložka

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Neuroložka MUDr. Michaela Nová

Neuroložka Michaela Nová z pražské nemocnice na Homolce se zaměřuje na léčbu epilepsie. Tato nemoc má více typů, může se vyskytnout už v dětství, ale i v dospělosti, a to i jako předzvěst nádorového...

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