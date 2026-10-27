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Dvacet nenápadných příznaků, kterými vás tělo může varovat před nemocí

Petra Barochová
  4:00
Naše tělo nás někdy upozorňuje na zdravotní problémy dávno předtím, než se nemoc naplno projeví. Varováním mohou být zdánlivé maličkosti, kterým obvykle nevěnujeme pozornost. Změny na nehtech, neobvyklá únava nebo třeba noční pocení. Kterých dvaceti nenápadných příznaků bychom si měli všímat a kdy už je čas vyhledat lékaře?
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Ilustrační fotografie

Neznamená to samozřejmě, že každá únava, svědění nebo oteklý kotník ukazují na závažné onemocnění. Důležité je především sledovat, zda se potíže opakují, přetrvávají delší dobu, postupně se zhoršují nebo se objevují bez zjevné příčiny.

Pozornost si zaslouží také změny, které jsou pro naše tělo nezvyklé, i když nás zatím nijak výrazně neomezují. Právě takové příznaky totiž někdy mohou být důvodem k návštěvě lékaře.

1 Únava, která nezmizí ani po odpočinku

Každý má občas období, kdy je vyčerpaný. Pokud ale únava přetrvává celé týdny, nepomáhá spánek a člověk nemá energii ani na běžné činnosti, stojí za to pátrat po příčině.

Může jít o nedostatek železa, chudokrevnost, poruchu štítné žlázy, cukrovku nebo spánkovou apnoe. Někdy za únavou stojí také dlouhodobý stres či psychické obtíže.

Podle britské Národní zdravotní služby NHS je vhodné navštívit lékaře zejména tehdy, pokud únava trvá několik týdnů, omezuje každodenní život nebo ji doprovázejí další příznaky.

Únava, která nepřechází, může být varováním. Kdy už nejde jen o vyčerpání

2 Oteklé prsty a těsné prsteny

Prsten, který jste ještě nedávno bez problémů sundali, vám najednou nejde stáhnout? Ruce mohou otékat v horku, po slaném jídle nebo při dlouhém cestování. Pokud se však otoky opakují, přetrvávají nebo jsou spojené s bolestí a ranní ztuhlostí, mohou upozorňovat například na zánětlivé onemocnění kloubů.

Jedním z nich je revmatoidní artritida, při níž imunitní systém napadá vlastní kloubní tkáně. Typicky postihuje drobné klouby rukou a zápěstí. Jak upozorňují odborníci z NHS, charakteristická je zejména ranní ztuhlost, která může trvat déle než půl hodiny, a otoky, bolestivost či zvýšená teplota postižených kloubů.

Náhlý výrazný otok jedné ruky, zejména s bolestí, zarudnutím nebo změnou barvy, vyžaduje rychlé lékařské posouzení. U dlouhodobých obtíží je vhodné začít u praktického lékaře.



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Témata: onemocnění, Únava

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